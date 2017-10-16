رئيس كاتالونيا يعلّق اجراءات الاستقلال 

برشلونة- الزمان

ابلغ الرئيس الانفصالي لكاتالونيا كارليس بوتشيمون الاثنين الحكومة الاسبانية انه ينوي «تعليق» مباشرة الاجراءات العملية للاستقلال مدة شهرين افساحا في المجال امام مفاوضات معها، داعيا رئيس الوزراء الاسباني الى اجتماع «في اقرب وقت ممكن».

وتأتي خطوة بوتشيمون مع انتهاء مهلة حددتها مدريد لتوضيح موقفه من مسألة الاعلان عن استقلال الاقليم.

وكان بوتشيمون قام باعلان ملتبس الاسبوع الماضي، حين قال «انا اقبل تفويض الشعب لكي تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة» ،

الا ان بوتشيمون علق فورا الاعلان بانتظار الحوار مع مدريد.