مقتل  هابيلون زعيم داعش بالفيليبين 

مانيلا- الزمان-(أ ف ب)

قتل ايسنيلون هابيلون، احد قادة التمرد الاسلامي في جنوب شرق آسيا، والذي ادرجته الولايات المتحدة على قائمة «اكثر الارهابيين المطلوبين» في العالم، في معارك الاثنين في مدينة مراوي بجنوب الفيليبين بحسب ما اعلن وزير الدفاعالفيليبيني.

وأوضح الوزير ديلفين لورنزانا للصحافيين أنّ «(قواتنا) تمكّنت من ايسنيلون هابيلون وعمر ماوتي. الإثنان قُتلا»، وذلك في اشارة الى مقاتل آخر قاد مع هابيلون المعركة في مراوي في ايار/مايو.

وكانت الولايات المتحدة عرضت مكافأة مالية تبلغ خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود الى توقيف هابيلون، واصفة الإسلامي البالغ من العمر 51 عاما بانه من كبار قادة جماعة ابو سياف.