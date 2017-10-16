الاتحاد الاوروبي متسمك بالاتفاق النووي الايراني

لوكسمبورغ:من مصلحتنا الجغرافية عدم امتلاك ايران القنبلة الذرية

لوكسمبورغ- الزمان

أبدى الاتحاد الاوروبي الاثنين تصميمه على الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني بعد تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالانسحاب منه فيما اعتبرت عدة عواصم ان هذه التسوية التاريخية ضرورية لاقناع كوريا الشمالية بالعودة الى طاولة المفاوضات.

وتزور وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الولايات المتحدة للدفاع عن الاتفاق النووي بعدما رفض ترامب الجمعة الاقرار بالتزام ايران بالاتفاق مهاجما بشدة الجمهورية الاسلامية.

وقال وزير خارجية لوكسمبورغ «جغرافيا نحن قريبون جدا من ايران، اكثر مما هي الولايات المتحدة» مضيفا «نحن بحاجة لهذا الاتفاق الذي يحظر على الايرانيين صنع القنبلة الذرية، انها مصلحتنا الاساسية».

وسارعت الدول الكبرى الخمس الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي التاريخي المبرم في 2015، روسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا، بالاجماع الى الدفاع عنه.

وفي بيان مشترك عبرت باريس ولندن وبرلين عن القلق ازاء «التداعيات على أمن الولايات المتحدة وحلفائها» التي يمكن ان تخلفها الاجراءات التي يطالب بها ترامب.

وقالت موغيريني صباح الاثنين عند وصولها لحضور اجتماع الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد في لوكسمبورغ «انه اتفاق يعمل جيدا ونحتاجه من اجل أمننا».

ثم اعلنت لاحقا عن زيارة الى واشنطن «في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر» لحث اعضاء الكونغرس الاميركي على عدم الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقالت «هذا الاتفاق ضروري من أجل أمن المنطقة» متحدثة باسم الدول الاعضاء ال28.

واضافت انه في اطار من التوتر النووي الشديد مع نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جون اون، سيجعل الانسحاب من الاتفاق «فتح حوار او وساطة مع كوريا الشمالية أكثر صعوبة».

وكانت موغيريني التي ترأست المفاوضات الطويلة التي ادت الى الاتفاق التاريخي صرحت سابقا ايضا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تجري عمليات التفتيش في المواقع النووية الايرانية «لم تخلص ابدا الى اي اخلال بالاتفاق» من جانب طهران.

وسيجري اتصال هاتفي مساء بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبحث الاتفاق النووي الايراني وكذلك مفاوضات بريكست كما اعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.

وفي اوروبا، اثارت مواقف ترامب حول الاتفاق النووي انتقادات ايضا. وقال وزير الخارجية الالمانية سيغمار غابريل «يمكن ان تقودنا الى العودة الى مواجهة عسكرية» بين الولايات المتحدة وايران.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ان «القيام بقطيعة، سيكون مضرا للغاية» داعيا الى ان يمارس الاتحاد الاوروبي «ضغوطا على الكونغرس».

ويرى الاوروبيون ان فرض عقوبات جديدة – وهو ما سيكون مخالفا للاتفاق- سيوجه رسالة خاطئة الى كوريا الشمالية.