آلاف السكان يفرون من كركوك مع تقدم القوات العراقية    

مقتل عشرة مقاتلين أكراد في معارك ليلية مع الحشد الشعبي

كركوك -السليمانية -(العراق)-(أ ف ب) – يفر الاف السكان الاثنين من كركوك خوفا من وقوع معارك بعد ان بدات القوات العراقية عملية عسكرية ضد المقاتلين الاكراد بالقرب من المدينة الواقعة في شمال العراق، بحسب ما افاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وتسببت حركة النزوح على متن حافلات وسيارات مكتظة باتجاه اربيل والسليمانية المدينتين الرئيسيتين في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي بازدحام خانق لحركة السير.

وقال مسؤول يتولى مسألة النازحين لدى السلطات المحلية ان «عشرات الاف سكان كركوك خصوصا من الاكراد يغادرون المدينة باتجاه السليمانية واربيل».

واكدت شنيم قادر المدرسة البالغة من العمر 51 عاما لوكالة فرانس برس، «لقد قررنا مغادرة كركوك والتوجه الى السليمانية لاننا نخاف من المواجهات».

وتابعت المدرسة «في العام 1991، اضطررنا الى الفرار من كركوك كما يحصل اليوم»، في اشارة الى حركة التمرد التي قمعها صدام حسين حينها وقام اثرها بترحيل عشرات الاف الاكراد من المنطقة.

وقال هيمان شواني (65 عاما) الذي غادر مع اسرته «نحن غير قادرين على التقدم بسبب ازدحام السير نتيجة رحيل الاسر».

وتابع غاضبا «كنا نعيش في سلام لكن السياسيين لا يريدون لنا الخير لا في بغداد ولا في اربيل. يتواجهون من اجل السيطرة على النفط والضحايا هم نحن سكان كركوك».

بدأت القوات العراقية الاثنين عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على حقول نفطية وقاعدة عسكرية شمال غرب كركوك ومطار عسكري الى الشرق منها.

تضم مدينة كركوك 850 الف شخص ثلثاهم من الاكراد كما يعيش فيها نحو 20% من التركمان و12% من العرب المسلمين او المسيحيين، بحسب الجغرافي الفرنسي المختص باقليم كردستان سيريل روسل.

و قتل عشرة مقاتلين من البشمركة واصيب 27 آخرون بجروح في معارك ليلية بين قوات كردية ووحدات من الحشد الشعبي في محافظة كركوك، بحسب ما افاد مسؤول كردي.

وأعلن مساعد مدير الصحة في منطقة جمجمال شرزاد حسن ان هذه الحصيلة تشمل المستشفيات في منطقته فقط. وقال مسؤولون اكراد ان عشرات المقاتلين من البشمركة في عداد المفقودين وان قتلى بين المقاتلين نقلوا الى مستشفيات عدة.