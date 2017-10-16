أبرز المحطات في الأزمة منذ الاستفتاء حول استقلال كردستان العراق

أربيل (العراق),- (أ ف ب) – تمر العلاقات بين السلطات العراقية التي تخوض الاثنين «عملية فرض الامن في كركوك»، وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، في أزمة مفتوحة منذ تنظيم الاستفتاء حول استقلال الاقليم في 25 ايلول/سبتمبر الماضي. وشاركت محافظة كركوك الغنية بالنفط (شمال) التي تتنازعها بغداد واربيل في الاستفتاء الذي تم بمبادرة من رئيس كردستان مسعود بارزاني رغم منع بغداد له. – تصويت تاريخي – – 25 أيلول/سبتمبر: استفتاء على استقلال إقليم كردستان فازت خلاله ال»نعم» ومن دون مفاجأة بتأييد نحو 93% من الاصوات. نظم الاستفتاء في إقليم كردستان (شمال) الذي يضم محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وايضا في مناطق متنازع عليها مع الحكومة المركزية في بغداد.

– مهلة من بغداد – – 26 ايلول/سبتمبر: رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يعلن ان مجلس الوزراء سيحظر «الرحلات الجوية الدولية من كردستان وإليه بعد ثلاثة أيام، في حال لم يتم إخضاع المطارات للحكومة الاتحادية». بارزاني يدعو بغداد «الى عدم اغلاق باب الحوار»، مؤكدا للاسرة الدولية ان الاستفتاء لا يهدف الى «ترسيم الحدود (بين كردستان والعراق) ولا الى فرضها بالقوة». – 27 ايلول/سبتمبر: العبادي يؤكد ان الاستفتاء يجب ان يتم «الغاؤه» وبدء حوار. النواب يصوتون لصالح اغلاق مراكز حدودية في مناطق خارجة عن سيطرة السلطة المركزية. ويطلبون من رئيس الوزراء «اتخاذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على وحدة العراق»، مجددين تأكيدهم على ضرورة ارسال قوات امن الى المناطق المتنازع عليها. حكومة كردستان تندد في اليوم التالي ب»عقاب جماعي». – تعليق الرحلات – – 29 ايلول/سبتمبر: تعليق الرحلات الجوية بين كردستان العراق والخارج بامر من بغداد. لكن القرار يستثني الرحلات الانسانية والعسكرية والدبلوماسية. العبادي يؤكد ان الامر «ليس عقابا بل اجراء قضائيا». الولايات المتحدة تعلن انها « لا تعترف» بالاستفتاء وتدعو كل الاطراف الى الحوار وضبط النفس. – 30 ايلول/سبتمبر: ايران تجمد حركة شحن المنتجات النفطية من والى كردستان. – «الادارة السياسية» 1 تشرين الاول/اكتوبر: اقليم كردستان يقرر استبدال المفوضية العليا للاستفتاء بهيئة اطلق عليها اسم «الادارة السياسية لكردستان»، يترأسها رئيس الاقليم مسعود بارزاني على غرار المفوضية وستكلف بحسب أحد اعضائها «ادارة تبعات الاستفتاء خصوصا العلاقاتمع بغداد والدول المجاورة». – 5 تشرين الاول/اكتوبر: العبادي يؤكد انه لا يريد «مواجهة مسلحة» ويدعو قوات البشمركة الى الاستمرار في القتال الى جانب القوات العراقية. – عملية عسكرية – – 10 تشرين الاول/اكتوبر: العراق يقرر اعادة تأهيل انبوب رئيسي للنفط يربط بين محافظة كركوك ومرفأ جيهان في تركيا. – 11 تشرين الاول/اكتوبر: محكمة عراقية تصدر امرا باعتقال رئيس وعضوي المفوضية التي اشرفت على الاستفتاء بطلب من الحكومة العراقية. – 13 تشرين الاول/اكتوبر: القوات الحكومية تطلق عمليات عسكرية في محافظة كركوك وتحقق تقدما مع استعادة مناطق يحتلها المقاتلون الاكراد منذ ثلاث سنوات. – 14 تشرين الاول/اكتوبر: القوات العراقية تمهل المقاتلين الاكراد للانسحاب من مواقعهم والعودة الى ما قبل 2014 في محافظة كركوك. واشنطن تتدخل في مسعى للتهدئة.

– 15 تشرين الاول/اكتوبر: مهلة عراقية جديدة واجتماع لابرز المسؤولين الاكراد الذين يرفضون اي شروط للتفاوض من اجل معاجلة الازمة.

– 16 تشرين الاول/اكتوبر: القوات الحكومية تتقدم في المحافظة وتستعيد السيطرة على بنى تحتية عسكرية ونفطية كانت بايدي الاكراد وعلى مطار كركوك العسكري شرق المدينة، وقاعدة عسكرية كبيرة الى الشمال الغربي منها.

تبادل لاطلاق نار بين القوات العراقية والاكراد جنوب كركوك.