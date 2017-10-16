هجوم على كركوك وانقسام فيها

رافد جبوري

اكتب هذه السطور بعد اكتمال الصفحة الاولى للتحرك العسكري العراقي لاستعادة محافظة كركوك من سيطرة قوات البيشمركة الكردية. تمثلت هذه الصفحة بالسيطرة السريعة على الاهداف الواقعة في محيط مدينة كركوك واهمها المطار وحقول النفط الكبرى بابا كركروباي حسن ومعسكر خالد. حدث هذا من غير مقاومة كبيرة خصوصا مع انسحاب جزء كبير من بيشمركة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. رغم ان اخر اجتماع للقيادات الكردية في دوكان قد ادعى بان الصف الكردي موحد فقد ظهر انه غير ذلك. في المقابل بدا الموقف الحكومي العراقي موحدا فقد استكمل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عملية تحوله من دور الرئيس التوافقي المعتدل الى دور القائدللجناح الذي لايساوم تجاه الكرد في حالة تطابق تقريبا مع سلفه نوري المالكي. واذا كانت الظروف قد خذلت المالكي عندما حاول التحرك عسكريا ضد الكرد وفي كركوك تحديدا عام ٢٠١٣, كما لم تساعده اساليبه المتشددة والمعادية للكثيرين فان العبادي كان اكثر حظا بكثير. سند العبادي الاستراتيجي الاول والاهم كان الموقف الاميركي الرافض بشدة لاستفتاء اقليم كردستان ونتائجه. من واشنطن تابعت شخصيا ويوما بيوم تمسك الادارة الاميركية وحتى الكونغرس بسياسة العراق الواحد الرافضة لمبدأ تقسيم العراق. وهذه السياسة مرتبطةتماما بسياسة وضع تنظيم داعش في منزلة الخطر الاول على الامن القومي الاميركي. ادى هذا الى امتداد الدعم الذي تمتع به العبادي من ادارة اوباما الى ادارة ترامب بدرجة اكبر ربما مع صعود الجنرالات في ادارة ترامب من الذين خدموا في العراق ومن الذيينظرون اليه بعين عسكرية فقط تفهمه كمعارك ومشهد امني واخطار يجب التعامل معها مع اي حد ادنى من الشراكة العراقية. عين لا تركز كثيرا على تعقيدات السياسة العراقية ولا تهتم كثيرا الى ما يحدث فيها بل تتعامل مع نتائج ذلك. الظروف الاقليمية ايضا كانت في صف العبادي تماما. فالاستفتاء استفز ايران وتركيا بشدة ووجعلهما في موقع المواجهة مع المشروع الكردي والداعم التام للحكومة العراقية. بل ان المرشد الاعلى الايراني على خامنئي دعا الحكومةالعراقية بوضوح الى اتخاذ مواقفوقرارات جادة ضد اقليم كردستان. مع هذا الدعم الكبير تحرك العبادي بحذر ولكن بثبات مع شئ من المناورة فقد اصدر تصريحات تتحدث عن استخدام القوة لكنه اتبعها بتصريحات تتعهد بعدم مهاجمة الكرد. لكن عندما جاءت ساعة الصفر ويبدو انها كانت بعد اجتماع القوى الكردية في دوكان والذي لميعلن التراجع عن نتائج الاستفتاء فقد اعطيت الاوامر للقوات العراقية بالتحرك. وفي ظل المعطيات المعروفة فان العبادي لابد ان يكون استند الى ضوء اخضر اميركي في التحرك لاستعادة كركوك وخصوصا حقول النفط والمطار. اذن فان نتائج هذه العملية ستبقى ثابتة ولنيتم التراجع عنها. القوات العراقية الحكومية المدعومة اميركيا باتت تتمتع بثقة وجاهزية اكبر كما ان هناك قوات الحشد الشعبي التي تستند الى دعم واسناد وتدريب ايراني. هذه القوة المهاجمة موحدة وجاهزة لكن تكتيكها الاساسي في النهاية كان فرق تسد. فقد عانى الاكراد كما عانوادائما على مدى تاريخهم من الانقسامات الداخلية. وعندما حانت لحظة الحقيقة انسحبت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني الذي تعهد قادته قبل ساعات في اجتماع دوكان بوحدة الموقف الكردي. حزب الاتحاد الوطني ممزق بالخلافات الداخلية منذ تراجع رئيسه جلال الطالباني بسبب المرض قبل سنوات ,وقد توفي موخرا. ورغم انسحاب جزء مهم من قواته الا ان المفارقة تتمثل في انه قد يكون لاعبا مهما في مستقبل المدينة رغم ضعفه. فالاتفاق الذي ادى الىالانسحاب غير واضح لكن من المرجح ان يكون لايران دور في اي اتفاق. ايران التي يتمتع الاتحاد بعلاقات تاريخية معها والتي دعمت قواته منذ عشرات السنين وقاتلت معه وقاتل معها. اذا امتدت العملية العراقية, والتي حرص العبادي على عدم اعطائها اسما رمزيا مناجل ان لا تكون مستفزة او مشابهة للعمليات ضد تنظيم داعش, الى داخل كركوك فسوف تكون صعبة ودامية. فقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تقرر القتال في الشوارع وقد يسندها في ذلك جناح من الاتحاد الوطني لكن على اي حال لابد من تقديم مشروعسياسي داخل المدينة سيكون للاتحاد الوطني الكردستاني دور اساسي فيه لانه القوة التي اختارت ان لاتواجه بل ان تنحني للريح القوية.