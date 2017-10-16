فيفي عبده تعود للرقص في حفل لمخرجة الإثارة

القاهرة- الزمان

‎شاركت الراقصة والممثلة المصرية فيفي عبده، والفنانة إلهام شاهين، في حفل زفاف حبيبة نبيل معوض ابنة المخرجة الشهيرة بافلام الاثارة إيناس الدغيديوالذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ووسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

‎وقدمت فيفي عبده، شبه المعتزلة عن الرقص لكبر سنها ، وصلة رقص على نغمات أغنية «بشويش عليه»، وشاركها الرقص الفنانة إلهام شاهين وعدد منالحضور، وسط تصفيق من المحتفلين.

‎الإعلامية بوسي شلبي، نشرت مجموعة من صور الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»،وظهر فيها عدد من النجوم ومنهم الفنان حسين فهمي،ولبلبة، ونيللي كريم وبوسي، نيللي كريم، والفنان أمير شاهين، والإعلامية هالة سرحان، والإعلامية سناء منصور، والإعلامية جاسمين طه، والإعلامية نهى العهدي.