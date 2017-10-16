أنقرة وطهران تغلقان المجال الجوي والمعابر الحدودية مع أربيل

دعوات لوقف التصعيد وواشنطن تتعهد بمنع وصول الإشتباكات داخل كركوك

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

توالت امس الدعوات الاقليمية والدولية للتهدئة وتجنب التصعيد العسكري اثر العملية العسكرية التي نفذتها القوات الامنية في كركوك ، فيما اغلقت تركيا وايران المجال الجوي والمعابر الحدودية بوجه اقليم كردستان . واكد السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان لدى لقائه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس دعم بلاده للجهود الرامية لرأب الصدع. ونقل بيان رئاسي تلقته (الزمان) عن سليمان تأكيده (حرص الولايات المتحدة على استقرار العراق)، واستعدادها لـ(تقديم اي دعم لمساعدة العراقيين في تجاوز هذه المشكلة)، مضيفًا ان بلاده ستواصل دعمها للعراق في حربه ضد الارهاب.من جهته، اكد معصوم (ضرورة وقف تفاقم النزاع في كركوك، ولزوم بذل أقصى الجهود للعودة الفورية إلى الحوار لحل الخلافات على أساس الدستور وعبر الحوار بما يفضي إلى نشر السلم والاستقرار السياسي والأمني)، داعيا (أجهزة الاعلام وأطراف الخلاف كافة إلى الابتعاد عن التصعيد والخطابات المتشنجة). واعرب عن أمله (في تفهم جميع القوى السياسية في البلاد خطورة تفاقم الأوضاع التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مستقبل العراقيين جميعا).وبحسب البيان فقد شدد معصوم على (ضرورة شروع القيادات السياسية بالعمل من أجل ايجاد أرضية مقبولة وتفاهمات وطيدة تسهم بوضع حلول فورية للمشاكل المندلعة في كركوك و مشاكل البلاد كافة، ولا سيما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان). وكان معصوم قد عاد الى بغداد اول امس بعد ان امضى بضعة ايام في السليمانية محاولاً ايجاد حل للأزمة). ودعت السفارة الامريكية في بيان امس الى (وقف العمل العسكري فوراً واستعادة الهدوء)، مؤكدة (تواصل العمل مع حكومتي المركز والاقليم للحد من التوتر وتجنب وقوع المزيد من الاشتباكات). بدورها حثت وزارة الدفاع الامريكية الطرفين على تجنب التصعيد. ودعت المتحدثة بإسم الوزارة في تصريح جميع الاطراف الى التفكير في الخطر الذي يمثله تنظيم داعش.وفي اربيل، اعلن المتحدث باسم وزارة البيشمركة هلكورد حكمت عن عقد اجتماع بين البيشمركة وممثلي التحالف الدولي لمناقشة مستجدات الوضع في كركوك. وافاد فضائية (كوردسات نيوز) برفض الممثل الخاص للرئيس الامريكي في التحالف الدولي بريت ماكغورك طلبا للحزب الديمقراطي الكردستاني لعقد اجتماع في اربيل.واوضحت ان الحزب دعا ماكغورك الى عقد اجتماع عاجل في اربيل، الا ان الاخير رفض الطلب. الى ذلك، قال ماكغورك في تصريح آخر (لن نسمح بأي شكل من الاشكال بأن تنتقل الحرب الى داخل مدينة كركوك).من جهتها، طالبت مصر بغداد وأربيل بضبط النفس وعدم الانجراف إلى مواجهات تزيد تعقيد الموقف وتؤجج التوتر في العراق.وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، ( ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، كي ينجح في مواجهة التحديات المشتركة ودعت جميع الأطراف إلى عدم الانجراف إلى مواجهات تؤجج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة). وتابعت (يجب أن يكون الحوار سبيلاً للوصول إلى حلول توافقية، لنزع فتيل أزمة قد تأخذ أبعاداً إقليمية ودولية تزداد خطورتها وتداعياتها). بدورها، رحبت تركيا ببيان الحكومة العراقية المتعلق بعدم إظهارها التساهل والتسامح امام عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني وعد تحشيدهم وتعبئتهم اعلانا للحرب.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان امس انه (بعد ان قامت إدارة اقليم أكراد العراق بإجراء الاستفتاء غير الشرعي الذي انتهك الدستور العراقي، نحن نراقب عن كثب الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية من اجل فرض سيادتها الدستورية في مدينة كركوك التي تشكل نموذجا من الموزائيك المجتمعي للبلد التي تعد موطن أبناء جلدتنا التركمان).واضافت (نرحب ببيان الحكومة العراقية المتعلق بعدم إظهارها التساهل والتسامح امام عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وعد تحشيدهم وتعبئتهم اعلانا للحرب).وتابعت (نحذر اقليم أكراد العراق بعدم ارتكابه اخطاء جديدة مشابهة للأخطاء الفادحة التي ارتكبها في الآونة الاخيرة ، وسنحمل بدورنا ايضاً المسؤولية لمن يسهم في ايواء منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابية في هذه المنطقة، تلك المنظمة الارهابية التي قد تهدد الامن والسلم المجتمعي في كركوك) بحسب قولها، مضيفة ( نؤكد مجدداً اهتمامنا البالغ لحماية سيادة العراق ووحدة أراضيه ، ونؤكد ايضاً استعدادنا للتعاون مع الحكومة العراقية في مجال انهاء وجود منظمة حزب العمال الكردستاني الارهابية على الأراضي العراقية).وخلص البيان الى القول (ستكون تركيا الى جانب الحكومة العراقية في الخطوات التي ستتخذها من اجل تأسيس دعائم السلام والاستقرار الدائمين في البلد).

وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ امس عن اغلاق المجال الجوي أمام طائرات المسؤولين الأكراد . وقال بوزداغ في مؤتمر صحفي، إن (تركيا أغلقت المجال الجوي أمام طائرات إدارة إقليم كردستان). وكان مجلس الأمن القومي التركي قد أوصى في اجتماع عقده في وقت سابق من يوم امس بإغلاق المجال الجوي أمام شمال العراق. وفي طهران، أعرب مساعد وزير الداخلية الايرانية للشؤون الأمنية حسين ذو الفقاري عن أمله بتسوية المشكلة عن طريق الحوار.

واكد ذو الفقاري وقف نقل البضائع من المعابر الحدودية حتى استتباب الاوضاع نظرا للمشكلات القائمة.واوضح ردا على سؤال بهذا الشأن (رسميا لم يكن هناك شيئ بأسم غلق المعابر مع كردستان، لكن ولاسباب معينة تم منع سائقي الشاحنات المتوجهين الى الإقليم بسبب الظروف الأمنية غير الملائمة، وتبادل السلع كان يتم في الاسواق الحدودية، ومنذ يوم أمس وبسبب وقوع بعض المشاكل في الأقليم، أوقفنا ومن باب الاحتياط تبادل السلع حتى استتباب الاوضاع).

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف تأييد موسكو لحل الخلافات بطرق سياسية دبلوماسية، على أساس وحدة أراضي العراق، ومراعاة مصالح وحقوق الأكراد.وقال بيسكوف في تصريح ان (روسيا تحافظ على علاقات جيدة مع بغداد، ولدينا حجم كبير نسبيا في العلاقات الاقتصادية التجارية مع العراق، وتتم الاتصالات على مختلف المستويات، وتعمل شركاتنا الروسية هناك).ونوه الى (وجود علاقات تاريخية دافئة وودية مع أكراد العراق)، مشددا على أن (موسكو تعتز وتحرص على العلاقات مع الطرفين).

وأبلغ سفير اليابان لدى بغداد فوميو إيواي رئيس الوزراء حيدر العبادي موقف بلاده من الأزمة المتضمن اعتماد الحوار لحلها.وذكر بيان للسفارة ان إيواي زار العبادي وناقش معه سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ونقل له وجهة نظر اليابان بشأن الوضع الراهن في العراق عقب الاستفتاء وقلقها من التوتر المتزايد الذي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار العراق، ومن ثم المنطقة بأكملها، ويضيع الجهود التي بذلها المجتمع الدولي لسنوات عديدة لبناء ونهوض العراق.وتابع ان (من الأهمية حل المسألة سلمياً من خلال الحوار البناء بشكل يضمن وحدة العراق وسلامة أراضيه في ظل الدستور الذي وافق عليه أصدقاؤنا الكرد كذلك).واستقبل رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم سفير الاتحاد الاوربي لدى بغداد رامون بليكوا ودعاه الى مواصلة دعم الاتحاد للعراق، بحسب بيان تلقته (الزمان) امس، نقل عن الاخير تأكيده استعداد الاتحاد لدعم العراق وتفاؤله بمستقبله. وجرى خلال اللقاء بحث الازمة الراهنة بين المركز والاقليم.