البيشمركة تهدد بغداد بدفع ضريبة ثقيلة وتتهم الإتحاد الوطني بترك المواقع

العلم العراقي يرفرف فوق مبنى محافظة كركوك بحضور القيادات الميدانية

بغداد – قصي منذر

احتفل اهالي كركوك امس بدخول الجيش العراقي الى احياء المدينة وإستعادة السيطرة الكاملة على الحقول النفطية والمنشآت الحيوية التي كانت قوات البيشمركة تسيطر عليها منذ حزيران 2014 فيما أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها، مؤكداً ان العملية تهدف الى حماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة اجراء الاستفتاء، في وقت قالت قوات البيشمركة إن الحكومة الاتحادية (ستدفع ثمنا باهظا) جراء حملتها على كركوك . وشهدت مناطق المدينة احتفالات شعبية نتيجة التقدم السريع للقوات المشتركة ودخولها المدينة من دون مقاومة كبيرة من البيشمركة.

ونقلت قنوات فضائية امس جوانب من الاحتفالات الشعبية. وجاءت الحملة التي اطلق عليها اسم عملية فرض الامن في كركوك بعد ساعات من اجتماع القيادات الكردية في اربيل، الذي انتهى برفض مطالب بغداد بإلغاء نتيجة الاستفتاء وتسليم كركوك الى الحكومة الاتحادية وكذلك بعد وقت قصير من تصريح للعبادي قال فيه ان استقدام وحدات من البيشمركة وعناصر أمن حزب العمال الكردستاني الكردي المعارض لأنقرة الى كركوك بمثابة إعلان حرب على بغداد. وأكدت القيادة المشتركة في بيانات متلاحقة استكمال قوات جهاز مكافحة الارهاب إعادة الانتشار في قاعدة كي وان بشكل كامل وفرض الامن على ناحية ليلان وحقول نفط بابا كركر وشركة نفط الشمال وفرض قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع الامن على مطار كركوك – قاعدة الحرية.وبدأت العملية العسكرية على الارض يوم الجمعة الماضي بتقدم القوات الى حدود المحافظة ومرابطتها في مواقع بمواجهة البيشمركة ، لكن الحكومة الاتحادية أمهلت البيشمركة 48 ساعة لمغادرة مواقعها وبعد انتهاء المهلة بساعات قليلة تقدمت وحدات من الجيش وقوات النخبة وقوات تابعة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى الحشد الشعبي التقدم باتجاه مركز كركوك حيث وقعت ليل الاحد الاثنين معارك بين الطرفين تخللها قصف مدفعي متبادل جنوب المدينة. ووصلت القوات الى مدخل كركوك الجنوبي وسيطرت على الحاجز الامني وأزالت العلم الكردي ورفعت بدلا عنه العلم العراقي .

وقال مصدر امس ان (عملية تسلم القوات الأمنية الحقول النفطية من البيشمركة تمت بشكل سليم ومن دون أي مقاومة).وأضاف ان (هذا الاتفاق جرى وفق اتصالات سبقت الدخول العسكري). واكدت خلية الاعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس بسط السيطرة التامة على معبر جسر خالد وطريق الرياض مكتب خالد ومعبر مريم بيك والسيطرة على طريق الرشاد – مريم بيك باتجاه ساحة تكريت والحي الصناعي ومنطقة تركلان وناحية يايجي ومنشأة غاز الشمال ومركز الشرطة ومحطة توليد كهرباء كركوك ومصفى بجانب منشاة الغاز وان القطعات مستمرة بالتقدم. وافاد بيان آخر للإعلام الحربي تلقته (الزمان) امس بفرض الأمن على ناحية ليلان وحقول نفط بابا كركر وشركة نفط الشمال. واضاف ان قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع تفرضان الامن على مطار كركوك قاعدة الحرية واعلن مدير عام صحة السليمانية ميران محمد عن اصابة نحو 60 عنصرا من البيشمركة بجروح في المواجهات مع القوات العراقية تم نقلهم الى مشافي كرميان والسليمانية. وقال مصدر امس ان (قيادة البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني اصدرت اوامرها بانسحاب قطعاتها من جميع المواقع والمقرات في كركوك وتسليمها الى القوات الامنية الاتحادية وعلى الفور).

واضاف ان (خلافات حادة داخل الاتحاد الوطني بشان قرار الانسحاب). في وقت شهدت مناطق كردية في كركوك هروبا جماعيا باتجاه محافظتي السليمانية واربيل بالرغم من اصدار قيادة العمليات المشتركة بياناً اكدت فيه (الحرص على تطبيق النظام والمحافظة على أرواح ومصالح أهل كركوك بعربهم وكردهم وتركمانهم ومسيحييهم). وأفاد مصدر في دائرة الهجرة في كركوك بأن الآلاف من الاهالي بخاصة الكرد فروا من المدينة باتجاه طريقي كركوك مع السليمانية واربيل.واوضح ان طوابير كبيرة من سيارات النقل والصالون تجمعت بشكل كبير جدا للخروج عبر الطريقين المذكورين وغالبيتهم من المواطنين الكرد. وأضاف أن شدة الزحام الكبير وتجمع مئات السيارات تعيق حركتهم بالخروج من كركوك برغم تطمينات الحكومة الاتحادية، ودعوة الأهالي الى عدم مغادرة منازلهم، وان القوات الاتحادية ستوفر الامن والاستقرار اليهم. بدوره، سعى العبادي الى طمأنة اهالي كردستان وكركوك بالحرص على سلامتهم ومصلحتهم، كما دعا البيشمركة الى اداء واجبها تحت القيادة الاتحادية.وقال في بيان امس ان (واجبي هو العمل وفق الدستور لخدمة المواطنين وحماية وحدة البلاد التي تعرضت لخطر التقسيم نتيجة الاصرار على اجراء الاستفتاء الذي نظم من جانب المتحكمين في اقليم كردستان ومن طرف واحد)، واضاف (حاولنا ثني المتصدين في الاقليم عن اجراء الاستفتاء وعدم خرق الدستور والتركيز على محاربة داعش ولم يستمعوا لمناشداتنا ثم طالبناهم بالغاء نتائجه ودون جدوى ايضا، وبينا لهم حجم الخطر الذي سيتعرض له العراق وشعبه لكنهم فضلوا مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة العراق بعربه وكرده وباقي اطيافه).

وتابع (نطمئن اهلنا في كردستان وفي كركوك على وجه الخصوص، بأننا حريصون على سلامتهم ومصلحتهم ولم نقم الا بواجبنا الدستوري ببسط السلطة الاتحادية وفرض الأمن وحماية الثروة الوطنية)، داعيا جميع المواطنين الى (التعاون مع القوات المسلحة الملتزمة بتوجيهاتنا المشددة بحماية المدنيين بالدرجة الاولى وفرض الأمن والنظام وحماية منشآت الدولة ومؤسساتها). كما طالب البيشمركة بـ(اداء واجبها تحت القيادة الاتحادية باعتبارها جزءا من القوات العراقية المسلحة). ووجه وزير الداخلية قاسم الاعرجي شرطة كركوك بالبقاء في مقراتهم وممارسة اعمالهم الاعتيادية.

وقال في بيان ثان امس (وجهنا شرطة كركوك بالالتزام بالدوام والبقاء في مقراتهم وممارسة اعمالهم الاعتيادية).وأفادت أنباء بتكليف رئاسة الوزراء معاون المحافظ راكان الجبوري بإدارة المحافظة وكالة لحين إختيار محافظ جديد بدل المحافظ المقال نجم الدين كريم الذي كان قد غادر المحافظة برفقة قوة كبيرة الى اربيل مع تقدم القوات الامنية . في المقابل، قالت قيادة البيشمركة أمس إن الحكومة العراقية (ستدفع ثمنا باهظا) لحملتها على كركوك .واتهمت البشمركة في بيان الاتحاد الوطني الكردستاني بـ(الخيانة) لمساعدته بغداد في العملية.وجاء في البيان ان (هجوم الحشد الشعبي والقوات العراقية على كركوك صبيحة الاثنين كان بقيادة الجنرال الايراني اقبالبور من الحرس الثوري الايراني، وبأسلحة امريكية متطورة ، وأن البيشمركة سترد على العدوان وستظل تدافع عن شعب كردستان).

واشار البيان الى أن بعض القادة التابعين للاتحاد الوطني الكردستاني قاموا بإصدار الأوامر لقطعات البيشمركة في بعض المحاور بالانسحاب، ما سهل على القوات (المعتدية) التقدم نحو المدينة ، متهما بغداد بالسعي (للثأر من أهالي كركوك وكردستان المطالبين بالحرية) ، على حد قول البيان الذي اعلن (للجميع بان الحشد الشعبي هاجم كركوك بأسلحة أمريكية ومدرعات ابرامز الأمريكية ، وأسلحة متطورة من دول التحالف تلك الاسلحة التي زودت بها القوات العراقية بذريعة محاربة داعش، والتي حرمت منها قوات البيشمركة طوال ثلاث سنوات من الحرب ضد داعش). ومضى قائلاً (على الرغم من خيانة البعض والتآمر بين الحكومة العراقية والحرس الثوري ،فإننا سندافع عن شعب كردستان ولن نسمح تمرير هذا العدوان السافر).وخلص البيان الى القول أن حكومة العبادي (تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان، وستدفع ضريبة ثقيلة جراء هذا الظلم) بحسب قوله.