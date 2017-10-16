الجبوري يعود إلى بغداد بعد تطورات الأحداث في كركوك

الأمن النيابية تحذّر من إستغلال الوضع لتنفيذ أهداف خارجية

بغداد – قصي منذر

عاد رئيس البرلمان سليم الجبوري الى بغداد بعد ان قطع زيارته الرسمية الى روسيا للمشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي من اجل متابعة تطورات الاحداث في محافظة كركوك، فيما حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية من استغلال اوضاع المحافظة لتنفيذ اهداف خارجية . وقال بيان امس ان (الجبوري قرر قطع زيارته الى روسيا والعودة الى بغداد من اجل متابعة التطورات التي تشهدها الساحة العراقية ولاسيما الاوضاع في كركوك). وكان الجبوري قد اكد رغبة بغداد وأربيل في اللجوء إلى التهدئة لحل الخلافات. وقال في تصريح امس (نحن مع وجود قوات الجيش الرسمية على الأرض وسيطرتها على كثير من المنشآت وبسط الأمن والاستقرار)، محذرا من (تصرفات يمكن أن تندلع شرارتها وتؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار).

أجندات خارجية

من جانبها حذرت لجنة الأمن والدفاع النيابية من محاولة استغلال أحداث المحافظة لتنفيذ أجندات خارجية. وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في بيان امس إن (القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر القطعات العسكرية بالتوجه الى المحافظة لبسط السيطرة عليها)، مطالبا جميع الصنوف والتشكيلات العسكرية بما فيها البيشمركة بـ (الالتزام بالأوامر وتسليم المقرات الى القوات الاتحادية وابتعاد القادة الاكراد عن التصريحات التي من شأنها تأزيم الوضع والسماح بالتدخل بالشأن الداخلي)، وأضاف ان (ما تقوم به القوات الاتحادية هو فرض الامن في المناطق المتنازع عليها وكذلك على حقول النفط التي تتعرض الى السرقة من قبل عصابات تعمل لحسابها الخاص)، مشيرا الى ان (تلك القوات تعمل بكل حذّر ويقظة لتأمين حياة وممتلكات الدولة والمواطنين وجميع أبناء تلك المناطق)، داعيا الى (بذل الجهود والإمكانيات في فرض سيطرة الحكومة الاتحادية في جلولاء وخانقين وسهل نينوى وسنجار وربيعة وطوز خورماتو والمناطق الاخرى التي كانت تحت سيطرة الدولة قبل 2003 بالاضافة الى ضرورة الابتعاد عن الاحتكاك مع قوات البيشمركة التي سلمت مقراتها الى السلطة الاتحادية). وكشف عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي عن ان حكومة الاقليم مدنية للشركات النفطية نحو 14 مليار دولار. وقال العقابي في بيان امس إن (توجه رئاسة إلاقليم نحو إجراء الاستفتاء هو للتغطية على فشلها في إدارة الملف المالي والاقتصادي)، مبينا أن (ذلك الفشل بادارة الموارد المالية جعلها مدينة للشركات الأجنبية العاملة في المجال النفطي بنحو 14 مليار دولار)، مشيرا الى أن (رئيس الاقليم مسعود البارزاني أجرى الاستفتاء للتغطية ايضا على الفساد المالي المستشري في كردستان مع تعطيل عمل الدور الرقابي لمجلس النواب في الاقليم).

دعاة حرب

من جانبها طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب عارف البصري الحكومة المركزية بمحاكمة محافظ كركوك المقال نجم الدين كريم. وقالت البصري في بيان امس (على الحكومة محاكمة كريم كونه خالف اوامر الحكومة ومجلس النواب)، مشيرة الى انه (كان من دعاة الحرب واشعال الفتنة بين مكونات الشعب الواحد رغم مخالفاته الدستورية). وعدت النائبة عن الائتلاف ذاته فردوس العوادي أنه من الخطأ حصر مسؤولية الاستفتاء بالبارزاني فقط . وقالت العوادي في بيان امس إن (هذه الخطة ليست وليدة اليوم لكن امريكا وجدت من يتقمص الدور المناسب كاداة لتحقيق ذلك وهو البارزاني الذي تجاهل مصالح الاكراد والقوى السياسية الرافضة لفكرة الاستفتاء والتقسيم) على حد قولها. مشيرة الى انه (من الخطأ حصر مسؤولية موضوع الاستفتاء بالبارازني فقط فهو ليس الا اداة لتنفيذ هذا المخطط الذي تقف خلفه ارادات كبيرة وبامكانيات هائلة) على حد تعبيرها.