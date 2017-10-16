350 دبابة ومدرعة تشارك في الحملة

البيشمركة: عدم التكافؤ وراء الإنسحاب أمام القوات المشتركة

بغداد – صباح الخالدي

اربيل – فريد حسن

عزت قوات البيشمركة تراجعها امام القوات المشتركة الى عدم تكافؤ المعركة ، مشيرة الى اشتراك 350 دبابة ومدرعة من الجيش العراقي في الحملة. وقال المحور الرابع في البيشمركة المتمركز في ناحية تازة بمدينة كركوك في بيان نشره الموقع الالكتروني للإتحاد الوطني الكردستاني ان (قوات ضخمة مجهزة بـ 350 دبابة ومدرعة وقوات كبيرة من المشاة قامت بالهجوم على قواتنا في محور تازة، وبعد اربع ساعات من المقاومة خلال معركة غير متكافئة اضطرت قوات البيشمركة الى الانسحاب جزئياً من بعض المناطق)، مضيفاً (لقد خاطبنا القيادة العامة لقوات البيشمركة قبل مدة طويلة بضرورة دعم قوات البيشمركة وتسليحها استعداداً لاي طارئ لكن مع الاسف لم تستمع القيادة الينا).وتابع ( مع الاسف هناك بعض القنوات الاعلامية تنشر الاخبار الكاذبة وتحاول تضليل المواطنين وكيل الاتهامات للاتحاد الوطني الكردستاني). من جهته، أكد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو دخول القوات الامنية مبنى المحافظة .وافاد في تصريح بوجود المحافظ بالوكالة راكان الجبوري بالمبنى لاستقبال القوات كما كشف عن حدوث مواجهات بين بيشمركة الاتحاد الوطني وبيشمركة الحزب الديمقراطي بمنطقة رحيم اوه قرب منطقة شورش. وتسيطر بيشمركة الاتحاد الوطني على المناطق الجنوبية من كركوك فيما تفرض بيشمركة الديمقراطي الكردستاني سيطرتها على المناطق الغنية في النفط في شمال المحافظة وشرقها. وأدان هيمن هروامي، كبير مستشاري رئيس الاقليم مسعود البارزاني، في تغريدة على موقع تويتر ترك قوات البشمركة لمواقعها.واظهر شريط فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من المدنيين الاكراد بالبصق وقذف الحجارة على البيشمركة التي انسحبت من مواقعها. وفي اطار ردود الافعال ايضاً، دعت حركة التغيير الكردية الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في كردستان لحين إجراء الانتخابات.وقالت في بيان امس إن (إجراء الاستفتاء الذي لم يتضمن أي خطة من جانب حزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني جعل مكتسبات شعبنا أمام تهديد كبير نتيجة السياسة الفاشلة وعدم الإحساس بالمسؤولية من جانب سلطات كردستان التي كانت تستخدم معاناة شعبنا لمصالحها الشخصية والحزبية).ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى (وقف هذه الحرب المدمرة وعدم فسح المجال أمام الحكومة العراقية بتهديد حياة وأمن المواطنين)، مطالبة الحكومة الاتحادية بـ (وقف هجماتها والانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها، وإجراء الحوار بدلا من خوض الحروب وإسالة الدماء).وتابعت أن (على القوى والشخصيات السياسية الوطنية القيام بمهامها لوضع خطة عامة للخروج من هذه الأزمة الخطيرة)، مشددة على عدم جواز ( التنازل عن الحقوق الدستورية والمكتسبات التي تحقق بالدماء). وأكد البيان (ضرورة إلغاء مؤسسات السلطة والحكم ، وبنائها وفق أسس وطنية صحيحة وإبعاد المسؤولين عن هذه الأوضاع عن السلطة الذين أعلنوا تحمل المسؤولية في حال مواجهة كردستان أزمة جراء الاستفتاء)، داعيا الى(تشكيل حكومة إنقاذ وطني لحين إجراء انتخابات نزيهة في الإقليم ). من جهة اخرى ، اعلن الحشد الشعبي فرض السيطرة التامة على طوز خورماتو بعد اشتباكات عنيفة مع البيشمركة.وقال القيادي في الحشد (المحور الشمالي) علي الحسيني لـ(الزمان) امس ان (قوات الحشد بفصائلها كافة تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على طوز خورماتو بعد اشتباكات عنيفة مع المجاميع الخارجة عن القانون). واضاف ان (قرار السيطرة على الطوز جاء على خلفية الاعتداءات على المواطنين وحرق منازل العرب والتركمان من قبل الاحزاب).واكد الحسيني (استقرار الاوضاع الامنية بعد استعادة القوات الامنية السيطرة الكاملة على القضاء). من جهته، وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان قوات الجيش بفرض الامن في طوز خورماتو في صلاح الدين وحماية ارواح وممتلكات المواطنين والتعايش السلمي بينهم. وكانت طوزخورماتو قد شهدت مواجهات بين الحشد الشعبي والبيشمركة . وفي محافظة ديالى، توجهت قوات من شرطة المحافظة الى المناطق المتنازع عليها في نواحي جلولاء والسعدية وقرة تبة لفرض هيبة الدولة بعد انسحاب البيشمركة منها، بحسب عضو مجلس المحافظة محمد مهدي السعدي .