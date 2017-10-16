تجار يشكون من إرتفاع أسعار السلع في كردستان

خبير لـ (الزمان): الحفاظ على أموال المودعين وراء إيقاف التعاملات مع الإقليم

بغداد – شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري ان سبب ايقاف المصارف التعاملات المالية مع اقليم كردستان هو للحفاظ على اموال المودعين. وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (هناك مصارف لديها فروع في الاقليم وبسبب الاوضاع المتدهورة التي مرت بها كردستان بعد الازمة الاقتصادية وعدم مقدرتها على دفع الرواتب اتجهت نحو الاقتراض من تلك المصارف لتسديد الرواتب لكنها في نفس الوقت غير قادرة على تسديدها)،

واضاف انه (وبعد اجراء الاستفتاء تدهورت الاوضاع اكثر ولحرص المصارف على مصالح واموال المودعين ادى الى ايقاف التعاملات مع حكومة الاقليم ولكن اجراءات المصارف ليست لها اية علاقة بارتفاع اسعار السلع في الاقليم)، مبينا ان (سبب ارتفاع الاسعار في الاقليم يعود الى استغلال التجار للظروف وتصعيد الاوضاع وبالتالي فأن كل هذه الامور تتحملها حكومة الاقليم بسبب تفردها في اتخاذ قرار الاستفتاء). وعزا بعض التجار سبب ارتفاع اسعار السلع في اقليم كردستان الى ايقاف التعاملات المصرفية مع شركات اقليم كردستان، مطالبين باتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن. وقالوا في تصريح امس ان (ايقاف التعامل المصرفي مع شركات في كردستان تسببت بارتفاع اسعار السلع في الاسواق)، واضافوا ان (ارتفاع اسعار السلع في الاسواق ينعكس على المواطن صاحب الدخل المحدود)، متسائلين من (يقف وراء ايقاف التعامل المصرفي مع الشركات المؤسسة في الاقليم والمعتمدة لدى دائرة تسجيل الشركات في بغداد هل هي المصارف المحلية والاجنبية ام البنك المركزي العراقي؟)، مطالبين (باتخاذ الاجراءات المناسبة حتى لا يؤثر هذا الموضوع على حياة المواطن).

إرتفاع أسعار

وكان مصدر قد اكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية قبل اجراء استفتاء الاستقلال. وقال المصدر إن (الأوضاع الاقتصادية على وجه التحديد لم تعد كسابق عهدها في أغلب مناطق الإقليم إذ شهدت اسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا وصل الى أربعة أضعاف أو اكثر نتيجة إجراء الاستفتاء)، وتابع ان (حركة السياحة في الاقليم التي تعد ثاني مصدر للدخل توقفت بصورة شبه كاملة وهبطت اسعار المبيت داخل الفندق). وصوت مجلس النواب على ايقاف التعاملات المالية مع كردستان والزام الجهات المعنية بتنفيذ الموضوع على ان يتم الحفاظ على حقوق الاكراد، كما اخطر البنك المركزي العراقي حكومة الاقليم بأنه سيتوقف عن بيع الدولار إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسة وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية. يذكر ان الحكومة المركزية قامت بإجراءات عملية اتخذت ضد استفتاء كردستان وبدأت بإجراءات قانونية ضد الموظفين الذين ساهموا بتنفيذ استفتاء الإقليم المخالف لقرار المحكمة الاتحادية إضافة إلى قرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وحماية المواطنين كما وجهت بتسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات إلى السلطة الاتحادية ودعوة دول العالم إلى التعامل معها حصراً في ملفي المنافذ والنفط.

أحداث كركوك

كما شهدت أسواق النفط امس ارتفاعاً جراء الاحداث التي شهدتها مدينة كركوك وبسبب مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران.وارتفع مزيج برنت 65 سنتا بما يوازي 1.1 في المئة إلى 57.82 دولار للبرميل.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.89 دولار للبرميل مرتفعا 44 سنتا بما يعادل 0.9 في المئة.وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن (شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس في الأسبوع المنتهي في 13 تشرين الآول ليصل العدد الإجمالي إلى 743 حفارا وهو الأقل منذ أوائل حزيران). وفي السياق نفسه،اعلنت حكومة إقليم كردستان امس عن إستمرار تدفق النفط عبر خط أنابيب التصدير برغم العملية العسكرية. ونفى مصدر في حكومة الاقليم أن تكون الحكومة اتخذت أي خطوات لوقف تدفق النفط. الى ذلك، اكدت مصادر كردية اصدر وزير الموارد الطبيعية في الاقليم أمراً بالاستئناف الكامل لإنتاج النفط في حقلي باي حسن وآفانا.وكان مسؤول كبير بوزارة النفط الاتحادية قد افاد بإنه جرى إبلاغه بأن حكومة الإقليم أوقفت إنتاج النفط في حقلي باي حسن وآفانا، مؤكداً أن القوات العراقية ستستعيد السيطرة على جميع حقول كركوك وستستأنف الوزارة الإنتاج في وقت قريب جدا. واكدت مصادر تجارية في وقت سابق من يوم امس إيقاف الإقليم إنتاج نحو 350 ألف برميل يوميا من النفط في حقلي باي حسن وأفانا الكبيرين بسبب مخاوف أمنية بعد تصاعد التوترات.وقال مصدر تجاري أن (مشغلين أكرادا أخطروه بأن العمال المدنيين غادروا الحقلين بعد زيادة عدد قوات الجيش العراقي المنتشرة في محيطهما)، مضيفاً أنه (تم وقف العمليات وأن الموظفين المدنيين لن يعودوا ولن تستأنف العمليات إلا عندما تتضح نيات القوات العراقية).وأوضح أن (تدفق النفط من حقل كركوك التابع لشركة نفط الشمال، الخاضع لسيطرة الحكومة المركزية مستمر كالمعتاد بمعدل تصدير 90 ألف برميل يوميا).