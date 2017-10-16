سباق الأحداث في كركوك .. نتائج مرجحة – مازن صاحب

تتسارع وتيرة الاحداث في محافظة كركوك ما بين فهم كردي مختلف عليه في عمق التعامل مع الحدث في الميدان وعلى طاولة التفاوض، واي حديث عن نتائج سريعة للعمليات العسكرية بتجاوز حقيقة الازمة الكلية لتداعيات الاستفتاء والسؤال ما هي مدخلات ومخرجات إدارة هذه الازمة ؟ كرديا، هناك انفصام واضح بين الأحزاب في فهم معنى التفاوض بين بغداد واربيل، وما صدر في بلاغ اجتماع دوكان لا يعكس حقيقة ما طرح داخل كواليسه، لأنه تحت أصوات المدافع فات الأوان على لغة الحوار التي تتطلب نوعا مغايرا من اللهجة المتعنتة في الموقف الكردي، تستبعد مضمون الانفصال من لغة الحوار، وتركن الى الرضوخ للدستور، وهذا ما تطالب به بغداد وترفضه أربيل، وهناك خطوات إضافية مرجحة للتنابز الكردي – الكردي، والعودة الى لغة متصاعدة بين الحزبين الكرديين الرئيسين على نتائج الاستفتاء، ورغبة مسعود برزاني استثمار نزعة الانفصال في الهروب الى الامام تحت عناوين مختلفة ابرزها مناشدة حلفائه في التحالف الدولي من خلال تحريك اللوبي الإسرائيلي المؤيد لظهور دولة كردية بشروط كونفدرالية . وفي بغداد، هناك اكثر من موقف متجدد بإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذه لتصعيد المواجهة ضد نزعة الانفصال التي بات مسعود برزاني يمثلها بقوة وعناد اكثر من غرمائه في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ابرزها استثمار مرحلة ما بعد سيطرة القوات الاتحادية على المناطق التي دخلتها قوات البيشمركة عام 2014، وموافقة السليمانية على التفاوض في إعادة سلطات الحكومة الاتحادية على مطارها ومنافذها الحدودية، وهو الاتجاه الذي ستجد أربيل نفسها امام استحقاقه، يضاف الى ذلك التعامل مع الموقفين التركي والإيراني في فرض السلطة الاتحادية على هذه المنافذ، فضلا عن موقف انقرة في التعامل مع بغداد في موارد تصدير النفط . دوليا، هناك أصوات تنادي بحلول التهدئة والركون للحوار الإيجابي، لكن أيا من هذه القوى وابرزها واشنطن تدعم العمليات العسكرية في كركوك كبداية آلية أمنية متجددة للإدارة ثلاثية الأطراف للمدينة، وهي الية قديمة كانت قائمة حتى عام 2014، وهناك حديث عن توسّعها بعد ذلك باشراك القوات الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والقوات الأمريكية إلى مناطق أخرى مختلف بشأنها، وفي هذا الصدد، يقول مايكل ناتيس الخبير الأميركي في الشؤون العراقية على موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى (هناك العديد من الطرق لإعادة إدخال قوات الأمن الفدرالية من دون أن يُطلب من الأكراد الترحيب بالوحدات العسكرية المدججة بالسلاح؛ فعلى سبيل المثال، ثمّة حاجة ماسة إلى شرطة فدرالية مجهّزة بأسلحة خفيفة تقوم بدوريات في حقول النفط لمنع هجمات المتمردين من تنظيم +الدولة الإسلامية؛ على الموارد الهيدروكربونية الرئيسية. وقبل كل شيء، تحتاج واشنطن إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع حلفائها من القتال مع بعضهم بعضا في الأيام المقبلة، مع التركيز على التدابير التي تشجّع التقدم التدريجي وبناء الثقة). هذه النهاية المفترضة لبناء الثقة بين بغداد واربيل ربما تحتاج الى اكثر من ذلك بانتظار النتائج الميدانية لإعادة سيطرة الحكومة الاتحادية الشامل، بعدها تكون على طاولة الحوار احاديث أخر.

بغداد