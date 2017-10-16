إئتلاف علاوي يؤكد أهمية فرض سيادة القانون على مناطق كركوك

العصائب تثمن دور العبادي وتشيد بالمواقف المسؤولة للإتحاد الوطني

بغداد – محمد الصالحي

أشادت حركة عصائب أهل الحق بحكمة رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن الأحداث التي تشهدها محافظة كركوك وبالمواقف المسؤولة من بعض قادة الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما دعت الحركة إلى تحقيق الانسجام بين البيشمركة والقوات الاتحادية تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة.وقال بيان للأمانة العامة للحركة إنه (بعد الانتصارات العظيمة التي حققتها قواتنا المسلحة في تحرير أرض العراق نحن أمام انتصار لا يقل أهمية عنها هو انتصار الحفاظ على وحدة العراق أثبت فيه العراقيون الأصلاء قدرتهم الحفاظ على وحدته وحماية أمنه وبسط سلطة الدولة وفرض القانون على أرضه، ومنع مؤامرة التقسيم)، وأضاف (ونحن إذ نبارك للشعب العراقي بكافة مكوناته وأطيافه هذه المنجزات العظيمة التي تعيد للدولة هيبتها، فاننا نتقدم بالثناء والتقدير لكل الجهود والمواقف الوطنية ونخص بذلك الحكمة العالية التي تصرف بها القائد العام للقوات المسلحة والشجاعة والانضباط العالي لدى قواتنا الباسلة بكافة صنوفها).

مواقف سلبية

واوضح البيان انه (لا يفوتنا أن نثني على المواقف المسؤولة من بعض قادة الاتحاد الوطني الكردستاني والمواقف الشجاعة لمقاتلي البيشمركة الذين قدموا مصلحة العراق ومصلحة كردستان عندما رفضوا الانجرار وراء مصالح الانفصاليين الشخصية والعائلية والتي تخدم المشاريع الإسرائيلية التي كانت تريد استغلال الشعب الكردي وطموحاته لتقسيم العراق والمنطقة)، وتابع (في هذه المناسبة نؤكد ضرورة الضبط العالي والحفاظ على ممتلكات المواطنين وأمنهم وتفويت الفرصة على كل من يحاول تشويه هذا النصر الكبير، كما ندعو الأطراف والأحزاب الكردستانية الأخرى لاتخاذ المواقف المسؤولة واستثمار الفرصة بالعودة لحضن الوطن وإعلان تمسكهم بالدستور وعزل الانفصاليين، كما ندعو إلى تحقيق الانسجام بين البيشمركة والقوات العراقية الاخرى تحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة). وعلى الصعيد نفسه رحبت الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية بعمليات فرض القانون وسيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المناطق في محافظة كركوك، فيما طالب باخضاع المحافظ المقال نجم الدين كريم الى القضاء.

سيادة القانون

وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري في بيان أمس انه (في الوقت الذي نرحب فيه ببدء عمليات فرض القانون بمحافظة كركوك وقضاء طوز خورماتو، فاننا نؤكد على اهمية فرض سيادة القانون وسيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المناطق التي تم الاستيلاء عليها)، واضاف أن (هناك ضرورة لاخضاع كريم للقضاء العراقي نتيجة لعدم التزامه بقرارات مجلس النواب والحكومة الاتحادية والمحاكم العراقية)، مشيرا الى أنه (تسبب بتأزيم المواقف في المحافظة وعدم قدرته على ادارتها بشكل محايد وملتزم ما تسبب بتهديد الامن والسلم المجتمعي والاهلي في المحافظة)، مؤكدا (ضرورة انهاء العمليات العسكرية بأسرع وقت وضمان سلامة المواطنين، وتبني الحوار الثنائي والوطني بما ينسجم مع المبادرة التي اطلقها زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي والتي رسمت خارطة الطريق لايجاد الحلول لجميع المشاكل العالقة بما يضمن حقوق الشعب بكافة مكوناته تحت سقف الدستور ووحدة العراق).كما اعلنت مديرية شرطة كركوك، عن فرض حظر للتجوال من الساعة السابعة مساء امس الى السابعة من صباح اليوم.وقال المتحدث باسم الشرطة ك العقيد افراسياو كامل في بيان امس إنه تم (اعلان حظر التجوال من قبل مدير الشرطة من الساعة 7 من مساء امس الى الساعة 7 من صباح اليوم الثلاثاء).وكان العبادي قد وجه القوات الامنية بفرض الامن في المحافظة بالتعاون مع ابناء المحافظة والبيشمركة.