محطة قمرية روسية أمريكية لكشف أسرار الفضاء

موسكو – الزمان

أعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، أن مجموعات العمل الروسية الأمريكية بدأت بالتعاون المباشر للتخطيط لبناء المحطة القمرية الدولية (Deep Space Gateway). فيما قال خبراء الفضاء ان المحطة المزمع اقامتها ستقلب مفاهيم كثيرة وتؤدي لاكتشافات جديدة ونقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» اليوم الثلاثاء، عن مدير «روسكوسموس» إيجور كوماروف، قوله إن «المناقشات والتخطيط لبناء المحطة القمرية الدولية بدأت بالفعل».وأضاف أنه تم تشكيل اللجان المخصصة لهذا المشروع في كل من روسيا والولايات المتحدة، وباشرت عملها المشترك.وتابع «البلدان سيسعيان في المراحل الأولى من المشروع لتطوير تقنيات تساعد على العمل في مدار القمر، من الممكن أن نطوّرها لتمكننا من استكشاف كوكب المريخ».وعن موعد بناء المحطة، قال كوماروف، إن أولى الوحدات التي ستنضم إلى المحطة من المفترض أن تطلق ما بين عامي 2024 و2026.وأشار إلى أن روسيا تخطط لاستحداث وحدة من أصل ثلاثة وحدات ستتكون منها المحطة، بالإضافة إلى مساهمتها في وضع المعايير والتقنيات للمركبات الفضائية التي ستشارك في المشروع».فيما لفت إلى أن عددا من الدول من الممكن أن تشارك في المشروع الجديد، منها الصين والهند ودول من مجموعة «بريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.وأضاف كوماروف «هذا المشروع يعتبر خطوة إستراتيجية مهمة بالنسبة لنا، ونأمل بأن يلقى دعما ماديا من مصادر خارجية».واستدرك قائلاً «لكن اعتمادنا الأول سيكون على الميزانية الحكومية والمبالغ التي ستخصص له، ومن خلال محادثاتنا مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) سنتمكن من معرفة قيمة التمويل الذي ستتحمله كل دولة».