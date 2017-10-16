27 قتيلاً في حرائق البرتغال و40 ضحية في حريق سان فرانسيسكو

لشبونة– كاليفورنيا – (أ ف ب) – أدت الحرائق المشتعلة منذ الأحد في البرتغال إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا في عدد من مناطق البلاد، بحسب حصيلة مؤقتة أعلنتها أجهزةالإغاثة. وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للدفاع المدني باتريسيا غاسبار خلال مؤتمر صحافي في لشبونة «يمكننا أن نؤكد أن 27 شخصا قضوا في مناطق كويمبرا وكاستنيلو برانكووفيساو وغواردا» في وسط البلاد وشمالها. فيما ارتفعت حصيلة الحرائق التي تضرب كاليفورنيا الى 40 قتيلا الاحد الا ان رجال الاطفاء اشاروا الى تقدم في القضاء على السنة اللهب كما سمحت السلطات بعودة الافالاشخاص الذين تم اجلاؤهم الى منازلهم بشكل تدريجي. وكانت الحصيلة الأخيرة اشارت الى مقتل 38 شخصا. ودمرت الحرائق أكثر من 88 الف هكتار وخصوصا منطقتي نابا وسونوما المشهورتين بكروم العنب في شمال سان فرانسيسكو. وأعلنت هيئة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا تحقيق «تقدم جيد» في القضاء على الحرائق الـ15 المشتعلة بعد ان كان العدد 16 حريقا.

وتمت تعبئة نحو 11 الف اطفائي من مختلف الولايات للمساعدة في اطفاء النيران.

كما اشارت الى رفع الامر بالاجلاء الالزامي لسكان كاليستوغا. كما بدأ بعض سكان كوفري بارك في سانتا روسا بالعودة تدريجيا الى منازلهم.