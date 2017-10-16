تايكواندو الأمانة يتوّج بلقب العراق

بغداد – الزمان

أقيمت بطولة نجوم العراق بنسختها الثانية المفتوحة بالتايكواندو والتي اقيمت منافساتها على قاعة الحكيم بمحافظة كربلاء.

وتمخض عن المنافسات التي شارك فيها أحد عشر نادياً مثّلوا مختلف الفئات العمرية ومن كل المحافظات تـــــــــتويج امانة بغداد بالمركز الاول بعد ان هيمن على مجريات المنافسات منذ بدايتها.

وجاء فريق شباب النادي بالمركز الثاني للبطولة بعد نادي الماجدية من العمارة وكان قاب قوســــــــين او ادى من المركز الاول.

يشار إلى ان المنافسة كانــــت شديد ةبين الأنـــــــدية المختلفة وكان أبطالهم يبحثون عن فرصة للفوز وتمثيل ناديهم بقوة على منصات التتويج في البطولة.