ساعة الحسم وطموحات الناشئين في المونديال – قصي حسن

ساعة الحسم في مونديال الهند 2017، اقتربت وبات منتخب الناشئين على بعد خطوة من انجاز غير مسبوق في نهائيات كاس العالم بحجز بطاقة العبور الى الدور ربع النهائي عبر بوابة منتخب مالي.

ليوث الرافدين على موعد مع النصر، وزف بشرى الفوز في موقعة لاتقبل غير التحدي والتعامل مع دقائقها وفق رؤية فنية صائبة تحترم قدرات المنافس، وتفتح ابواب الامل بعد تجاوز الدرس الانكليزي القاسي واستقبال شباكنا اربع كرات كانت قابلة للزيارة وفق مسوغات فنية لاتؤثر في الرأي العام الذي ينتظر الاخبار السارة في احقية العراق كبطل لاسيا والابتعاد اكثر في المونديال العالمي.

الاخبار الواردة من الهند تعزز حالة الاطمئنان على الوضع العام لمنتخبنا بعد المحاضرات والتوجيهات من قبل الجهاز الفني بقيادة قحطان جثير الذي منح جرعات الثقة لكتيبته من اجل الاستمرار في المنافسة، وان التركيز على الجانب النفسي والشحن المعنوي كفيلان في طي مباراة انكلترا والاستعداد لموقعة الدور الـ16 التي لاتقل اهمية عن المباريات السابقة، بعد ان نجحت المنتخبات المتاهلة في وضع اسمها بين كبار العالم.

الاوراق التي تبعثرت، ستكون على المحك بعد الاطلاع على قدرات المنتخب المالي الذي حل ثانيا في المجموعة الثانية من انتصارين على نيوزلندا وتركيا وخسارة امام البارغواي جامعا ست نقاط، وان دراسة قدرات المنافس ستمنح الفرصة لتصحيح الاخطاء والبحث عن الطرق المؤدية الى الفوز في موقعة لاتقبل القسمة على اثنين.

الاوساط الرياضية تنتظر المباراة بفارغ الصبر وعلامات التوجس حاضرة لاهدار فرصة سانحة ومشاركة تتوشح بظروف صعبة جراء الوضع المالي مما انعكس على رحلة التحضير للحدث العالمي والغاء المعسكر الذي تبنته اللجنة الاولمبية في اسبانيا، اذ كان المنتخب يعول كثيرا على الوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل قص شريط المواجهات ولاسيما ان العراق هو المنتخب العربي الوحيد الذي يرفع لواء العرب في الهند.

مساحة التفاؤل تكبر بوجود هذه المواهب الواعدة وروح الاندفاع التي نلمسها سواء في التدريبات أم المباريات الرسمية وعلى الجهاز الفني وضع الاسلوب المناسب والخطة التي تكفل المضي قدما في المنافسات وتهيئة البدلاء المناسبين ولاسيما بعد غياب الهداف محمد داود، ونعول على نجومنا الصغار في تخطي الصعاب وتحقيق النجاحات المنشودة.