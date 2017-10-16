مارسيليا ينتزع تعادلاً مثيراً أمام ستراسبورغ

هاتريك إيكاردي يقود إنتر ميلان للفوز بديربي الغضب

{ مدن – وكالات: كالعادة ديربي مثير بين قطبي ميلانو، جاء ليسعد جماهير إنتر ميلان، الذي يواصل المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، بعدما هزم غريمه ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، اول امس الأحد، ضمن الجولة الثامنة للكالتشيو، ليصعد النيراتزوري للمركز الثاني، ويترك الروسونيري في المركز التاسع.

تحدث لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، عن الطريقة المثلى للفوز بالديربي، قائلًا: سنحاول الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللقاء.. في الديربي يجب أن تلتهم كل شيء، عليك أن تكون مستعدًا للانقضاض في الوقت المناسب، لكن أيضًا الحذر مهم للغاية. وكان هذا ما حدث بالفعل خلال الشوط الأول، الذي تحكم إنتر ميلان في مجرياته، حيث اعتمد سباليتي على لاعب الوسط، فاليرو، في الضغط على الخصم، وقطع الكرات، وإفساد بناء الهجمات، وهو ما نجح فيه اللاعب. وتمكن النيراتزوري من لدغ ميلان في الوقت المناسب، عن طريق إيكاردي، بعدما تحكم الفريق في وسط الملعب، بفضل ثبات جاليارديني وفيتشينو، فيما اعتمد أيضًا على الطرفين، وأسلوبه الجماعي. قرأ سباليتي جيدًا تصريحات عناصر ميلان، قبل الديربي، بأن أخطر لاعب في الإنتر هو بيريسيتش. وقد تمكن ميلان، في الشوط الأول، من إغلاق المساحات أمام الدولي الكرواتي، ومراقبته، فوضع سباليتي لاعبه الياباني، ناجاتومو، خلف بيريسيتش، من أجل تقوية هذه الجبهة أمام تكتل ميلان، كما اعتمد على جبهة كاندريفا النشطة. واعتمد القناص، إيكاردي، على أخطاء تمركز دفاع ميلان المتكررة، منذ بداية الموسم، بقيادة بونوتشي. وتمكن المهاجم الأرجنتيني من التسجيل، فيما ظهر الروسونيري بشكل باهت خلال الشوط الأول، بسبب عدم الربط بين خطوط الملعب، وتواضع حالة لاعبي الوسط. وكان بونافينتورا اللاعب الوحيد النشط في صفوف ميلان، حيث حاول دفع الفريق إلى الأمام، عن طريق نقل الكرة من الخلف، لكنه فشل بسبب قوة خط وسط الإنتر.

أخطاء كارثية

انقلبت الصورة في الشوط الثاني، وأصبح ميلان الأخطر، بفضل تغييرات المدرب، مونتيلا، ومرونته التكتيكية. قام مونتيلا بسحب لاعب الوسط، كيسي، وإقحام مهاجمه الشاب، كوتروني، مع إعطاء الحرية للإسباني، سوسو، في التحرك ولعب دور صانع الألعاب، إلى جانب منح تعليمات هجومية لبوريني، عبر الطرف الأيمن. كوتروني كان نقطة تحول في أداء الروسونيري، حيث امتاز بالنشاط والحماس، ما أربك صفوف إنتر ميلان. واستغل كوتروني بطء دفاع الخصم، وسوء التمركز، وتمكن من تسجيل هدف، لكنه أُلغي بداعي التسلل. والذي عاب إنتر ميلان في هذا الشوط، هو الارتباك وعدم القدرة على مواجهة نشاط ميلان، سواءً في العمق، أو الطرف الأيمن. وأضاع بيليا مجهود مونتيلا في الدقيقة 63، حيث ارتكب خطأً فادحًا في وسط الملعب، ليقود إيكاردي مرتدة سجل منها هدف التقدم، مجددًا، مستغلًا سوء تمركز دفاع الروسونيري.

وحاول مونتيلا السيطرة على وسط الملعب، بتغيير طريقة اللعب لـ(3-3-4)، عبر إخراج رومانيولي، وإقحام لوكاتيلي، لينجح بعدها في إدراك هدف التعادل. وللمرة الثانية يرتكب أحد لاعبي ميلان خطأً فادحًا، جاء هذه المرة عن طريق ريكاردو رودريجيز، ليسجل إيكاردي هدف الفوز من ركلة جزاء. ويُعد نجوم اللقاء من جانب إنتر ميلان، الحارس سمير هاندانوفيتش، الذي أنقذ فرصة محققة، والقناص إيكاردي، صاحب الثلاثة أهداف. أما الأسوأ في ميلان، فقد يكون بونوتشي، بتمركزه الخاطئ المتكرر، إلى جانب رودريجيز وبيليا، اللذين قدما هديتين لإنتر ميلان.

ديربي الغضب

وقاد المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، فريقه إنتر ميلان لحسم ديربي الغضب أمام ميلان بثلاثة أهداف لهدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب سان سيرو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل قائد النيراتزوري ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 28 و63 و90، فيما سجل أهداف الروسونيري سوسو، بونافنتورا في الدقائق 56 و81 . وبهذا الانتصار أصبح رصيد إنترميلان 22 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن المتصدر نابولي، فيما توقف رصيد الروسونيري عند 12 نقطة في المركز التاسع. وتفوق إنترميلان بقيادة مدربه سباليتي، في الشوط الأول وتمكن من السطيرة التامة على مجرياته، وأحرز هدف التقدم عن طريق، إيكاردي، مستغلًا عرضية زميله، كاندريفا، وسوء تمركز من دفاع ميلان. ونجحت محاولات مدرب الروسونيري، مونتيلا، في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل، حيث أقحم مهاجمه الشاب، كوتروني، الذي نشط هجوم الفريق وسجل هدفًا تم احتسابه تسلل، وظلت ومحاولات ميلان على مرمى الخصم حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق تسديدة لاعبه الإسباني سوسو وسط حالة إرتباك من لاعبي النيراتزوري. وسرعان ما عاد إنترميلان إلى أجواء اللقاء، مستغلًا خطأ لاعب وسط ميلان، بيليا، ليضيف الهدف الثاني، لكن عاد الروسونيري للاستحواذ على الكرة حتى تمكن من إدراك التعادل عن طريق، بونافنتورا. ومع نهاية اللقاء، تم احتساب ركلة جزاء ضد ظهير ميلان، رودريجيز، سجل إيكاردي هدف الفوز من خلالها.

تعادل مثيرً

على صعيد اخر انتزع مارسيليا نقطة من مضيفه ستراسبورغ بعد أن تعادلا (3/3)، اول امس الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي شهدت أيضًا تعادل بوردو أمام نانت (1/1) وفوز مونبيلييه على نيس 2 / صفر. وسجل أهداف ستراسبورج جان أهولو في الدقيقة 31 وباكاري كوني في الدقيقة 60 وديميتري لينارد في الدقيقة 74، فيما سجل أهداف مارسيليا ديميتري باييه في الدقيقة الخامسة، ومورجن ساسون في الدقيقة 48، وكونستانتينوس ميتروجلو في الدقيقة 88 . ورفع مارسيليا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف سانت إتيان صاحب المركز الثالث، كما رفع ستراسبورغ رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.