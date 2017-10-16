مدافع جيرمان يرد على إرتباطه بالعمالقة الثلاثة

{ باريس – وكالات: أثير جدل كبير في وسائل الإعلام خلال المدة الأخيرة حول إمكانية تفريط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في أحد مدافعي الفريق عقب نهاية الموسم الجاري. وذكرت تقارير عديدة أن البلجيكي توماس مونييه ظهير أيمن الفريق الباريسي بات محط اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي. وأضافت أن الأندية الثلاثة تحاول استغلال ابتعاد مونييه عن المشاركة أساسيًا مع الفريق الفرنسي منذ قدوم اللاعب البرازيلي داني ألفيس، من أجل ضمه. من جانبه رد مونييه في تصريحات أبرزتها صحيفة (10 سبورت) الفرنسية: لست مهتمًا بما يتردد في وسائل الإعلام، ولا أعلم شيئًا عن رغبة أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد ويوفنتوس في ضمي. وأهدى مونييه فريق باريس سان جيرمان فوزًا ثمينًا بتسجيل هدفين أمام ديجون في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-1 في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

بيكيه على خطى لويس فيغو في الملاعب الأسبانية

{ مدريد – وكالات: بدأ اللاعب الإسباني الدولي، جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، في التعود على صافرات الاستهجان، في كل ملاعب إسبانيا، وآخرها كان أمام أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا متروبوليتانو.

وتقول صحيفة ماركا الإسبانية، إن بيكيه كرر ما فعله لويس فيجو، عام 2002، عندما وضع أصابعه في أذنيه، في ملعب كامب نو. وأثناء مغادرة بيكيه إحماءات برشلونة، على ملعب أتلتيكو مدريد، كانت الجماهير تطلق الصافرات ضده، ما دفعه لوضع أصابعه في أذنيه، تجنبًا للضجيج، وردًا على الجماهير الغاضبة من موقفه إزاء الاستفتاء على استقلال كتالونيا. وكان فيجو، نجم برشلونة وريال مدريد سابقًا، قد قام بنفس الحركة، عندما زار ملعب كامب نو مع الريال، في عام 2002، وتعرض حينها لصافرات الاستهجان من جماهير برشلونة، بعد رحيله عنه إلى الميرينجي، في صيف 2001 . وهاجمت جماهير نادي أتلتيكو مدريد، الحاضرة في ملعب واندا متروبوليتانو، مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، أثناء مباراة الفريقين (1-1)، في الجولة الثامنة من الليغا. وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن جماهير الأتلتي أطلقت الصافرات ضد بيكيه، في كل وقت ومكان، عند لمسه للكرة. وتواصل جماهير إسبانيا، في كل الملاعب تقريبًا، مهاجمة بيكيه، بسبب موقفه من الاستفتاء على انفصال إقليم كتالونيا. واعتبرت الصحيفة أن بيكيه صار معتادًا على هذا الأمر، حيث يتعرض لهجوم متواصل من الجماهير الإسبانية. وكان أتلتيكو مدريد قد نجح في إيقاف سلسلة انتصارات برشلونة، حيث أجبره على التعادل.