برشلونة ترغب في خطف أهم أهداف ليفربول

النادي الملكي يخطّط لإستغلال تحركات مانشستر يونايتد

{ مدريد – وكالات: يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع أهم أهداف ليفربول خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لتعزيز خط دفاع الفريق في كانون الثاني المقبل. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن نادي برشلونة أرسل عددا من الكشافين لمتابعة النجم الهولندي فيرجيل فان ديك، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، مع منتخب بلاده في أسبوع التوقف الدولي، رغبة في الحصول على خدماته في يناير / كانون الثاني المقبل. وأوضحت الصحيفة أن القديسين يفضلون بيع اللاعب لفريق خارج إنجلترا، ولذلك فإنهم لا يمانعون فتح قنوات اتصال مع النادي الكتالوني بشأن فان ديك. ويتجه ساوثهامبتون للتخلي عن اللاعب مطلع العام المقبل بعد إصراره على الرحيل. وانضم فان ديك، 25 عامًا، لصفوف القديسين بمبلغ 11 مليون إسترليني في 2015 قادمًا من سيلتك الأسكتلندي وشارك في 115 مباراة مع الفريق، سجل فيها 15 هدفًا وصنع 7 أخرى، ويمتلك 5 سنوات كاملة في عقده. وكان ماوريسيو بليجرينو، المدير الفني لساوثهامبتون صرّح سابقًا بالقول: لا يمكن العمل مع لاعبين لا يرغبون في الاستمرار، وحينما توليت تدريب الفريق كنت والإدارة واضحين بأن فان ديك ليس للبيع، لكنه يود الرحيل.

مقاعد البدلاء

على صعيد متصل يُعاني العديد من لاعبي برشلونة من الجلوس على مقاعد البدلاء، منذ تولي إرنستو فالفيردي، مسؤولية تدريب الفريق الكتالوني، الصيف الماضي. ويبرُز من هذه الأسماء التي لا تحظى بثقة فالفيردي، المهاجم بالكو ألكاسير، الذي لم يلعب مع برشلونة منذ لقاء ديبورتيفو ألافيس في 26 أغسطس/آب الماضي بالجولة الثانية من الليجا. ورغم أنَّ اللاعب يرغب في الرحيل من أجل البحث عن المشاركة المستمرة، إلا أنَّه يودُّ البقاء في إسبانيا، وعدم الرحيل للعب في أي دوري آخر من البطولات الأوربية الكبرى. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إنّ ماوريسيو بيلجرينو مدرب ساوثهامبتون الإنجليزي، يرغب في ضم ألكاسير لدعم الخط الهجومي في فريقه. وأشارت إلى أنَّ مدرب القديسين، يرى أنّ ألكاسير لاعب مناسب ولديه القدرة على تحقيق الكثير في قلعة سانت ماري، خاصة وأنّ المدرب الأرجنتيني، لديه خبرة كبيرة في التدريب بإسبانيا. لكنَّ الصحيفة أشارت إلى أنَّ ألكاسير، رفض فكرة الانضمام لساوثهامبتون خلال سوق الانتقالات الشتوية، لأنه يفضل البقاء في إسبانيا. ولعب ألكاسير 28 مباراة في الموسم المنصرم، سجَّل فيها 8 أهداف بعد انضمامه للبلوجرانا، قادمًا من فالنسيا. كانت تقارير صحفية، أشارت إلى إمكانية رحيل اللاعب في يناير، وقد يعود للخفافيش، أو ينضم لسيلتا فيجو.

ريال مدريد يخطط

على صعيد اخر يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، لاستغلال تحركات مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل تدعيم صفوف الشياطين الحمر، خلال المريكاتو الصيفي المقبل. وذكرت صحيفة ديلي أكسبريس، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرغب في التعاقد مع هاري كين، الأمر الذي يغري ريال مدريد للتفاوض مع المهاجم روميلو لوكاكو. ويجهز اليونايتد، 170 مليون جنيه إسترليني لضم كين، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مما قد يفتح المجال لرحيل لوكاكو الذي لن يقبل الجلوس على دكة بدلاء الشياطين الحمر. وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد يستغل الأمر ويغري لوكاكو بالانضمام له، بعد صعوبة التعاقد مع كين من توتنهام، وذلك ضمن خطة الملكي تحسبًا لرحيل كريستيانو رونالدو. ويحاول توتنهام، حماية هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بتجديد عقده وزيادة راتبه إلى 150 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. واختير هاري كين، مهاجم توتنهام، أفضل لاعب في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تسجيله 13 هدفًا في جميع البطولات مع السبيرز والمنتخب الإنجليزي. وعادل كين، عدد مرات حصول واين روني مهاجم إيفرتون، والهولندي روبن فان بيرسي، لاعب مانشستر يونايتد السابق، على جائزة لاعب الشهر، بواقع 5 مرات خلال مسيرته، ويتفوق عليه فقط ستيفن جيرارد، أســـــــطورة ليفربول، الذي حصل عليها 6 مرات.