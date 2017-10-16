دراسات عن أعلام من الحلة في الفكر والثقافة والأدب – 3

شاعرة بابلية توظّف الإيقاع الداخلي لشد القراء إلى سحر الموسيقى

نجاح هادي كبة

بغداد

مقدمة

هذا كتاب يتناول أعمال مفكرين ومثقفين وأدباء من الحلة وريثة بابل، وما أبدعوه في مجالات الفكر والثقافة والأدب، والحلة اليوم كماضيها المشرق الرافديني والإسلامي برز فيها الكثير من الأعلام، يصعب على الباحث ان يلمّ بهؤلاء الأعلام جميعاً، وقد وقع الاختيار على ما تناولت منهم في هذا الكتاب، كان السبب في اختيارهم معرفتي الثقافية بهم، واطلاعي على إنجازاتهم، وتوافر مصادر البحث عنهم، وكان مقياسي في اختيارهم معرفياً من دون أي مقياس آخر.

للشاعر كمال الدين مجاميع شعرية تحمل عنوانات الحروف مثل مجاميع (جيم)، (نون)، (النقطة). (ما قبل الحرف…ما بعد النقطة، شجرة الحروف).

مجاميعه الشعرية :

أصدر مجاميع شعرية عدة، منها :

تفاصيل-النجف 1976م، ديوان عربي، بغداد 1981م، أخبار المنفى بغداد 1996م، أبوّة، Fatherhood (بالانكليزية) دار سيفيو-آديلايد-استراليا 2009، أربعون قصيدة عن الحرف، الأردن 2009م، أقول الحرف وأعني أصابعي، بيروت 2011م.

كتب عن تجربته :

كتب عن تجربته الشعرية نقاد وكتاب من أجيال واتجاهات أدبية ونقدية مختلفة منها:

قراءة لطلسم لمصطفى الكيلاني1989م، جيم تحولات اللون والحرف لحمزة مصطفى1990م من الحرف إلى المعنى لحاتم الصكر. ودراسات

أخرى كتبها علي عبد الحسين مخيف وفاروق يوسف وهادي الربيعي

وفيصل عبد الحسن حاجم ووسام هاشم وفوزي كريم ورياض الأســدي

ومنذر عبد الحر وعبد الستار إبراهيم (المرزوك، 2012م، ص : 61).

و أ. د عبد العزيز المقالح، أ. د عبد الإله الصائغ، د. عدنان الظاهر،

د. حسن ناظم، د. بشرى موسى صالح، علي الفواز، خضير ميري،

د. جلال الخياط، عبد الرزاق الربيعي ود. قيس كاظم الجنابي وغيرهم

كثير. (كمال الدين، 2007م، ص : 138).

نشاطه :

-عمل في الصحافة منذ العام 1975م.

-عضو نقابة الصحفيين العراقيين والعرب والعالمية.

-عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق.

-عضو جمعية المترجمين العراقيين.

– عضو اتحاد الكتاب الإستراليين-ولاية جنوب إستراليا.

– عضو جمعية الشعراء في آديلايد(كمال الدين، 2007م، ص : 139).

قراءة نقدية في شعره :

لقد استعمل المتصوفة فلسفة الحروف كالحلاج والنّفري وغيرهما، وكان الحرف بالنسبة لهم جزءا من واقعهم الرمزي-الروحي و أديب كمال الدين يوظف الحروف تداولياً ورمزياً وروحياً عبّر من طريق الحروف عن مشاعر العامة والخاصة بشيء يكتنفه الغموض، قال في قصيدة التباس نوني :

هذه ليست النون

هذه بداية مقدسة للنون

هذا سطوع روحي

وحبّ جارف كالشلال

كاحتواء الهلال لنقطة النون

هذه بداية سعيدة

لشاعر مجنون كما يُفترض

وامرأة ذات قلب حجري تُدعى النون

هذا خط يُعبّد

والمؤمنون برقصون عراة حول النقطة

وربما حول الهلال

وربما حول النون

فلقد وظف الشاعر النون رمزياً لتمثل المقدس وتطهير الروح والحب الجارف كالشلال، ان النون توصية للشاعر المجنون بعواطفه وللمرأة التي تحمل قلباً حجرياً والمؤمنون يرقصون حول النقطة، أي حول آمالهم الضائعة وربما حول النون في الهلال الذي يحتضن النون.

أن شعر أديب كمال الدين يقف ضد الحسية التي تضرب بجذور عميقة في الشعر، ليست فقط لأن داعي الروحانية ذو أثر بيّن في شعريته، بل لأن الحسية لم تسعفه أداة في الإيفاء بخلق عالم روحاني موازٍ لعالم الباطن، فيصبح الحجر كآبة الأبد والنهر عنفوان الوجود وتجدده، الخ ، لكن الشاعر كمال الدين غالباً ما يفضل صفاء روحانيا يعيد للكلمات طاقتها الأصلية وهي تتماهى ولا تكتفي بمجرد الإشارة إليه. (ناظم، 2015م، ص11).

لكن هذه الروحانية غير الحسية في شعر أديب كمال الدين تقتنص القصد من طريق إسلوب الشاعر التداولي، لاحظ المحوّل التداولي في قوله في قصيدة اعتراف ملك الحروف :

في خطأ لا يُغتفر

حولت النون

أو نقطة النون على الأدق

إلى ملكة جديدة

لا يحق لها أن تخرج معي

عارية في الاحتفالات

ولا تقاسمني سريري

عند فيضان عواطفي ورغباتي

ولا تكلمني حين أصدح بالنشيد :

نشيد الجن والشياطين

ولا تتعرى أمامي

حين أتعرى أمام حروفي

لأوزع عليها هبات المعاني

لتوزع علي كؤوس الأمل

كان القصد التداولي واضحاً شفافاً، انه يهاجم أولي الأمر المفسدين ، لكن بإسلوب شفّاف، انه يوظف النون للدلالة عليهم في شعره حين تحولت النون إلى ملكة جديدة وصارت كالزوجة المتمردة والويل كل الويل حين حوّلت النون إلى ملكة جديدة، فلها سطوة كبيرة على الشاعر أو بالأحرى على المجتمع، انه قصد تداولي سياسي يوظف النون للوصول إليه من طريق الخطاب التداولي. إن ذلك ينبغي أن يتجاوز وسائط العرف المعتادة كي يكسب المتلقي إيماضات

شعرية كثيرة لأن لكل كلمة أو لكل عبارة معانٍ عدة مستعملة فهي ليست نتيجة تنظيم

النظام المعجمي بل نتيجة مبدأ تداولي مطبق على القول يسهل عليه سرعة الاندماج

في كشف السياق الخطابي الذي تحتملها الرسالة اللغوية بوصفها إنجازاً فكرياً ومعرفياً ضابطاً القول.(آل يونس، 2015م، ص9).

من الظواهر الشعرية الملفتة في شعر أديب كمال الدين استطالة بعض قصائده لكنها استطالة بتوصيفات مؤثرة بعيدة عن الابتذال وتكون أقرب إلى فن القصة إسلوبياً ما يجعلها ذات بناء عضوي نفسياً وفنياً، قال في قصيدة: أنا وأبي والمعنى : سقط الساحر من دائرة السحر على الأرض. فتمزق صوت الماء بكفيه…بكى، واهتز كما يهتز الطائر حين تمرر سكين الذبح على الرقبة.

الأرض تكرر لعبتها. ما كنت أكون. الغيم يجيء ويذهب والفجر يطرّز حرف الدهر فلا معنى أبداً. اختبئ اليوم، كطفل أرنو للفجر أقرّر أن أبعث كلماتي حين يعتدل العالم، يذهب سيف الظالم في الظلمات، فما أحلى الكلمات! وما أسخفها! سقط الساحر.

إنَّ الإسلوب القصصي يبدأ بتمهيد وينتهي بإغلاق عموما ، ما يساعد الشاعر على تنمية موهبته زيادة على جذب انتباه القارئ للوصول إلى الغلق، لاحظ الإسلوب القصصي في هذا المقطع:

قالَ الشاعرُ: مَن سيكتب قصيدتي؟

قال الحرف : أنا

ومَن سيطلق أسرارها للناس؟

– قالت النقطةُ: أنا.

جاءَ القَدَر

ومسحَ الحرفَ والنقطة

من شاشةِ المعنى

فجلسَ الشاعرُ مذهولاً العمر كلّه

مثل صخرة كبيرة

مُلقاة على شاطئ البحر

جاء الشيطان

ومسحَ الحرفَ والنقطة

من شاشةِ الوجود

فجلس الشيخ مرتبكاً

لا يعرف كيف يموت

إن القصائد الشعرية ذات المنحى القصصي كثيرة ولاسيما قصائد

عمر بن أبي ربيعة مع المفارقة بين أديب كمال الدين وعمر بن أبي ربيعة.

لقد شكل أديب كمال الدين – وبجهد دؤوب- مملكته الشعرية على عرش الحرف، وأودع فيه معاني جسدت فضاء انفصام الذات، ومادة خصبة اكتنهت عالم الشاعر بالضيم، وسبرت أغوار المتلقي بالحدس والتأويل سعياً إلى إدراك خباياها من خلال الحفر في ترميز الحرف عبر تنوع أدوار معناه وعلاقة دلالته مع الشاعر. (فيدوح، 2014م : ص62).

زيادة على اهتمام أديب كمال الدين بالمعنى وتنويعه له ما يشدّ القارئ من طريق توظيف الحروفية في شعره فان أديب كمال الدين يهتم بالصياغة اللغوية والنحوية في شعره أيضاً، قال :

أيهذا الغريب الذي يجدد غربته

بدمعتين اثنتين

في كل فجر

وفي كل ليلة

لا تقترب!

أخاف عليك من الصلب

وما بعد الصلب

أخاف عليك مما ترى

ولا أخاف عليك مما لا ترى

فقـــــد اهتم أديب كمال الدين في هذه المقطوعة من شعره بالبناء الصوتي بين (الغريب) و(غربته) وثنائيات صوتية أخرى (بدمعتين اثنتين) مثلما نوّع في التكرار في قوله (في كل فجر) و(في كل ليلة) لكي لا يمل القارئ ومن البناء الصوتي (من الصلب) و(ما بعد الصلب) ثم توظيفه لإسلوب المقابلة كما يسمى بالطباق في البلاغة العربية :

أخاف عليك مما ترى

ولا أخاف عليك مما لا ترى

كل هذه التنويعات جاءت متسقة مع المعنى، إذ وازن أديب كمال الدين فيها بين المضمون والشكل.

حسينة عباس بنيان-شاعرة الرقة والوطنية

النشأة وأثر البيئة :

ولدت الشاعرة حسينة عباس بنيان في الحلة العام 1956م وتخرجت في كلية الهندسة، جامعة بغداد العام 1977م، مارست النشاط السياسي في المنظمات الطلابية والنسوية وحقوق المرأة، وتعرضت للاعتقال أكثر من مرة. وهي عضوة التجمع النسوي العراقي المستقل في بابل وعضوة اتحاد الأدباء والكتاب في بابل.

أصدرت المجموعات الشعرية، كلمات ما…بعد الموت سنة 1992م، سمات بابلية سنة 1999م، عراقية في سطور 2007م. (الحداد، 2012م، ص : 60).

أكملت الدراسة الابتدائية والثانوية في الحلة وواصلت دراستها الجامعية في

كلية الهندسة/قسم الهندسة الميكانيكية. مارست كتابة الشعر وهي طالبة في الدراسة

المتوسطة ، إذ شاركت في المهرجانات الطلابية التي كانت تقيمها المديرية العامة للتربية في محافظة بابل وقد فازت بجوائز عدة ونشرت عدداً من قصائدها في الصحف والمجلات العراقية. (المرزوك، 2012م، ص : 229).

عملت حسينة مهندسة في دائرة الطرق والجسور، وتدرجت إلى رئيسة مهندسين في وزارة الإعمار…كانت الموهبة الأدبية صفة يتصف بها أفراد الأسرة، فأكثرهم أدباء وشعراء، فضلاً عن إبداعهم في مجال عملهم المهني وميولهم الواضح للحركة الوطنية واهتمامهم بما يجري على الساحة السياسية ، كل ذلك خلق جواً وطنياً داخل الأسرة، فكتبت الشعر

لأول مرة في المرحلة الابتدائية متأثرة بنكسة حزيران 1967م وفشل الجيوش

العربية. (عوض، 2008م، ج3، ص 122-123).

وما زاد في الطين بلّة ان ولدها قتل غدراً فجاء في شعرها الوجع العراقي والتعبير عن آمالها وألمها زيادة على انها امرأة عانت من مشكلات مجتمعها تجاه المرأة.

قالت في قصيدة سمات بابلية

سمات بابلية

من بابل من عشتار تهفو الأغنية

بابل أرضي هاهي

فتعالوا واحملوا شوقاً وتمراً ومياها صافية

بابل حرفي ومهد الأغنيات

وصفاء العمر والليل المغنى والصلاة

بابل الأحلام والأيام

والشوق الذي عدا وفات

والأماني والأغاني وبزوغ الأغنيات

بابل الدنيا وشمس آتيه

وقراءتي والرفوف العاليه

فتعالوا واحملوا شوقاً وتمراً

ومياها صافيه

فالشاعرة تلتصق بالمكان (بابل) من طريق توظيف ياء المتكلم (بابل أرضي هاهي) و(بابل حرفي…) و(قراءتي والرفوف العالية) وهي لا تستأثر ببابل وحدها بل تدعو الآخر ان يشاركها في الالتصاق بالمكان وحبه (فتعالوا واحملوا شوقاً وتمراً ومياها صافيه). ثم لا تكتفي الشاعرة بذلك من تعلق قلبها بمدينتها بابل فجعلتها (بابل الدنيا وشمس آتية) لأنها أرض عشتار ترنمت الكلمات بها.

وتنطلق الشاعرة بدفئها وحنانها إلى تعلقها الأكبر بالعراق، قالت في قصيدة (أغنية في القلب الآخر) مهداة إلى المناضلة الزنجية انجيلا دايفس:

قد ضاع ضوء كالمدى

أختاه يا صوت المغني

إني سمعتك هاهنا

أختاه كم يوم مضى

أختاه كم حب تهاوى

أبغداد…يا أختاه لا نهوى سواك

أختاه قد ضاع الكفاح

عنده غرب الأرض والبحر الكبير

تشدين حرفي في العراق

والشوق يفرع في القلوب

في ظلام القبر…في الجرح الكئيب

ولا نتوب…

ثم تختم قصيدتها فتقول :

أو ما أرى…قد ضاع لحن العقم مذ جئت العراق

مذ ضاع عدت له سنى

فالشمس أنجبت العظيم

ولها قصيدة بعنوان عراقي :

(1)

التي جاهرت بحبك يا وطني

فاغفر حزني يوم تزاحمت الأشواك على صدري

فحملت جراحك في صدري

ولمحت خيول الله تمد لك الأعناق

يا ضوء مدارات الآفاق

وحسينة شاعرة مرهفة الحس ورقيقة تبدع قريحتها شعرا يفيض بالحب والعواطف والجمال من طريق اشتباك أناها بالوهج الاجتماعي، قالت في قصيدة بلاء :وما أبرئ نفسي

قد ألهبتني حماساً

فكم أشاهد حسناً

حسناء لما أطلت

النور في وجنتيها

عيونها ساحرات

ان قلت أهلا وسهلا

فيعزف القلب لحنا

قد أبدع الباري خلقا

أعطى لها كل حسن

هوى هناء غزاها

روحي به تتباهى

فما عشقت سواها

كل الضياء تلاها

شمس وطال مداها

كشعلة في سماها

قد طوقتني يداها

إذ حاز حباً وجاها

كي ينتشي مَنْ يراها

وبالعناد بلاها

لكن لوعتها على ولدها الذي قتل غدرا لم ينسها الأمومة ، فقالت :

بين دموع الصيف الراحل

وملاذ لخريف قاحل

…يمضون لدفء بيوتهم

حملوا كتبا تنشر شذرا

لربيع…لبعيد قادم

يهتف قلبي…يعلو فوقي

ولدي…ولدي

رحت وعدت وكيف تعود؟ والدرب قيود وحدود

ولها التوجع والألم على ولدها في قصيدة بعنوان “دعاء”

اين الولد؟

والليل يستبق العيون

أم البنين… أم البنين

وحق مكة والحسين

ماديت والشوق ارتمي

هات علياً يا سما

الليل حط رحاله أين الولد؟ …سقط الكبد

وتمايلت سحب الردى

ليت الذي في البال يدركه الردى

أم البنين…أو تدركين

اني دعوتك يا تقية

وفي قولها (اين الولد؟ …سقط الكبد) تناص مع القول المأثور:

(أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض). وجاء التكرار (أم البنين) متسقاً مع المعنى.

ولها قصيدة بعنوان (دوما) يشع منها الأمل بالانتصار على الطاغوت والإيمان بالجيل الجديد، قالت :

حين يغادر

بأوامرها المسحوقة

في محرقة النحت المنصوب

لطوابير الجيل الصاعد

برحيل جراثيم العصر

وزواحف أشباح الغسق الممسوخين

الجيل الضارب

رغم سرايا القُمّل

وهدير التابوت

هذا لحني

فاستيقظ يا وهم الطاغوت

ارحل…ودع الصبح يطول

وامسح أسمال الدولارات

وعجائز غفلتك البدوية

نزل الحكم القدري

تحت الخطوط البرية

والأسياد الغرقى…بالماء الآسن

ارحل قبل أزير الموج

فالموج غرور

ومحطتك المأهولة

بكل كراسي العاهات

باتت ويلات

لابد من الإشارة إلى أن شعر حسينة بنيان قد أفصح بان ليس هناك أدب ذكوري وآخر نسوي بل عبرت الشاعرة من طريق إحساسها ورهافتها ورقتها عن القضايا الساخنة في مجتمعها وما يمور في أناها وعلاقتها بالواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، لكنها لم تنس كونها امرأة (فقصائدها تحتشد بموضوعات المرأة ومشكلاتها، فهي تنثال من قلب امرأة عراقية خبرت دروب الحياة واغتنت بركام من التجارب اليومية فجاءت زاخرة بالوجع العراقي المتطلع إلى المستقبل الرغيد بثقة الإنسان المبدع المكافح) (المرزوك،2012م،ج1، ص299).

ومن رقيق شعرها قصيدة (الفاتن الحلي)، قالت :

رأيت البدر في وجهه

شفاه طالها لون

كورد الناز للشمس

رموش خلفها بحر

استمع قلت يا هذا

تفضل قال يا عمي

فقلت الخد من الماء

فقال الماء في ظل

فأدمى القلب في سهم

عراقي قرآني

فقلت الحمد لله

فصاح القلب يا ليلي

ملاذ صار للنحل

بغير الحب ما يدلي

فان أغرق يا ويلي

سؤال دار في عقلي

فأيقنت ابتدا قتلي

وجمر كيف لا يغلي

فرمشي وارف الظل

وقال الكل من حولي

أكنى الفاتن الحلي

أفاض الحسن من أهلي

لابد من الإشارة إلى أن الشاعرة لها القدرة على توظيف الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية إذ تشدّ القارئ بسحر موسيقاها الشعرية بما ينسجم مع المعنى.