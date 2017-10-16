البحث عن كمال الذات

ان البحث عن كمال الذات لدى الفرد ذكرا كان او انثى وهذا الشيء يكون سرا في داخلك ولايؤثر عليه الاخرون في الوصف والكلام لانك على ثقة عالية بنفسك وان هدفك مرسوم وانت في دائرة البحث عن الكمال الذاتي عكس الاخرين ربما لايهتمون بذلك الأمر ونحن نعلم ان الكمال لله سبحانه وحدة وهنا ماذا يكون الكمال البشري فهل هو بالفعل جزء من الكمال مهما كان المستوى الذي هم علي؟ه ولكن عند التسلح بالعلم والمعرفة والمعلومات الهائلة تجعلك مثقفا وليس عالما في علم معين فنحن نعلم ان العالم يتخصص في مجال ما ويحتويه بشكل تام واما المثقف فهو لديه معلومات عن أكثر من شيء واحد ولو بشكل بسيط ولا يتعمق فيها فهذا لايعنيه وهل ان هناك أناسا يكتملون بالآخرين لربما هذا امر واقعي فقد يكون عملا لايكتمل الا بتضافر جهود اكثر من فرد وحين نرى شخصا ولو كان في منصب او مكان عمل وهو اعلى مرتبه منك الا ان تصرفاته لا تعجب قياسا بمنصبه وعمره وفترة خدمته وهذا نضعه في خانة الجاهل ولأننا ندرك ان الكمال الذاتي لبناء الشخصية غير متوفره وانما يتم البحث عنها والبحث عن ما ينقصنا لنكمل ما نفقده وحين ترى السعادة في الحياة فاعلم انك على الطريق الصحيح وحين تقرا هذه الكلمات ينتابك شعور القوة في مواجهة الصعاب اثناء حياتك اليومية وان الفرد الكامل الشخصية تكون قراراته وافعاله جيدة في التعامل مع الاخرون وبناء علاقات طيبة ويحبنه الكثيرون ومن كان في موضع الكره ليعلم انه فاشل الشخصية بما تمليه عليه طريقة التعامل ولا يتقبله الاخرين وهنا عليه البحث عن أمور تجعله يتخطى ذلك وعندما وجدت مرادي أصبح فائزا في بناء الذات وحين شعرت إنها تؤلمني ومرت بداخلي كل تلك تصرفات الآخرين الجهلاء.

لكن تحقق الهدف وسيزولون هؤلاء يوما ما وفي عيني ترسم بسمة خير في بلد فقدتها ولا تلوم نفسك لأنك مبدع واعلم ان حربهم لك انك الأفضل وفي قول لاحد الفلاسفة قديما (اذا كنت تبحث عن الكمال فلن تجد الحب فمعجزة الهوى تكمن في العشق).

عقيل المكصوصي