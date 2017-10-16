كفانا نزفاً للدماء

لقد تسببتهم في ارتهان الوطن سياسيا واقتصاديا وتعليميا للقرارات الدولية، واصبح كل متحرك عنصرا للاستفزاز.

احتمالية وقوع حرب بين الاخوة العراقيين ليس مستبعدا مادام هناك من يدق طبولها و لديهم استعداد لاتخاذها، استفزازات هنا وهناك بسبب الاستفتاء ونتائجه وهناك من يدير ويدق طبولها من خارج الحدود.

اذن ما هو موقف الدول العظمى من هذه الاحتمالية؟ سؤال دار في أذهان الجميع، مع اشتعال الحرب الكلامية بين الطرفين، المركز والإقليم في ظل تحركات وتحشدات عسكرية في كركوك ونينوى، تعكس ارتفاع مؤشر احتمالية حدوث ما لايحمد عقباه على نحو غير مسبوق نتيجة المغامرة بمستقبل البلاد وشؤون العباد. لان عامل الحذر الذي يحكم العلاقات الأخوية بين العرب والكرد أصبح غائبا نتيجة هذه الاستفزازات من قبل مسؤولين في حكومة كردستان وحكومة المركز، حيث لاتمر ساعات على تنفسنا الصعداء حتى تبدأ سلسلة من المناوشات الكلامية بين الطرفين تطفو على حلقة جديدة من التحدي متناسين ان المتضرر هو الشعب وليس من يحكمونه، بعد أن وصلت التوترات إلى أعلى درجاتها بأوامر خارجية تهدف إلى تغذية هذا النزاع.

وعندما تكون هناك تهدئة عسكرية لم تصاحبها تهدئة دبلوماسية للتحاور الجاد والمخلص في ظل التصريحات النارية التي هي كالنار في الهشيم، فليعلم الجميع ان طبول الحرب تقف خلفها دول كبرى وأخرى إقليمية ، تزيد من احتمالات نشوب حرب عالمية ثالثة في المنطقة حطبها أوطاننا وفي مقدمتهم العراق الجريح، الذي يستخدم كساحة حرب بالوكالة لن تلعب دورا كبيرا او ملحوظا في تهدئة الأوضاع على الأقل في الوقت الحالي.

وليدرك المسؤولين في الإقليم والمركز، ان قرار الحرب واقراع طبولها بمثابة انتحار وكليهما يعلم جيدا انه لو اختار الدخول بالحرب سيحول العراق من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه الى حمام دم. وليعلم ساستنا ان الحوار الجاد والصادق سيلعب دورا في كبح جماح هذا التوتر، ويؤمن الاستقرار في بلدنا وفي المنطقة ويكشف من يخطط له لتمزيق وحدتنا الوطنية.

وإذا قرر أى من الجانبين التصعيد، فإن الولايات المتحدة يمكن أن تجد نفسها بسهولة فى نزاع قد يتطور لحرب عالميـــــة في المنطقة لأنه هكذا مخطط له..

ساعات فقط تحتاج لرجل رشيد يحيد انتماءاته ويفكر بمصير وطن، تعيش على أرضه قوميات ومذاهب واديان، ونعمل التفكير أكثر حتى نضمن سلامة وطننا وشعبنا، لاتقرعوا الطبول ولاتستمعوا لنعيق البوم الحائم في سماء الوطن.

فالقضاء على داعش الإرهاب الذي فرح بهتافات النصر وعودة النازحين، يكره لون الدماء مرة اخرى في اقتتال داخلي التي يستدعى فيها الحق بالعقل لا بالذراع والسيف.

وان حلول هذه الازمة بين ايديكم اذا كنتم حريصون على بقايا الوطن، ومخلصون كما تزعمون لهذا الشعب.

شاكر كريم عبد