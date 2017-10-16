موقف كردي رافض للإنفصال – جاسم مراد

بغض النظر عن حجم الرفض الثقافي والجماهيري الكردي للانفصال ، فانه في الوقت ذاته طرح مجموعة تساؤلات تشكل حالة متقدمة في الرؤى والمواقف والاستراتيج عما طرحته احزاب الانفصال ، فقد طرح عدد من المثقفين الكرد اسئلة موضوعية منها ، بان الجهات التي تدعو للانفصال ، فهي ذاتها المعطلة لعمل برلمان كردستان منذ سنتين على قاعدة الخلاف مع الاخرين ، ثم ماهي الشروط المنطقية التي تجعل من كردستان المنفصلة عن العراق قادرة للعيش في ظل حزام اقليمي رافض لهذا الاجراء ، كذلك لماذا الاستعجال على قضية مصيرية في الوقت الذي يعيش فيه البيت الكردي اضطرابا وخلافات حزبية وشعبية ، وايضا طرح من بين التساؤلات العديدة تساؤل مشروع ، وهو إذا كانت الاجراءات القسرية تتخذ ضد وجهات النظر والاراء الاخرى ، واصبح القمع حالة شبه دائمة للمعارضين لسياسات الاقليم ، فكيف تكون الحالة مابعد الانفصال .هذه التساؤلات وما يرافقها من تململ شعبي في العديد من المناطق الكردية ، تشكلان حالة موضوعية يمكن التأسيس عليها لمنع مخاطرة الانفصال ، فمن الملاحظ أن بعض الكيانات والكتل السياسية الكردية ضد الانفصال عن العراق ، وبعضها تأخذها العزة بالاثم ، ويدفعها التشدد القومي المناهض للجمع الوطني العراقي، واخرى تحركها النوازع العشائرية ، لكونها طرحت الاستفتاء ولن تتراجع مهما كانـــت المخاطر ، وهذا السلوك في العــــــــــمل السياسي كثيراً ما اصاب العراق بالخسران والوجـــــــــع والتراجع الى الخلف .

موقف دولي

ان كل المؤشرات العراقية الداخلية والاقليمية المحيطة بهذا البلد ، كذلك الموقف الدولى على الاقل المعلن منه ، رافض لعملية الانفصال ، وان الاصرار عليه من قبل رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته ، تجعل من الضرورة بمكان ان يطرح التساؤل التالي ، ماهي الحيثيات التي يستند عليها الانفصاليون في اقامة كيان كردي مستقل عن العراق ، فإذا كانت تركيا الدولة التي تعاقد معها السيد رئيس الاقليم علاقات وصفقات تجارية وبترولية واسعة قد اعلنت رفضها للانفصال ، وتمارس اشد السياسات القمعية ضد الاكراد ، وايران الدولة الحليفة للعديد من القوى السياسية الكردية هي الاخرى ترفض ما ذهب اليه السيد مسعود البارزاني بالاستفتاء والانفصال ، وسوريا بالتأكيد موقفها ضد الانفصال لايختلف عن غالبية الشعب العراقي ، وهذه الدول هي الممرات المتوقعة لتسيير عجلة الدويلة الجديدة قد ثبتت موقفها الرافض والمناهض للانفصال ، فالى اين يريد الانفصاليون الذهاب بالشعب الكردي ومصالحة ..؟

على وفق التسريبات الجارية ، بان الاستفتاء ليس بالضرورة أن يلحقه انفصال ، وإنما سيكون الانفصال مؤجلا لحين تهيئة الظروف ، وهو ورقة ضغط مستمرة على الدولة العراقية على طريقة تعطوني الجمل بما حمل وإلا انفصل .

الملاحظ لبعض القيادات والشخصيات العراقية في الحكم وخارجه لازالت من هذه القضية تضع رأسها في الرمال ، ولم تعبر عن وجهة نظرها وموقفها من هذه القضية الحساسة والمصيرية للعراق ، وهذا الامر يجعل من المتابع أن يتشكك ، بان هذه الاطراف والشخصيات تنتظر ماتؤول اليه نتائج مشروع السيد البارزاني ، لكي تتحرك هي تحت مسمى اخر لكي تقيم كيانها الاقليمي ومن بعده الانفصالي مادام البعض من بنود الدستور تسمح بذلك ، والتجاوز على البنود الاخرى عملية سهلة لكون سلطة الدولة مبنية على الحصص ومناطق التوزيع . بالتأكيد وعي الشعب الكردي ، وبالخصوص الطلائع المثقفة تدرك خطورة اندفاع الانفصاليين ، لذلك كان التململ وبعضه مواقف ، والاخر كتابات وتصريحات ضد الانفصال يعبر عن امكانية اتساع هذا الرفض ، وكل المتابعين يدركون مدى الضغط الذي تتعرض له الفصائل التقدمية في كردستان ، كما ان عمليات التخويف والملاحقة والاختفاءات لبعض الصحفيين والكتاب واصحاب المواقف الشجاعة من السياسيين لم تمنع هذه الطبقات من الوقوف ضد الانفصال ، لكون طرحه في هذا الوقت ليس لصالح الشعب الكردي ، وان العقلية القومية والقبلية المتزمتة هي التي تتحكم بمسارات الاحداث في كردستان ، مثلما تحكمت بشل البرلمان .

نزعة عشائرية

وليس الامر محصورا بهذه النزعة القومية العشائرية المتشددة ، وإنما تبعها مواقف ضد المقاتلين ضد الارهاب والذين قدموا اعدادا من الشهداء والجرحى وهم يتصدون للارهاب ويحررون مناطق استراتيجية ، فالسيد مسعود البارزاني يعلن رفضه مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير تلعفر اسوة بموقف اصدقائه الاردوغانيين ، لكنه لم يرفض الاحتلال التركي لاراض عراقية ، ولم يتحدث عن الجهة التي كانت وراء داعش في احتلال الموصل ، ولا عن نزع اسلحة المقاتلين وتسريحهم من مواقع القتال ، وعلى وفق هذه المجريات فان العراق مقبل على احداث مركبة ، إذا لم تتخذ قيادات القرار موقفا حازما وصارما مما يجري فان اطرافا اخرى ستلتحق بطريق مسعود البارزاني لتفكيك بنية وجغرافية العراق ، وهي اي السلطة تتحمل مسؤولية تاريخية اتجاه العراق وشعبه .