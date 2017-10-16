لا للعنصرية .. نعم للمحبة والسلام – ثامر مراد

من أخطر ألأشياء التي تواجهها المجتمعات على كوكب ألأرض هي نمو العنصرية وتفشيها بشكل صريح في تلك المجتمعات. لو رجعنا الى مصادرنا ألأسلامية بكل أشكالها وأنواعها لوجدنا أن مبادئ الدين ألأسلامي تقف في وجه العنصرية وتدعو الى الوحدة البشرية وعدم التفرقة بين الشعوب ألأنسانية وخير دليل على ذلك قوله تعالى ” ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير” .

لو رجعنا الى تعاريف العنصرية ومفاهيمها العامة لوجدنا أنها هي الأفكار والمُعتقدات والقناعات والتَّصرفات التي ترفع من قيمة مجموعة معينة أو فئة معينة على حساب الفئات الأخرى، بناءً على أمور مرتبطة بقدرات الناس أو طباعهم أو عاداتهم، وتعتمد في بعض الأحيان على لون البشرة، أو الثقافة، أو مكان السّكن، أو العادات، أو اللغة، أو المعتقدات. كما أنّها يُمكن أن تعطي الحق للفئة التي تم رفع شأنها بالتحكّم بالفئات الأخرى في مصائرهم وكينونتهم وسلب حقوقهم وازدرائهم بدون حق أو سبب واضحٍ .

من خلال هذا المفهوم نشأت طبقات تعتقد أنها أعلى درجة من الطبقات ألأخرى من الناحية ألأنسانية والفئوية ومعتقداتها الدينية والطائفية ونشبت خلافات ونزاعات وصراعات أدت الى سفك الدماء وخلق حالة من عدم ألأستقرار النفسي وألأنساني على مر العصور.

السبب الذي دفعني للكتابة عن موضوع العنصرية ومحاولة محاربتها والوقوف ضدها بكل شكل من أشكالها هي تلك الحملة التي تحدث الآن على صعيد العالم ومحاولة اللجوء الى فحص الحامض النووي دي. أن .أي. لمعرفة ألأصول العرقية التي ينتمي إليها الشخص وراحت الحملات المتعددة للمشاركة بهذا الموضوع من أجل الفحص الشخصي ومشاركتها مع ألأصدقاء في القنوات الخاصة على اليوتيوب .

وجدت أن هذه فرصة مناسبة جدا للحديث عن هذه الحملة الأيجابية التي تنادي الى نبذ العنصرية ومحاولة نشر مبادئ الحب والسلام بين شعوب العالم. أصرخ هنا بكل قوة ” لا للعنصرية بسبب الحدود التي رُسِمتْ ومازالت ترسم بين للشعوب المختلفة ولا للعنصرية لأنني ولدتُ من طائفة أخرى أنت لاتتفق معها..لا للعنصرية بكافة أشكالها لأنها السبب في تفكك مجتمعاتنا.

لنحيا ونعيش أصدقاء بكل طوائفنا ومعتقداتنا من أجل أن يعم السلام على كوكب الأرض وننسى كل خلافاتنا ومشاكلنا لأننا ننتمي الى أصول ترجع الى آدم وحواء.