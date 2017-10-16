تماسيح النيل الأزرق – ظافر قاسم آل نوفة

تماسيح النيل الازرق هو تمساح افريقي يعد ثاني اكبر التماسيح في العالم متوسط طوله يتراوح ما بين (4) امتار الى (5) امتار ، يغطي جسمه جلد حرشفي سميك مدرع بكثافة ، وهو حيوان عدائي يمتلك القدرة على قنص اي حيوان يقترب من مجاله ويتكون نظامه الغذائي في الاغلب من الاسماك والطيور والزواحف والثدييات ، هذا تعريف بسيط لهذا التمساح والذي اعتقده ان الجميع يعرف تفاصيل عنه بكثرة ولعنا بعالم الحيوان من مشاهدة التقارير الخاصة بها على بعض الفضائيات .ومن الاشياء التي لم يتسن لنا مشاهدته في الواقع والذي نتمنى ان لا نشاهده هو هذا الحيوان الغادر بطبعه والمفزع في مظهره العام .وليس كل ما يتمناه المرء يدركه اذ ابتلينا بنوع نادر من هذه الفصيلة يتعايش بيننا بابتسامة صفراء نكاد نرى نواجذه وبكلام معسول يفرض علينا طقوس النوم المغناطيسي ثم يتحول بعدها الى مصاص الدماء (دراكولا) لكي يتمتع برشفات الدم وينضب اوردتنا من منابعها ، ولم يكتف بذلك اذ ما زال يحمل في جيناته طباع رجال القرى النائية والبائدة اذ يتلذذ بلحومنا.

ويتكاثر تمساح النيل الازرق بوضع بيوضها في اعشاش النباتات وبين الفضلات او تدفنها في الرمال خشية من بعض الحيوانات لكي لا تستخدمها كوجبة سريعة ، وتماسيحنا يتكاثرون بالعدوى اذ سرعان ما ينشرون الفيروس في كل مكان هم فيه اعاذنا وإياكم وكأنه (سارس) او اشد منه خطرا .ورغم شراسة تمساح النيل الازرق إلا انه معرض للانقراض بسبب اقبال الصيادين عليه لاستخدام جلوده في صناعة الاحذية والحقائب لذا سنت بعض الدول قوانين تحد من اصطياده ، وتماسيحنا للأسف الشديد لا تصلح جلودها حتى في صناعة الاحذية والحقائب ، ويتضرع الناس بالدعاء مساءً وحين يصبحون للتخلص منهم وان كتب لهم الانقراض سيكون ذلك المنال بعينه . اسماك وأحراش صغيرة تتعايش بيننا اليوم بكل وداعة وأمان نخشى غدا ان تتحول الى تماسيح ضخمة بمجرد التقرب من هذه الفصيلة من التماسيح .