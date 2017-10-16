خرير المواسم – عبد الزهرة خالد

قبل اخضرار البذور مرّ نيسان الحصاد وترهلت وانحنت سنابل الشوق بصفرة الشحوب . في كل نسمة تفتح قليلاً من الجفن المطبق على العيون ألا ترى الحقيقة وإلى تلك اللحظة مناجل الكتابة تحوم كالنسر لا يشتهي إلا الطازج من الأحداث أما البالي لها ثعالب متخصصة تجرها الى مغارة الالتهام ، ترميها وهي رميم تكاد لا يحركها حتى الموت.

همست الأقلام ذات مقالٍ بين ثنايا عمود من رخام ،

قال الأسود منهم قبل الأزرق والأحمر ألا تتوب من هذا الهراء ؟

قال الأزرق أني تعبت من نعومة الورق الأملس لا ينفع القول ألا يفزعه الهم المكتوب فالسكون انتدب كل الحالات حتى المجرور منها .أما المنصوب كالمرفوع لا يحرك ساكناً مما يقرأون .

أما الأحمر قال ألا تذكر كم مرة أكدت بخطوط تحت الأسطر البنفسجية لعلهم يرشدون .

خاب ظن المداد لأن ما في القلب ليس كما في الأنامل والأجفان وما يسطرون .

لذا قررت الأقلام في الموسم القادم تقفل أبدانها كالدكاكين المضربة عن البيع لتعود الى مكوثها الأول في الجيوب..

هناك خلايا سداسية الأضلاع تجوب الملكة بعمالها بين زهرات الخيال والرحيق المكنون في بواطن المياسم ، تخزن العسل المصفى بلا شمع يذوب في ثنايا الأوهام والتخمين. تارة يعقل المجنون ساعة النوم ليحلم ما يحلو للزمان وتارة يجن العاقل حينما يجد الحلم أبعد من سرابٍ مرسومٍ في خياله اللاواقعي في كل الأمور

فهو يريد وطناً بلا فوارغ العتاد ومتاريس الأجساد

ودولة تعز بها الأديان بحمام السلام ودورات المياه الكبرى تنعش وديان اللجوء ودروب الفرار. خالي من كل معاني الدموع حينما تكون الهجرة نزهة في حدائق الحي الممدودة مع طول البيوت والغرف المبنية من سيقان الأزهار ، أو هجرة يحتفل بها العائدون بعدما يمزقوا جوازات النفي والسفر اللامحدود.ربما في أحد مواسم الغيوم تقام قاعات السجون صفوف الدراسات العليا وتعوم العلوم بمسابح الأيونات على مناضد التشريح .

هكذا يكون الجنون جميلاً قبل أن يحقن بحقنة الصحو المتينة ويضج بالعويل في أبواب الطبابة العدلية لأنه مات في أجله الغير محتوم دهسته دراجته الخشبية ..

نكذب قليلاً كي نكتب هذا الهذيان …