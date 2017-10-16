كلام * كلام

مناظر مؤلمة – فيصل جاسم العايش

ظاهرة الذبح العشوائي في الشوارع العامة والمتنزهات وعلى الارصفة سائدة للاسف الشديد في احيائنا السكنية بطريقة تنعدم فيها ابسط شروط الصحة في جزر الحيوانات من الابقار والغنم ، حيث تنتشر الدماء والجلود واللحوم محاطة باكوام هائلة من الذباب أمام أنظار الناس وبخاصة الاطفال وهم ينظرون الى السكاكين وهي تحز رقاب هذه الكائنات !.

كل هذا يحدث دون حسيب أو رقيب وليس من حقك الاعتراض لأنك ستجابه بسيل من السباب والشتائم أنت في غنى عنها ، في ظل غياب اي دور رقابي لمن يتشدقون بالحفاظ على البيئة ودوائر الصحة والبلدية ، ولقد شاهدنا كل ذلك يحصل في مواسم الاعياد والاضحيات حتى وصل الامر الى انسداد في تصريف مياه الصرف الصحي بعد رمي جلود الحيوانات فيها .

كان المواطن لا يشتري اللحم من محل الجزار الا ويشاهد الدمغة الزرقاء على فخذ لحم الحيوان فيطمئن الى ان الخروف ليس مريضاًأو مصاباً بأي من الامراض الانتقالية لأن جزر الحيوانات كان يتم في مجازر خاصة يشرف عليها اطباء بيطريون مهمتهم فحص هذه المخلوقات وتأكيد صلاحيتها للاستهلاك البشري ثم يضعون تلك الدمغة الزرقاء لكي يطمئن المواطن الى سلامة غذائه.

ان الامر على هذه الشاكلة معيب حقاً، وأنت ترى العشرات بل المئات من النعاج والخراف وقد ذبحت للتو امام ناظريك ، في بركة من الدم مع اكوام من رؤوسها واقدامها وجلودها بطريقة مقززة دون فحص او رقيب ، وكانت اجهزة الرقابة الصحية والبلدية غائبة لاهمّ لها الا استحصال ضريبة المهنة مع كيس فيه بعض اللحم هدية للموظف المغلوب على امره !.

نحن شعب علينا ان نتحضر ، والحضارة من اولى متطلباتها احترام الذوق العام وعدم تشويه مناظر الارصفة والشوارع بمثل هذه الممارسات الخائبة التي لا تنبئ عن اي ذوق ، حيث تغيب قيم الجمال والنظافة عن مدننا وساحاتنا وشوارعنا ، كل ذلك من اجل ان يوفر الجزار اللحم للمستهلكين دون رادع من اية جهة لها مساس بحياة المواطن وابعاد الاذى النفسي عنه فضلاً عن جراثيم الذبح والسلخ العشوائي التي صارت تغزو بيوتنا ومدارسنا ولن يكون اليوم الذي سنرتدي فيه أقنعة على انوفنا ببعيد !!