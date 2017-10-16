العتبة العلوية تستنفر 3 ألاف متطوّع إستعداداً للزيارة الأربعينية

النجف توقّع مذكرات تفاهم مع شركات صناعية أجنبية

النجف – سعدون الجابري

أعلنت هيئة استثمار محافظة النجف عن انها مستمرة بتطبيق القانون ضد المستثمرين المتلكئين حيث تم سحب نحو 31 إجازة استثمارية مع فرض غرامات وتوجيه إنذارات لمشاريع أخرى في مختلف القطاعات , وتم منح أجازة استثمارية صناعية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات الاجنبية .

وقال رئيس هيئة استثمار المحافظة ضرغام كيكولـ(الزمان)أمس ان (الهيئة مستمرة بتطبيق القانون ضد المستثمرين المتلكئين حيث سبق وان سحبنا إجازات استثمارية عدة خلال الفترة الماضية).

واضاف ان (عدد الاجازات المسحوبة بلغ 31 إجازة استثمارية وكذلك فرض غرامات على أكثر من 10 مشاريع , وأيضا وجهنا إنذارا نهائيا لأكثر من 40 مشروعا وحسب قانون الاستثمار وان الهيئة عازمة على تطبيق القانون مع المستثمر المتلكئ ومحاسبة الجميع).

مؤكداً (دعم الهيئة للمستثمر الجيد ومع توفر متطلبات نجاح الاستثمار , حيث تم منح إجازة استثمارية صناعي VRفي . ار . وهو مشروع صناعي عملاق يختص بالإسفلت وتصفية المشتقات النفطية وبتكلفة تتجاوز 100 مليون دولار), واوضح كيكو ان ( الهيئة لديها أكثر من 37 مشروعا استثماريا أنجز بالكامل وبكافة القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والسكنية), وتابع انه ( تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الوفود الأجنبية التي تزور المحافظة ومنها الشركة الهنغارية لزراعة 100 الف دونم في المحافظة وهي الآن في طور إكمال الإجراءات , وكذلك مع شركة سويسرية لإنشاء معمل لتدوير النفايات وأيضا مع شركة يابانية لإنشاء وكالة خاصة بالسيارات وهي تويوتا).

واضاف كيكو انه (تم تفعيل نظام النافذة الواحدة الذي يقلل من الروتين ويختزله وبالتالي إن المستثمر اذا أكمل جميع المتطلبات الخاصة بالإجازة يمكن خلال 21 يوما يعطى الإجازة , الهيئة تعمل باستقلالية تامة وأبعدناها عن جميع المناكفات والصراعات السياسية عن طريق تطبيق قانون الاستثمار الاتحادي وهو ملزم لكافة الجهات ونعمل بعدالة وبحيادية مع الجميع) .

اداء مراسم

على صعيد اخر زار القنصل البنغالي في العراق محمد رفيق الاسلام ضريح الإمام علي عليه السلام والتقى بعد أداء مراسم الزيارة بعضو لجنة إدارة العتبة العلوية محمد حسن رزوقي. وقال الاسلام لـ(الزمان) امس ان (الشعب البنغالي هم عشاق الإمام علي عليه السلام وأهل بيته الأطهار), واضاف انه (تم خلال اللقاء بزوقي مناقشة آلية التنسيق المشترك حول وفود الزائرين البنغاليين الوافدين إلى العتبة لغرض أداء مراسم الزيارة), وأكد ان (هدف الزيارة بالدرجة الأساس هو التشرف بزيارة الضريح الذي يعد محط لقلوب المؤمنين من كافة أنحاء العالم).

وعلى صعيد اخر استنفرت وحدة المتطوعين التابعة إلى قسم الشؤون الإدارية في العتبة العلوية طاقات ملاكاتها العاملة استعدادا لتنظيم عمل أكثر من 3 آلاف متطوع للزيارة الأربعينية المليونية من أجل رفد الأقسام الفاعلة بالمتطوعين لتسهيل عملها. وقال مسؤول وحدة المتطوعين أحمد الزركاني لـ(الزمان) أمس انه ( (بحسب توجيهات رئيس قسم الشؤون الإدارية والخطة الموضوعة من غرفة عمليات الأربعين ، قامت وحدة المتطوعين وكما هي العادة في مواسم الزيارات المليونية التي تشهدها المحافظة بجهود كبيرة).

واضاف انه (استعداداً لرفد أقسام العتبة الفاعلة بعشرات المتطوعين من أجل ضمان انسيابية العمل فيها خلال هذه المناسبات وان الوحدة استدعت من المواكب والهيئات 3500 متطوع قدموا من مختلف المدن منها البصرة والكوت والناصرية والهاشمية وبابل والديوانية وغيرها).

توزيع متطوعين

وتابع انه (تم توزيع المتطوعين بحسب الكفاءة والمهنية والحرفية والخبرة التي يمتلكها المتطوع وتم توزيعهم بين أغلب أقسام العتبة).

من جهة اخرى أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني عن اتفاق رسمي عراقي إيراني على دخول 300 ألف زائر إيراني عبر معبر المنذرية الحدودي لاداء مراسم زيارة ألاربعينية.

وقال الحسيني في تصريح امس إن (هناك اتفاقاً بين الجهات الرسمية في العراق وإيران على دخول نحو 300 ألف زائر إيراني عبر معبر المنذرية الحدودي لاداء مراسيم زيارة الأربعين), وأضاف أن (هناك خطة أمنية سترافق دخول قوافل الزوار لتأمين سيرها من المعبر ضمن حدود المحافظة باتجاه بغداد ومنها صوب العتبات في كربلاء).