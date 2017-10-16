إنتهينا من داعش ودخلنا بمشكلة الإستفتاء الخطيرة

الجبوري: العراق ساتر الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب

روسيا – الزمان

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي يزور روسيا حاليا ان العراق مازال يمثل ساتر الدفاع عن الإنسانية ضد الإرهاب , داعيا المجتمع الدولي الى ازالة اثار الدمار عن المناطق المحررة. وشدد الجبوري خلال مؤتمر البرلمانات العالمية في روسيا على (مجالس النواب أن تتصدر لمواجهة التحديات بروح جماعية هدفها العام استتباب السلام والاستقرار في العالم ونزع فتيل التوتر في أية بقعة).

مطالبا بـ (المساهمة في الحفاظ على التنوع الثقافي للأمم والشعوب واحترام هذا التنوع وجعله وسيلة من وسائل ازدهار العالم), وتابع الجبوري ان (العراق مازال يمثل ساتر الدفاع الأول عن الإنسانية ضد الإرهاب ودفع تضحيات كبيرة من دماء ابنائه الطاهرة ومن ثرواته ومن زمنه لدحر الإرهاب قبل أن يتسرطن ويتحول الى ورم خطير في سائر الجسد الكوني).

واضاف (في الوقت الذي نبشركم بقرب نهاية الارهاب في العراق لابد ان نؤكد أن الإرهاب ليس فايروسا محليا ابن بيئة معينة او دينا معينا او منطقة معينة قدر ما هو فايروس يستهدف الانسانية).

ودعا الجبوري المجتمع الدولي الى (إزالة آثار التدمير الإرهابي لمدن وحواضر العراق وإعادة تعميرها لاسيما سيكون ذلك رسالة حازمة لكل قوى الإرهاب بان لا مكان لها في هذا العالم), منوها الى ان (الأساس الذي يحكم الشعب العراقي هو العقد الاجتماعي الذي يرسخ مفهوم الدولة الاتحادية وان العراق بلد موحد رغم ما يمر به من ظروف).

كما شدد الجبوري على ضرورة توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية .

وقال خلال حضوره الاجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية المشاركة في اعمال مؤتمر اتحاد البرلمانات العالمية انه (لابد من توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية), مشيرا الى ان (الاولوية تتمثل بتعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات للوقوف بوجه التحديات التي تحيط بالمنطقة).

داعيا الوفود العربية الى (تبني ستراتيجية واضحة لمحاربة الاٍرهاب وتنسيق الجهود والاستعانة بخبرة الدول الصديقة لتجاوز هذه المرحلة باقل الخسائر), مؤكدا (ضرورة اللجوء للحوار لحل الخلافات لتجنيب بلداننا حالة الاقتتال التي ستزيد من تعقيد الاوضاع في المنطقة). وبحث الجبوري مع نظيره التركي اسماعيل قهرمان ازمة استفتاء اقليم كردستان .

علاقات ثنائية

وقال بيان امس ان (الجبوري التقى في موسكو قهرمان على هامش مؤتمر اتحاد البرلمانات العالمية وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات السياسية والامنية المحلية والاقليمية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل تطويرها واهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة).

لافتا الى ان (اللقاء تطرق الى تداعيات ملف ازمة استفتاء الاقليم), واكد الجبوري ان (هذا الملف يجب ان يناقش في اطار الدستور العراقي).

الي ذلك عد رئيس البرلمان سليم الجبوري ان العراق وبعد ان اوشك على الخلاص من داعش دخل بمشكلة الاستفتاء الخطيرة, مشيرا الى ان وحدة البلاد قضية اساسية لا يمكن التنازل عنها.

ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الجبوري خلال زيارته لمحافظة الانبار القول ان (المحافظة واجهت أكبر تحدٍ بوجه الإنسانية وهي مواجهة داعش لاسيما وان عمليات التحرير في المحافظات تمت بجهود أبنائها وأبناء الأجهزة الأمنية وأبناء محافظات أخرى من أبناء الجنوب), مشيراً إلى أن (المناطق المتبقية من المحافظة ستنعم بالأمن قريبا بعد أن يتم تحريرها من براثن داعش بجهود أبنائها والأجهزة الأمنية), واضاف الجبوري انه (بعد أن انتهينا من مرحلة داعش دخلنا في مشكلة خطيرة وهي الاستفتاء), مؤكدا ان (وحدة البلد قضية أساسية وجوهرية ولايمكن التنازل عنها). فيما شدد الجبوري على ضرورة حماية الطفولة ورصد حالات ضحايا العنف من خلال اعتماد سياسة حكومية واضحة وواقعية في هذا مجال. وقال الجبوري خلال مهرجان الطفولة في العراق بالتعاون مع سفيرة الطفولة زينة القره غولي ان (الحرب على الاٍرهاب خلفت ركاما كبيرا من المشكلات يتمثل بعشرات الآلاف من الأيتام الأطفال وحالات إنسانية صعبة بسبب تراجع المستوى التعليمي في مناطق الصراع ومخيمات النزوح).

واقع الطفولة

داعيا الى (تتبع الظروف الموضوعية التي تحيط بواقع الطفولة في العراق والعمل على تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاعهم وحمايتها لتقديم مشروع السياسة الوطنية المندمجة للحماية).

مشيرا الى ان (للدولة دورا كبيرا في توفير الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة), واوضح الجبوري ان (العراق تقدم بخطوات مهمة في مجال النهوض بحقوق الطفولة خاصة على مستوى تأهيل المنظومة القانونية والمتمثلة بالتشريعات التي عمل ويعمل مجلس النواب على اقرارها), مشددا على (ضرورة اعتماد سياسة حكومية واضحة وواقعية في مجال حماية الطفولة تقوم على تقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال وتعزيز فعاليته ورصد حالات ضحايا العنف أو الاعتداء أو الاستغلال والتكفل بهم).

كما حذر الجبوري خلال مؤتمر برلمان الشباب من (دفع الشباب نحو الإحباط وتشكيكهم في قدراتهم وإمكانياتهم أسقطت روح المبادرة)، لافتا الى ان (الشباب عنوان الطاقة والإبداع والعطاء والاندفاع مع إنهم عانوا من وضع صعب وضعف في الرعاية والاهتمام وعدم الالتفات لتطلعاتهم بوصفهم جيلا يأمل في استرداد موقعه القيادي الذي يطمح للوصول إليه).

مبينا ان (اعداء العراق دفعوا اغلب الشاب الى الهجرة نحو المجهول واخرين وجدوا انفسهم بين مستنقع البطالة والعبث بل الجريمة فرارا من واقع مأساو إلى آخر أكثر منه سوءًا), مشددا على ان (يكون الشباب عنصرا فاعلا في عملية الإصلاح ، وأن يضعوا بصمتهم التنموية على واقع الحياة في العراق من خلال المشاركة السياسية الفاعلة لاسيما ونحن ذاهبون الى توسيع إمكانية الترشيح لعمر الشباب المبكر).