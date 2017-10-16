الشيوعيون بعد الإستفتاء (2) – حمدي العطار

مما لاشك فيه أن الحزب الشيوعي من الناحية النظرية هو ضد (نظام المحاصصة) الطائفية والقومية والاثنية وحتى الحزبية،وهو مع الدولة المدنية ودولة المواطنه ومع العدالة الأجتماعية! وقد جاء في بيان المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي (نحو حوار غير مشروط على أساس الدستور) في 30/9/2017 ما يشخص أبعاد الازمة بين الاقليم والمركز ويرجعها الى “الحكم المبني على المحاصصة الطائفية والاثنية” (وأظهرت الأحداث والوقائع المتتابعة خلال ذلك،أن هذه الأزمة الجديدة ليست معزولة عن الأزمة العامة التي تلقي بثقلها منذ سنوات على العراق، بل وليست إلا احدى نتائج أزمة نظام الحكم المبني على المحاصصة الطائفية والاثنية….

وإن الحكومات الاتحادية وحكومة الإقليم تتحمل مسؤولية هذه العلاقة،فهي التي أدارتها معا عبر المساومات والصفقات السرية، بعيدا عن أنظار الشعب ومصلحته وإرادته)، وبعد إن يبدي البيان ثقته “بإن (صيغة الدولة الاتحادية) قادرة على تأمين الحلول المرضية لجميع الأطراف … اذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف ،وقدمت الأمم المتحدة الدعم الضروري”

ويلخص البيان مجموعة من الأجراءات للخروج من أزمة الاستفتاء وتجاوز تفاعلاتها وتداعياتها ،وسنتوقف عند النقطة الاكثر خطورة ومن وجهة نظرنا هي اساس الأزمة ومفتاح الحل (كركوك والمناطق المتنازع عليها) لنرى البيان كيف يجد لها الحل:- “أتخاذ خطوات سريعة لمعالجة عوامل التوتر والاحتقان في المناطق المتنازع عليها، خصوصا في كركوك وسهل نينوى، وللتوصل إلى صيغ لإدارتها تضمن حقوق أطياف أهاليها جميعا ومشاركتهم فيها” هذا هو الحل الذي يستند الى (الحكم المحاصصي) والذي عده البيان (مأزقا) وأساس كل الأزمات، فكيف يعود الى صيغته لحل مشكلة مستعصية بمستوى مشكلة (كركوك) التي دخلتها قوات البيشمركة وتتمسك بها وأجرت بها الاستفتاء وتعدها جزءا من (دولة كردستان) لم يدعوا البيان الى أنسحاب قوات البيشمركة الى حدود الاقليم المعترف فيها حسب الاتفاقيات والمواثيق (الأتفاقية القانونية 1970) و (خطوط الشمال وحظر الطيران سنة 1991) برعاية أمريكا وبريطانيا ! (الخط الاخضر – بريمر – 2003) كنا نتوقع من الحزب الشيوعي أن يعطي رأيا واضحا في انتشار البيشمركة بهذه المناطق التي من المفروض أن يكون الجيش هو الذ يعسكر فيها لتوفير الامن والحماية لكن انسحاب الجيش من كركوك سنة 2014 بعد احتلال داعش للموصل ،ودخول قوات البيشمركة وسيطرتها على كركوك خلق الوضع الشاذ الجديد، على البيان أن يذكر مخاطر مطالبة مسعود البارزاني بكركوك والمناطق المختلف بشأنها كونها تمثل (خطا أحمر) للامن القومي لدولة العراق، ولا يصح لدولة كردية ان تعبر نهر دجلة وتسيطر على الموارد المياه ومصادر الطاقة، كان على البيان أن يشخص خطورة هذه المسألة التي نعتقد أنها جوهر الازمة ومفتاح الحل وليس من المناسب الاعتماد على المادة (السامة) الدستورية المادة 140 كأساس لحل الواقع الجديد،لم يتم التطرق الى عيوب الدستور وكيف يتم خرقه من قبل القوى السياسية المتنفذة وصعوبة التعديل وفق الشروط التي وضعت في الدستور الذي يكرس نظام المحاصصة الطائفية والاثنية ويتكلم في أكثر من مناسبة بدولة (المكونات) وليس (بدولة المواطنة)! كان يمكن للبيان أن يطرح فكرة تقسيم كركوك بين الاقليم والحكومة المركزية في حالة الوصول الى اتفاق حول (الكونفدرالية) أو الانفصال ،حلول عملية وواقعية وليس التمسك بالوضع القديم المرفوض وغير ملائم للتغييرات التي حدثت على ارض المناطق المتنازع عليها!

اما دعوة البيان الى (مباشرة الحوار عاجلا دون شروط مسبقة، ليس فقط بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، وإنما بين الأطراف الوطنية العراقية جميعا) فهي دعوة غير مرحب بها لا من قبل التحالف الوطني ولا من قبل الاحزاب الكردية فلا (الشيعة محتاجين لكم ولا الكرد محتاجين لكم) وهم يصرحون بكل وضوح بهذا الموقف!

الشيوعي العراقي والمكتب السياسي اكيد له موقف ورؤية عميقة عن الازمة لم تذكر في البيان مما أضطر سكرتير الحزب (رائد فهمي) الى توضيح وجهة نظره تجاه البيان !

ويمكن الاستنتاج ايضا من لقاء (روز نوري شاويس) مع قيادة الحزب في بغداد قبل الاستفتاء ومن الملفت للنظر لم يصدر بيان صحفي عن اللقاء! ولكن أنصار الحزب ومؤيديه كانوا بحاجة الى توضيح موقف قيادتهم تجاه هذه الازمة ،ليكون لهم موقف وطني محدد من المشكلة وتداعياتها الخطيرة اكثر من توضيح البيان الذي أتصف بالعموميات!!