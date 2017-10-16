كهرمانة – سهام فيوري

كان ياما كان في سالف العصر والزمان كان هناك فتاة جميلة وشجاعة اسمها كهرمانة تقيم في بغداد مع والدها الذي كان يمتلك خان وعربة فيها جرار لبيع الزيت ،وفي ليلة بارة من ليالي الشتاء نهضت كهرمانة من فراشها بعد ان سمعت اصواتا غريبة وشاهدت عددا من اللصوص اختبأوا في جرار الزيت الفارغة ولكنهم ابقوا رؤوسهم خارج الجرار لمراقبة رجال الشرطة الذين احاطوا المكان فاسرعت كهرمانة لاخبار والدها واتفقا على احداث اصوات في الخان لكي يخفي اللصوص رؤوسهم وتم لهما ذلك.

وقامت كهرمانة بملء احدى الاواني بالزيت الحار وراحت تصبه في الجرار الواحدة تلو الأخرى وهنا اخذ اللصوص بالصراخ مما دفع الشرطة الى الامساك بهم.

وقد خلد التاريخ هذه الحادثة الشهيرة كي تكون عبرة لكل شخص يحاول السرقة من خلال الحكايات في قصص الف ليلة وليلة . وتمثال كهرمانة في بغداد يجسد شجاعة هذه الفتاة وهي تحمل جرة كبيرة تصب الزيت على رؤوس اربعين لصا ،وهذا النصب من عمل النحات العراقي محمد غني حكمت رحمه الله في سبعينيات القرن الماضي .

لست في صدد سرد حكاية كهرمانة لان اهل بغداد يعرفونها ولكني احببت ان اذكر امهات اللصوص انكن قادرات على تربية اولادكن حتى لايسرقوا بغداد.

اقول بغداد حصرا لاني اعيش فيها وكبرت فيها وتربيت فيها وتعلمت وشربت من ماء نهرها ويؤلمني اراها وهي اولى عواصم العالم عاصمة السلام ،ارها خرابة تملؤها البيوت المتهدمة والمدارس الايلة للسقوط والمستشفيات التي تفتقر للنظافة والشوارع المليئة بالحفر والمساحات الواسعة التي تملؤها الانقاض والنخيل المحترق والمساحات الواسعة من الاراضي الزراعية والتي كانت تشكل حزاما اخضر يقينا حر الصيف ويمنع عنا العواصف الترابية اليوم نراها اصبحت منازل وتبنى بطرق غريبة شوهت منظر بغداد. المفروض كل امرأة في بلدي تكون كهرمانة ؟ المسؤول هو انسان ولديه ام واخت وزوجة وبنت واقول لكل هؤلاء الا تحاسبي ابنك او زوجك او اباك او اخاك المسؤول وتعاتبيه على تقصيره في عمله ام ان الاموال التي يسرقها من المال العام ويشتري لك منها الذهب والسيارة والبيت الراقي قد اعمى عيونك ونساك انك حفيدة كهرمانة تلك الفتاة الشجاعة التي ساهمت في تخليص بغداد من اللصوص ولهذا خلدها التاريخ.

يقال للانسان الصالح انت رضعت حليبا طاهرا رحمة الله على امك ويقولون للحرامي انت رضعت مع ابليس ؟؟؟الام هي عمود البيت والمجتمع. وهي تربي الأجيال ولهذا نوجه كلامنا لها ،وبالتأكيد نعني بكلامنا عن المسؤول المقصر الذي سرق المال ولم يؤدي عمله بأمانة ولسنا نعني الجميع. اين انت ياكهرمانة كي تصبي الزيت على رؤوس لصوص بغداد في قرننا الحالي ام نحتاج ان نصب الزيت على رؤوس النساء المتنعمات باموال مسروقة من قبل اولادهن المسؤولين.