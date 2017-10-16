الرصافة تنفّذ حملات رقابية وصحية على محطات المياه والأسواق

فريق طبي يزيل ورماً يزن 15 كيلو غراماً من بطن مريض

النجف – سعدون الجابري

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تمكن فريق طبي في مدينة الصدر الطبية التابعة لدائرة صحة محافظة النجف من ازالة ورم شحمي وزنه 15 كيلوغراما من بطن مريض في العقد الخامــــــس من عمره. وقال اخصائي الجراحة قصي العبيدي لـ (الزمان) امس ان (فريقاً طبياً تمكن من رفع الورم في بطن مريض في العقد الخامس من عمره)، واضاف ان (الورم كان يضغط على الشريان الابهر والشريان الكلوي الايسر مسببا آلاما شديدة واعراضا لاتحتمل في البطن والظهر مصحوبة بقلة الشهية بسبب ضغط الورم على المعدة)، واوضح العبيدي انه (وبعد اجراء الفحوصات المختبرية والاشعاعية وتشخيص الحالة المرضية تم اجراء العملية وحالة المريض الان مستقرة وفي تحسن مستمر). من جهة اخرى تواصل فرق شعبة الرقابة الصحية في قطاع الشعب التابعة لدائرة صحة بغداد الرصافة حملات رقابية لمتابعة الأسواق ومخازن المواد الغذائية ومحطات امداد المدينة بالماء الصالح للشرب . مسؤول شعبة الرقابة الصحية في القطاع فيصل غازي الموزاني قال في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحملة تضمنت زيارة محلات بيع المواد الغذائية لتدقيق صلاحية المواد المعروضة للمواطنين وتم خلال الزيارة مصادرة كميات من المواد الغذائية المتنوعة بالإضافة إلى السلع الخدمية)، لافتا الى ان (الزيارة تأتي في سياق حماية المستهلك من جشع ضعاف النفوس من التجار الذين يتعاملون بالمواد الغذائية منتهية الصلاحية)، واوضح الموزاني ان (المواد المصادرة قد تم إتلافها بمحاضر إتلاف أصولية)، وتابع انه (تم قياس نسبة الكلور الحر المضاف لماء الشرب في محطات تصفية المياه بسبع قصور و.ار. 3 ومحطة تصفية المياه بمدينة الصدر ومتابعة النسبة في المنازل القريبة والبعيدة عن المحطة).

فرق رقابية

كما اجرت الفرق الرقابية في قطاع الرعاية الصحية بمدينة الصدر حملة على المحلات العامة والمطاعم ومحطات المياه. وقال مدير القطاع باسم عبود الكناني ان (الفرق الرقابية وضمن توجيهات مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي وضمن الخطة الاستباقية الخاصة بالإسهال الوبائي حيث تمت زيارة المطاعم الشعبية واتلاف المقبلات فضلا عن القيام بحملة توعية بشأن مخاطر الإسهال الوبائي).

مبينا ان (الفرق الرقابية قامت بزيارات ميدانية لمحطات الماء التابعة للرقعة الجغرافية لمدينة الصدر تضمنت محطة ماء الاورفلي كما تم متابعة عمل أجهزة حقن الكلور والتأكيد على عملها بصورة صحيحة وأزالة الحشائش من المحطة وتبليط الساحة وأدامة السياج الخارجي ومنع تربية الحمام في المحطة).

مشيرا الى التنسيق مع المراكز الصحية في قطاع الصدر ووحدة تعزيز الصحة في القطاع ضمن الخطة الخاصة بالسيطرة على مرض الإسهال الوبائي الكوليرا من خلال متابعة قياس نسبة الكلور بالماء الحر وتوعية المواطنين وتوزيع الفولدرات الخاصة بغسل اليدين).

وقامت شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية حملة تضبيب مسائي في منطقة المعامل. وقالت مديرة الشعبة خالدة سلمان ان (الشعبة قامت بحملة تضبيب مسائي في منطقة المعامل)، لافتة الى ان (الهدف من الحملة القضاء على الحشرات الناقلة للأمراض التي تعد ابرز نواقل الأمراض التي تصيب الانسان)، واضافت ان (الدائرة اقامت العديد من الحملات التضبيب المسائية ولاسيما بعد زيارة عدد الفرق الخاصة بالتضبيب من اجل تغطية المناطق كافة بتلك الحملات وخصوصا المناطق الطرفية او المناطق ذات الاصحاح البيئي). الى ذلك استقبلت العيادات الاستشارية في مستشفى فاطمة الزهراء للنسائية والاطفال في بغداد 8854 مراجعا خلال شهر ايلول الماضي.

وقال مدير المستشفى عباس عويد الحسيني ان (تلك الاعداد توزعت بين اقسام ووحدات المستشفى حيث بلغ مراجعي العيادات الاستشارية الصباحية 6336مراجع والعيادات الخافرة بلغ 1169 مراجع فيما بلغ مراجعي ردهات الطوارئ النسائية والاطفال 1349 مراجعا)،

مشيراً الى ان (شعبة الاشعة والسونار قدمت خدماتها الى 2772 مراجع توزعت ما بين وحدة السونار 2382 الاشعة 390 مراجعا)، مبيناً ان (تلك الأرقام هي حسب إحصائيات رسمية شهرية صادرة من قسم الإحصاء في المستشفى)، وأكد الحسيني ان (الملاكات الطبية والصحية والخدمة والادارية في المستشفى تعمل بكل طاقاتها وعلى مدار الساعة لتقديم افضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين) .