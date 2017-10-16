تصنيع الحبوب يقر الميزانية ويناقش الجدوى الإقتصادية للمشاريع

التجارة تنقل 27700 طن حنطة محلية من سامراء إلى سايلو التاجي

بغداد – شيماء عادل

اعلنت دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة عن توجيه اسطول نقلها الى المجمع المخزني في سامراء لمناقلة 27700 طن من الحنطة المحلية الى سايلو التاجي في بغداد . وقال مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط في بيان تلقته ( الزمان ) أمس انه (تم توجيه قسم النقل المركزي احد تشكيلات هذه الدائرة بالايعاز الى اقسام النقل في الشركات بتوجيه شاحناتهم الى المجمع المخزني في سامراء من اجل مناقلة 27700 طن من الحنطة المحلية الى سايلو التاجي بحسب الخطة التسويقية المعدة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب )، من جانب اخر وجهت صابط قسم النقل المركزي بضرورة وجود موظفيه في اقسام النقل للشركات للمتابعة الميدانية وللوقوف على معاناة ومشاكل السائقين من اجل تذليل العقبات امامهم من خلال الاتصال المباشر بالشركات ومتابعة حركة الاسطول ميدانيا لتسهيل مرور الشاحنات على طول خط السير الذي تسلكه.واوضح البيان ان ( دائرة تسجيل الشركات في الوزارة اعلنت عن ان نظام فروع الشركات الاجنبية رقم 2 لسنة 2017 نص في الفقرة 14 على انه يحظر على الشركة الاجنبية ممارسة اي نشاط تجاري او فتح مقر لها في العراق اذا لم تمنح اجارة التسجيل وفقا لاحكام النظام )،

ونقل البيان عن مدير عام الشركة عبد العزيز جبار عبد العزيز القول ان (على فروع ومكاتب الشركات الاجنبية الموجودة حاليا في العراق المسجلة وغير المسجلة ان تكيف اوضاعها القانونية مع احكام هذا النظام خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه وان المادة الثانية من النظام اكدت بان لكل شركة اجنبية ترغب بمزاولة النشاط التجاري في العراق ومضى على تاسيسها سنتان وفتح فرع لها تقديم الوثائق المطلوبة مترجمة الى اللغة العربية ومصدقة من الجهات المختصة في بلد التاسيس والمتمثلة باستمارة طلب الاجارة وعقد التاسيس والنظام الاساس للشركة الاجنبية وشهادة تاسيس ؤللشركة نافذة ووثيقة تخويل المدير المكلف بادارة الفرع والحسابات الختامية لاخر سنة مالية)،واضاف ان (النظام نص في الفقرة 13 ان الشركة الاجنبية تلتزم بتقديم تقرير الى المسجل عند مباشرتها باي نشاط تجاري في العراق وفقا لاستمارة النشاط المعدة لهذا الغرض اضافة الى التزام الجهات الحكومية والقطاع العام والمختلط بتزويد المسجل بتقرير عن اي نشاط تجاري تمارسه مع فروع الشركات الاجنبية).

خلية ازمة

واعلنت الوزارة عن استمرار خلية الازمة بمتابعتها الميدانية لتجهيز المناطق المحررة من قضاء الحويجة بالمفردات التموينية .وقال معاون مدير عام تجارة الحبوب نعيم المكصوصي المكلف بمتابعة ايصال المواد الغذائية لمناطق الحويجة المحررة .انه ( تم تجهيز ناحية الرشاد التابع للقضاء ة بالمواد الغذائية من السكر والطحين وزيت الطعام وان الكميات المجهزة بلغت 333 كيس سكر و400 كيس طحين و417 كاتون زيت طعام جرى توزيعها لـ 8430 فرد وحسب البيانات الواردة من دائرة التخطيط والمتابعة).فيما اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في الوزارة عن اقرار ميزانيتها التخطيطية للعام المقبل 2018 بناءا على معطيات الايرادات والنفقات الفعلية خلال العام الحالي فضلا عن مناقشة الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع . وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس ادارة الشركة ان (اقرار الميزانية التخطيطية للشركة جاء بناءا على معطيات واقعية حسب الايرادات والمصروفات الفعلية المتحققة خلال هذا العام مع الاخذ بنظر الاعتبار توجيهات مجلس الوزراء بضرورة تقليص ابواب الصرف بما فيها النفقات التشغيلية)، واضاف أن ( الاجتماع تطرق ايضا الى موضوع ادارة موارد الشركة والجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع المقترحة التي تصب في تعظيم موارد الشركة وتحقيق الفائدة المرجوة منها )، مشيرالى ان (فرع الشركة في محافظة صلاح الدين ناقش خلال اجتماع لخلية الازمة بالمحافظة والذي ضم مدراء فروع دوائر وشركات الوزارة في المحافظة الية تجهيز المناطق المحررة في الحويجة والشرقاط فضلا عن ان الاجتماع تناول توجيه الوزيرسلمان الجميلي بتكليف دوائر التجارة بالمحافظة لتجهيز المناطق المحررة في قضاء الحويجة والشرقاط واتخاذ الاجراءات اللازمة لتجهيز العوائل لمدة ثلاثة اشهر وفتح مركز تموين 454 سديرة ).

مشيرا الى انه(تم توقيع محضر مشترك لانهاء تجهيز النازحين من قضاء الحويجة وايسر الشرقاط على ان يكون التجهيز من مناطق سكناهم).

وأعلنت الوزارة عن مواصلة ملاكات شعبة بنك المعلومات في الدائرة الادارية بتعزيز قاعدة بيانات موظفيها وفق البرنامج الالكتروني الذي اعدته وزارة التخطيط الجهاز المركزي للاحصاء.

ادخال بنايات

وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية زهير احمد ان (البرنامج يتطلب ادخال البيانات الخاصة بموظفي دوائر وشركات الوزارة واجراء التعديلات عليها ومن ثم يتم توجيهها وارسالها الى وزارة التخطيط )،مشيرا الى ان من اهم المعلومات التي يتضمنها البرنامج هو الرقم الاحصائي المدني للموظف ويحتوي على معلومات الاسم الرباعي واسم الام والدائرة والمحافظة وتاريخ التعيين والتولد ونوع الخدمة وحالة الموظف والدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي والتحصيل الدراسي والتخصص العلمي الدقيق بالاضافة الى احصائية من حملة الشهادات العليا والعناوين الوظيفية العليا والدنيا ).

مشيرا الى ان ( هذا البرنامج اختزل الكثير من الزمن والجهد والروتين فضلاعن مواكبة التطورالمتجه نحو الحوكمة الالكترونية في كل الاعمال والمهام وان البرنامج يتم تحديثه فصليا كل ثلاثة اشهر بعد مقاطعة المعلومات ومن ثم ارساله الى وزارة التخطيط).