الأوراق المالية تحقّق إرتفاعاً في قيمة تداول الأسهم

خبير لـ (الزمان): لابد من الجدّية والقناعة لتنفيذ البرامج الإقتصادية الدولية

بغداد- شيماء عادل

دعا الخبير الاقتصادي مناف الصائغ الجهات المسؤولة في الحكومة الى ضرورة وجود الارادة والقناعة والرغبة في خدمة المواطنين عند تنفيذ البرامج المقدمة من السفارة الامريكية او جهات اخرى الخاصة بتسهيل الاجراءات الحكومية في الدوائر والمؤسسات. وقال الصائغ لـ(الزمان) امس ان (مجموعة من الاجراءات والاصلاحات التي انطلقت منذ عام 2014 كان هدفها اجراء الاصلاحات في اداء جميع الوزارات والمؤسسات وبما يتناسب جميعها في تقديم خدمات فضلى للمواطن وتنشيط القطاع الاقتصادي).

متابعا انه (مع الاسف المؤسسات كانت تخوض في هذه الحزم ولم تقم بتنفيذ اي منها كونها كانت تدخل في منافسات ومناقشات ولتمسكهم بالروتين بالتالي لم نلمس اي نتيجة من حزمة الاصلاحات), واوضح الصائغ ان (البرامج الذي تم تقديمها من قبل السفارة الامريكية بشأن تبسيط الاجراءات في الدوائر والمؤسسات الحكومية يعد برنامجا جيدا ووسيلة لتسهيل الاجراءات في بعض مؤسساتنا التي تتمسك بالروتين ولكن المهم عند تنفيذ مثل هذه البرامج ان تتوفر القناعة لدى المسؤولين العراقيين او الجهات المسؤولة في الدولة بالخطوة التي سيتم تنفيذها او البرنامج المقدم لهم اضافة الى ضرورة وجود جدية بتنفيذ البرنامج والاهم وجود رؤية حقيقية اي برنامج حقيقي وكل هذه الامور لا اتصور وجودها لدى المسؤولين العراقيين).

اصحاب قرار

مؤكدا انه (لا توجد لدينا قناعة حقيقية بالمنفذين من المسؤولين العراقيين واصحاب القرار لتنفيذ برامج كهذه ولاسيما ان امريكا قدمت اكثر من برنامج منذ عام 2004 ولغاية اليوم ولم نشهد تطبيق اي منهم بالتالي فأن هذا يؤكد عدم الجدية عند اصحاب القرار في تنفيذ اي مشروع او اجراء).

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق قد اطلع خلال اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور رئيس هيئة المستشارين وكالة، وعدد من مسؤولي الدوائر والجهات المعنية في مجال تبسيط الإجراءات مع نائب السفير الأميركي، جوي هود وفريق القسم الاقتصادي في السفارة الأميركية على البرنامج المعد من قبلها لتبسيط الإجراءات الخاصة بالمعاملات الإدارية في المؤسسات الحكومية. وقال بيان لمجلس الوزراء امس ان ( الفريق يأمل بتطبيق هذا البرنامج من قبل العراق، خاصة وان الحكومة تعمل جاهدة على تبسيط الإجراءات في الوزارات بغية تذليل الصعوبات امام المواطن اثناء مراجعاته الى دوائر الدولة).

وتابع ان ( الفريق الاقتصادي المذكور استعرض ومن خلال عرض توضيحي تفاصيل البرنامج الذي يؤمن للمواطن الوثائق المطلوبة والمعلومات الدقيقة لمراجعة أي جهة حكومية).

بدوره اوضح هود ان ( نجاح تطبيق هذا البرنامج في عدد كبير من الدول، استطاعت من خلاله تقليص إجراءات دوائرها بشكل كبير ومن بين هذه الدول غواتيمالا، التي طبقت هذا البرنامج عام 2012 حيث استطاعت تقليص إجراءاتها في مجال تسجيل الشركات التجارية من 41 خطوة الى 4 خطوات كما طبقته سلطنة عمان في العام 2013 والعديد من الدول الأخرى).

وسجل سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي عن طريق تداول 51 شركة من اصل 101 .

وقال المدير التنفيذي للسوق طه احمد عبد السلام في بيان تلقته (الزمان) امس ان (عدد الشركات المدرجة في السوق بلغت 101 شركة مساهمة منها 72 شركة مدرجة في السوق النظامي و29 شركة مدرجة في السوق الثاني وتداولت خلال الجلسات اسهم 46 شركة في السوق النظامي و5 شركات في السوق الثاني ). واضاف ان (عدد الاسهم المتداولة للأسبوع الماضي بلغ 14 مليار سهم مقابل ملياري سهم للاسبوع الذي قبله مسجل ارتفاعا ملحوظا قدر 419.36بالمئة).

آسهم متداولة

مشيرا الى ان (قيمة الاسهم المتداولة خلال الاسبوع الماضي بلغت 20 مليار دينار مقابل مليار دينار للاسبوع الذي قبله مسجلا هو الاخر ارتفاعا بنسبة 1013بالمئة واقفل مؤشرالسوق في اخر جلسة من الاسبوع الماضي بـ591,54 نقطة مرتفعا بنسبة 1.35بالمئة عن اغلاقه للاسبوع الذي قبله عندما اغلق على 583.68 نقطة).وتابع عبد السلام ان (عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع الماضي 1834صفقة مقابل 1053صفقة للاسبوع الذي قبله).

موضحا ان (عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غيرالعراقيين للاسبوع الماضي بلغ 148مليون سهم مرتفعا بنسبة 642,07بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله اما قيمتها فكانت 388مليون دينار من خلال تنفيذ 167 صفقه على اسهم 9 شركات لترتفع القيمة قياسا بالاسبوع الذي قبله بنسبة 252,17بالمئة). وتابع ان (عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين بلغت خمسة مليارات سهم مرتفعة بنسبة 782,16بالمئة قياسا بالاسبوع الذي قبله وقيمتها بلغت 12مليار دينار من خلال تنفيذ 150 بالمئة صفقة على اسهم 4 شركات لترتفع هي الاخرى بنسبة2,983).