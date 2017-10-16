مواقف لا تعطي فيها أمريكا المرونة – خالد محسن الروضان

بعد احتلال العراق من قبل القوات الاميركية علناً، بدأ النفوذ الايراني يكبر في العراق وبدأت مساحة التحرك الاميركي تتحدد حيث شهدت الساحة العراقية انقسامات بين العرب وتوسع نفوذ القاعدة في مناطق عديدة واصبحت الفلوجة معقلاً كبيراً لمقاومة قوات التحالف والتمرد .

وكذلك بدت الصورة واضحة لدى اغلب الاحزاب فبعضهم من تعامل مع المحتل وشاركة في العملية السياسية التي اطلقها الاميركي وبعضهم انخرط في المعارضة والمقاومة المسلحة اما موقف الاحزاب الكردية فاتسم بالولاء المطلق للامريكان وبعضهم ذهب لتأمين مصالحه مع ايران وكسب رضائها وكلاهما استفاد وحصل على المغانم الكبيرة في تقاسم الكيكة وهذا ماحصل خلال العمل في قانون ادارة الدولــــــــة وحكومة برايمــــــــر وعندما كتب الدستور كان للسياسيين الكرد الدور الكبير في صياغة فقراته بما يخدم مصالح الاقليم في حدود المحافظات الثلاثة (سليمانية، اربيل، دهوك) اي حدود قبل 2003/4/9 وحدد مناطق اخرى عمل على تهيئة الظروف بضمها الى الاقليم واطلق عليها تسمية (متنازع عليها) ومن ضمنها محافظة كركوك وفي عــــــــــام 2014 اعلن ضمها واعتبرها جزءاً من مايسمى باقليم كردستان مستغلاً الظروف التي تمر بها البلاد واحتلال داعش للاراضي العراقية واصبحت كركوك والنفط الذي يشكل خطاً احمر بالنسبة للاميركان تحت سيطرة مسعود البارزانــــــي وظهر مسعود ملكاً جديداً للبترول في الشرق الاوسط وتراكمت عائدات ومبيعات النفط في حسابات مسعود البارزاني بمعزل عن الحكومة الاتحادية وظن انه قادر على تمرير مشروع الدولة الكردية الذي اوهم به نفسه والاكراد بمباركة امريكية من خلال التسهيلات التي قدمت الى اسرائيل في صادرات نفط كركوك.

واعلن عن القيام باستفتاء كردستان لغرض الانفصال وبحجة تقرير مصير الشعب الكردي وفشل الشراكة مع حكومة المركز ان ما قام به مسعود البرزاني كان تهرباً من المشاكل السياسية التي يعاني منها الاقليم وبالاخص بعد انتهاء ولايته لحكم الاقليم، وتعطيل دور برلمان كردستان وعدم مكاشفة الحكومة الاتحادية والشعب الكردي بواردات مبيعات النفط من كركوك والاقليم.

وكان يتوقع ان تأتي نتائج الاستفتاء كورقة رابحة يستخدمها بالضغط والتأمر السياسي في تقسيم العراق ودعم ومباركة صهيونية.

ولكن الرياح جاءت عكس مايشتهي ووقع في الفخ ان مسعود البارزاني في سياسته هذه يكون قد تجاوز الخط الاحمر بضم كركوك للاقليم والاستيلاء على نفطها وهذا من المواقف التي لاتعطي فيها اميركا مرونة..

وهذا سيـــــــــنهي مســــــــعود البرزاني اجلاً او عاجلاً وستعود الديمقراطية للمحافظات الشمالية (سليمانية، اربيل، دهوك) ليتــــــــمتع فيها الاكـــــــراد بالادارة المحليـــــــة بالحـــــــــكم الذاتي بعيداً عن النزعات الاستبدادية الانفرادية لحكم العائلة الواحدة.