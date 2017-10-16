خذوا الدولة – لؤي الشقاقي

عندما وصل كولومبوس امريكا هدد الهنود الحمر بانه سيسرق منهم القمر ، اذا لم يمنحوه الطعام و التموين الذي يكفي طاقمه للبقاء على قيد الحياة ،لم يصدق الهنود الحمر حينها انه قادر على تنفيذ تهديده “كان الفلكيون الذين رافقوا كولومبوس قد أعلموه ان خسوفا كاملا سيحصل بعد ايام” ولما غاب القمر بالفعل جاء الهنود المساكين يتوسلون كولومبوس لإعادته اليهم بعد ان تعهدوا بتنفيذ جميع اوامره حرفيا، وفي الليلة التالية عاد القمر مكتملا.

بعد تلك الحادثة ربح الهنود الحمر طقوسهم الاحتفالية بعودة القمر ولكنهم خسروا قارة كاملة بثرواتها العملاقة، يقول العالم والفيلسوف ابن رشد”التجارة بالأديان هي التجارة الرائجة في المجتمعات التي ينتشر فيها الجهل، فإن أردت التــــــحكم في جاهل عليك أن تُغلف كل باطل بغلاف ديني” .

الساسة في العراق كانوا الاكثر مكراً وخبثاً من كل من سبقوهم لانهم عرفوا ان التجارة الدينية هي البضاعة الاكثر رواجاً والاوسع انتشاراً والاكبر تحقيقاً للمكاسب حتى خلقوا ارباباً متعددة تعبدها الناس من دون الله.

عرفوا كيف يوظفون الدين والمذاهب لخدمة مصالحهم وقد وجدوا ارضية خصبة وساعدهم في ذلك الضغط السابق من قبل نظام صدام في تقنين او تحديد الشعائر او الزيارات والخ.

ووصلوا لمرحلة اصبح اهون على الناس انتقاد وسب الله عز وجل من نقد او سب المسؤول او رجل الدين، عرفوا من اين تؤكل الكتف لانها كانت صنعتهم قبل مجيئهم وترؤسهم على العراقيين حيث كانوا في اغلبهم اما روزخون او قصخون او متعهد حج وعمرة او كيم او رادود.

الساسة فتحوا للناس ابواب الممارسات الدينية على مصراعيها وشجعوا عليها وعلى الممارسات غير العقلانية والمنطقية وحرضوا حتى على البدع والخرافات التي اصبحت اليوم من اساسيات الدين والمذهب، حتى لو اضحت محل انتقاد المراجع الدينية والوعاظ والمثقفين وعامة الناس وبسطائهم فهي ستبقى من اصول الدين، قد افرغوا فكرة خروج الحسين وثورته من محتواها وجلعوها عبارة عن طقوس اقرب للبوذية والهندوسية

الساسة كانوا اكثر دهاء من رجال الدين فقد خلقوا لهم اتباعاً ومناصرين ومؤيدين دون حتى ان يعرف هؤلاء انهم تبع للساسة من خلال تصوير الدين على انه لطم خدود وصدور وضرب رؤوس ومشي على الجمر والخ حتى اصبح صعباً على رجال الدين ان يوقفوا هذا التيار بل ويصعب عليهم ان يقفوا ضد هذا المد. حتى بات الواحد منهم يسكت خوفاً من ان يصبح محل نقد او سب “يسلم على نفسه” كما يحصل اليوم من سب ممنهج للشيخ الدكتور الوائلي رحمه الله في مسيرات لطم وتشابيه وهو افضل من خدم القضية الحسينية وثورة سيد شباب اهل الجنة، ينقل احد رجال الدين عن نهيه لاحد المطبرين حيث اجابه بالقول “لو يجي الحسين نفسه ويمنعني هم ابقى اطبر راسي”

لا احد يريد ان تلغى او تحظر الطقوس الدينية في العراق لكن وجب على الدولة والمجتمع ان يقف وقفته بعد ان فشل رجال الدين في تثقيف الناس وتوعيتهم بالضد من هذة الاعمال التي اصبحت تؤذي المجتمع بشكل مؤلم ، وقد استــــــــمعت الى عدد من خطباء الجمعة والمنابر الحســـــــــينية وهم ينتقدون هذة الافعال ولكن لاحياة لمن ينادون،قد خرج الموضوع من يد رجــــــــــال الدين واسقط في ايديهــــــــــم وهنا وجب تدخل الدولة بــــــــفرض الاعتدال وتهذيب محرم من الشــــــــوائب والزبد الذي صار اكثر مــــــن ماء البحر نفسه .للأســـــــــف مازال اتباع كولومـــــــبوس يعيشون ولازلنا اسوأ من الهنودا الحمر، واخذوا الدولة اخـــــــذوا الواقع واعطونا الخرافة .