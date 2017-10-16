تباين بشأن إنشقاق في صفوف الحكمة لصالح المجلس الأعلى

زعيم التيار يرفع صورة لوالده من مدينة الصدر

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برفع صورة والده المرجع الراحل محمد صادق الصدر من شارع في مدينة الصدر ببغداد.وقال الصدر في بيان إنه (لتعاظم المفاسد بما يخالف الشرع والعقل ويخالف الأمور الاجتماعية العامة صار لزاماً علينا رفع صورة السيد الوالد – قدس – في مدينة الصدر – شارع الداخل- قرب مستشفى الصدر- فورا وبدون تأخير ولا تردد).وأضاف (على المكتب الخاص تنفيذ هذا القرار ولا يحق لأحد التدخل على الإطلاق فهيبة الشخص وصورته أعلى وأجلّ من تلكم الخرافات). وختم بالقول(كفاكم غياً واثماً). ودأب ابناء المدينة على زيارة صورة الصدر والتبرك بها لكونها نصبت في مكان كان معداً لوضع جدارية كبيرة لرئيس النظام السابق صدام حسين في عام 2003 لمناسبة عيد ميلاده في نيسان من العام نفسه لكن بعد سقوط النظام في العام المذكور قام انصار الصدر بوضع صورة للصدر محلها.من جهة اخرى، أعلن التجمع الاسلامي لطلبة العراق انسحابه من تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم والعودة الى صفوف المجلس الأعلى الأسلامي. وعزا التجمع خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد السبب الى الرغبة في(الانطلاق من جديد نحو تصحيح المسيرة من جملة الأخطاء التي لحقت خلال المدة السابقة) .ومن دون ان يوضح طبيعة هذه الاخطاء.

اعلان انسحاب

ولفت الى ان (اعلان الانسحاب جاء شعورا بخطورة واهمية المرحلة التي يمر بها العراق، ومن باب المسؤولية التي تقع على عاتق الجميع بما فيها الشريحة الواسعة للطلبة والشباب)، مضيفا ان(العودة الى المجلس الاسلامي الأعلى جاءت لوجوب الاستمرار في خدمة اخواننا الطلبة وتقديم الخدمات الجامعية التي تكفل لهم مستقبلا علميا مرموقا). وفي وقت لاحق، استهجن الامين للتجمع الاسلامي لطلبة العراق بشير الدراجي من محاولة البعض سرقة اسم التجمع والالتفاف على شعبيته وانجازاته.

تيار الحكمة

وقال الدراجي في بيان امس(خرجت مجموعة تدعي تشكيلها تجمعاً بالاسم ذاته تجمعنا الحالي، كما ادعت هذه المجموعة عن انتمائها لاحدى الجهات، وهذا الامر غير صحيح ولايزال التجمع ضمن تيار الحكمة الوطني وتحت قيادة رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم).واضاف ان(ما نُشر في بعض وسائل الاعلام عن انسحاب التجمع من تيار الحكمة هو عارٍ عن الصحة ولايمت للحقيقة بصلة وان مجموعة من الافراد قد انتحلوا شخصية التجمع ونشروا في وسائل الاعلام بانسحابه من تيار الحكمة). واشار الدراجي الى ان (التجمع وبجميع مجلس ادارته وملاكاته موجودون حالياً في تيار الحكمة ومسجل رسمياً بأسمائهم)، داعيا المجموعة المذكورة الى(عدم الاستمرار بانتحال صفة التجمع ، وبخلاف ذلك سنلجأ الى مقاضاة الافراد الذين انتحلوا اسم التجمع وظهروا في وسائل الاعلام عبر شكوى الى المحاكم العراقية).