المنتجات النفطية تطلق البطاقة الوقودية رقم 7

خبير لـ (الزمان): قروض البنوك تعجيزية لا تتجاوز قيمة تصدير النفط لإسبوع

بغداد – تمارا عبد الرزاق

قلل الخبير الاقتصادي داود عبد زاير من المباحثات التي جرت خلال 4 سنوات مع صندوق النقد والبنك الدوليين التي لم يحصل فيها العراق على اموال, مشيرا الى ان قروض البنوك الدولية مقننة وتعجيزية لا تتجاوز قيمتها مدخولات العراق من تصدير نفطه مدة اسبوع.

وقال عبد زاير لـ (الزمان) امس ان (المباحثات التي يجريها العراق مع صندوق النقد والبنك الدوليين استمرت 4 سنوات لم يحصل فيها على اموال بسبب عدم واقعية الصندوق للبيئة الاقتصادية المحلية للعراق او وجود تباين بالتخطيط), مشيرا الى ان (قروض البنوك الدولية مقننة لا تجاوز تصديرات النفط لمدة اسبوع وفيها شروط تعجيزية على العراق). وتوجه محافظ البنك المركزي علي العلاق إلى الولايات المتحدة الامريكية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين. وقال بيان امس ان (وفدا برئاسة العلاق توجه إلى الولايات المتحدة الامريكية بغية المشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الاسبوع الجاري), وأضاف أنه (من المؤمل ان يلتقي العلاق على هامش الاجتماعات عدداً من محافظي البنوك المركزية على رأسهم محافظ البنك المركزي الهولندي ومحافظ البنك المركزي السعودي)، مشيرا الى (هناك لقاء مع رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي اضافة الى لقاءات مع وفد من الخزانة ووزارة الخارجية الامريكية والعديد من الشخصيات الاقتصادية والمالية).

من جهة اخرى اكد صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العالمي يتحسن برغم ان المصاعب لم تنته بعد في ظل استمرار معدلات التضخم المنخفض, داعيا الى تبني سياسة مالية وإصلاحات هيكلية لتحمل مزيد من العبء في دعم النمو بعد تجاوز أسوأ أيام العاصفة الاقتصادية .

أوقات عصيبة

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في تصريح امس ان (الإصلاحات الهيكلية التي يصعب تنفيذها في الأوقات العصيبة تكون أيسر كثيرا في أوقات أفضل لأن التوقعات تكون أقوى), وعن محادثات نافتا اكدت ان (التجارة محرك قوي للنمو والتجديد والمنافسة والإنتاجية يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف التي تشارك في تلك المفاوضات إذا نفذت بشكل جيد وهو المأمول), واضافت ان (تجديد اتفاقات التجارة القائمة منذ مدة طويلة في مواجهة التغيرات العالمية أمر مشروع). وألقت التوترات التجارية بظلالها على حالة التفاؤل بشأن النمو العالمي والذي تبدت آثاره بالكامل على المحادثات الصعبة لتجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا التي انعقدت بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد. بدورها اعلنت اللجنة المالية والنقدية الدولية التابعة للصندوق عن إن تحسن الاقتصاد العالمي وزيادة الاستثمار والتجارة والإنتاج الصناعي يحسن التوقعات. وحذرت اللجنة في تصريح امس من (ركون واضعي السياسات لمشاعر الرضا عن الذات لاسيما وان التعافي لم يكتمل بعد ومعدلات التضخم دون المستهدف والنمو المتوقع ضعيف في كثير من الدول).

الى ذلك حذر عدد من المسؤولين الماليين الذين شاركوا في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين من أنه رغم تحسن اقتصاد كثير من الدول فإن البعض قد تخلفوا عن الركب.

بطاقة وقودية

الى ذلك اطلقت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط البطاقة الوقودية رقم 7 لتجهيز المواطنين بمادة النفط الابيض بكمية 50 لترا . وقال مدير عام الشركة كاظم مسير في بيان تلقته (الزمان) امس ان (منافذ التجهيز باشرت بتجهيز المواطنين في محافظة بغداد بمادة النفط الابيض بكمية 50 لترا باعتماد البطاقة الوقودية رقم 7 فضلا عن استئناف العمل بالجزء السفلي من معلومات قسيمة الاستبدال للبطاقة الوقودية السابقة بواقع 50 لترا ). واكد مسير ان (تجهيز قسيمة الاستبدال السابقة سيكون من المنافذ التوزيعية حصرا اضافة الى البطاقة الوقودية الجديدة المشار اليها ),واشار الى ان (الوكلاء الجوالين سيقومون بتجهيز البطاقة الوقودية الجديدة رقم7 فقط ). ودعت الشركة (المواطنين الاسراع باستلام الحصص المقررة من النفط الابيض من المنافذ التوزيعية تامينا لاحتياجاتهم خلال فصل الشتاء المقبل). يذكر ان الوزارة باشرت بعمليات تجهيز النفط الابيض منذ شهر تموز الماضي لتأمين خزين جيد للمواطنين خلال فصل الشتاء المقبل بهدف تحقيق انسيابية عالية في عملية التوزيع وهو سياق اتبعته الوزارة في الاعوام السابقة.