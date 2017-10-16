رئيس مجلس ديالى لـ (الزمان): عناوين بارزة تفرض أرادتها

الدايني يدعو إدارات الدوائر بعدم السماح لأية جهة التدخل بأعمالها

ديالى ــ سلام عبد الشمري

دعا رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، إدارات الدوائر بعدم السماح لأية جهة التدخل بأعمالها ، كاشفا عن تدخل جهات سياسية في عمل اغلب دوائر المحافظة.

وقال الدايني لـ ( الزمان ) امس (وردتنا شكاوى بخصوص تدخلات من جهات سياسية ومتنفذة ذات عناوين بارزة في محاولة منها لفرض ارادتها على اعمال الدوائر الخدمية وانجاز وتنفيذ المشاريع في المحافظة ) . واضاف الدايني ، أن (بعض الجهات وصل بها الحال الى فرض آرائها في تنفيذ المشاريع والغائها، كذلك فتح المدارس في مناطق معينة دون اخرى، ناهيك عن تنقلات الموظفين ) .وبين الدايني ، أن ( المجلس اصدر توجيهاً الى كافة ادارات الدوائر بالمحافظة لعدم السماح لتلك الجهات بالتدخل في الاعمال التي تخدم المواطنين وابلاغ المجلس في حال حدوث أي تدخل من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة).

وحذر رئيــــــــس مجلس ديالى من ( تحول تدخلات المسؤولين والجهات السياسية والحزبية في اعمال الدوائر الخدمية الى ظاهرة تخلف اثاراً سلبية في كافة القطاعات ) ، داعيا ادارة كافة الدوائر فضلا الموظفين الى ( عدم السماح لأية جهة في التدخل بأعمالها وابلاغ المجلس فورا ) .

احياء اراض

ومن جانب آخر دعا الدايني وزارتي الزراعة والموارد المائية ، الى تبني خطة لأحياء الاراضي الزراعية في ديالى ) ، مضيفا ، إن ( المساحات الخضراء والبساتين الزراعية في ناحيتي بهرز وبني سعد جنوب وجنوب غرب مدينة بعقوبة، تعد من اهم البوابات الخضراء للمدينة ) ، مبينا ان ( النباتات والاشجار في هاتين الناحيتين مهمة جدا كونها دائمة الخضرة وتدر انواعا مختلفة من المحاصيل في كل موسم ) .

واشار الدايني ، ان ( كتبا رسمية صادرة من المجالس المحلية للناحيتين، اكدت ان موجة هلاك بدأت تجتاح المساحات الزراعية فيها بشكل تدريجي منذ فترة زمنية بسبب اهمال مستمر وعدم وصول المياه اليها نتيجة التجاوزات الكبيرة على الانهار التي ترويها ).

وبين رئيس مجلس ديالى ، ان (موت وهلاك هذه المساحات الزراعية الواسعة يعني فقدان بعقوبة اهم احزمتها وبواباتها الخضراء ).

داعيا وزارتي الزراعة والموارد المائية الى ( تبني خطة لأحياء الاراضي الزراعية في ديالى ) ، مطالبا المواطنين الى ( عدم التجاوز على الانهار الاروائية ومصادر المياه في المحافظة ) .

رفع تجاوزات

ومن جهة اخرى اعلن قائمــــــــمقام قضاء بعقـــــــــوبة عبــــــــدالله الحـــــــــيالي لـ (الزمان )امس ، إن (القائممقامية بالتنسيق مع ملاكات بلدية بعقوبة اطلقت حملة واسعة لرفع التجاوزات اسمتها صفر تجاوزات تشمل كل احياء واسواق بعقوبة بدون استثناء ) .واضاف الحيالي ، ان ( المرحلة الاولى من الحملة نجحت في رفع 70 تجاوزا مختلفا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق سبعة اشخاص من خلال ايداعــــــــهم التوقيف لعدم التزامهم بالقـــــــــانون حيال رفع التـــــــجاوزات رغم الانذارات المتكررة ) .

مؤكدا ان ( الحملة تهدف الى وضع نهاية لملف التجاوزات في بعقوبة ، فيما حدد نهاية شهر تشرين الاول موعداً لإعلان بعقوبة خالية من التجاوزات، داعيا المواطنين الى ضرورة التعاون مع كوادر بلدية بعقوبة والالتزام بالقانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من اجل مدينه اجمل وانظف وذات حله حضارية متطورة تضاهي المدن الاخرى ) .