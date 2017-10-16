سلطة الدولة..خسائر جانبية – أحمد شريف الجوراني

ثمة مقولة للمنظر العسكري البروسي كارل فون كلاوزفيتز عن الحرب أنها “عمليات مستمرة من العلاقات السياسية، ولكنها تقوم على وسائل مختلفة.”كما يعرفها آخرون هي آخر الحلول السياسية التي تلجأ إليها الدول لفرض الإرادات هذا إن كانت خارجية، أما إذا كانت داخلية فهي لفرض سلطة الدولة، كما حدث سابقاً في البصرة لإنهاء سلطة المسلحين(صولة الفرسان)، أو ما يحدث حالياً في المناطق الغربية لطرد عناصر داعش.

ما ينطبق على المناطق المذكورة، ينسحب على كل شبر من أرض العراق في حال تمرده وخروجه عن شرعية الدولة، وهو ما يحدث في شمال العراق، وبغض النظر عن الاستفتاء ونتائجه وتداعياته الخطيرة التي تهدد وحدة البلد، هناك خروقات وتجاوزات للرئاسة المحلية في شمال البلد على الأراضي والصلاحيات الاتحادية، ولتصحيح هذه الوضع اتخذ مجلس النواب حزمة من الإجراءات خولت بموجبه الحكومة اتخاذ ما يلزم لإعادة ترتيب العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في شمال العراق.رئيس الوزراء حيدر العبادي فضل الخيار الناعم على الخيار العسكري في بسط سلطة الدولة التي اقرها الدستور على المطارات والمنافذ الحدودية، قبل أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ تعالت أصوات القيادة الكردية المطالبة بعدم تجويع شعبنا الكردي تساندها بعض الأبواق في العاصمة التي تعتاش على ما يقدمه لها مسعود من أموال النفط المسروق يتبعهم اخرون بحسن نية، تغاضت هذه الأبواق عن مسعود عندما (أقال عقله) وغامر بمصير ومستقبل الكرد على الرغم من المعارضة الداخلية والعربية والإقليمية والدولية.

التمرد واحد، سواء كان في البصرة أو المناطق الغربية أو شمال العراق، والشعب في هذه المناطق واحد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية كانت اقسى في الغرب والجنوب.

الخيارات التي تتخذها الدولة سواء كانت عسكرية أم اقتصادية تنتج عنها خسائر جانبية وهذه الخسائر تمس المدنيين، وبعيداً عن العواطف هي متوقعة ومحسوبة في الحروب العسكرية والاقتصادية ، ولكنها مهملة في مقابل اهداف عظيمة وعادلة. انها معادلة صعبة إما دولة قوية ذات سيادة مع خسائر جانبية أو دولة فاشلة كما يصفها البارزاني، هذه ليست دعوة للعنف والانتقام ولكن لسيادة الدولة.