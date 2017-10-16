لا مساومة على وحدة العراق – سامي الزبيدي

بعد الخرق الدستوري والقانوني المتمثل بإجراء استفتاء انفصال إقليم كردستان الذي روج له وتبناه بعض السياسيين الكرد لأهداف شخصية وسياسية وتنفيذا لأجندات أجنبية تسعى لتقسيم العراق بدأنا نسمع عن مبادرات يقوم بها سياسيون ومسؤولون في الدولة لإيجاد حل لازمة الاستفتاء التي عصفت بالعراق في هذا الظرف العصيب حيث المعارك المستمرة مع داعش لتطهير أرض العراق من درنه وتحرير أهلنا المرتهنين عنده في ما تبقى من المدن وحيث الأوضاع الاقتصادية الصعبة لتضيف هذه الأزمة تعقيدا وتصعيدا خطيراً للمشهد السياسي والأمني والعسكري وتشكل تهديدا كبيراً لوحدة العراق وسيادته وتهديدا لأمنه القومي ،فعن أية مبادرات يتحدث بعض الساسة والمسؤولين مبادرات لتتغاضى الحكومة المركزية عن استفتاء الانفصال غير الدستوري وغير القانوني الذي قام به بعض ساسة الإقليم رغم معارضة الحكومة الاتحادية وكل القوى السياسية والوطنية في الداخل وفي الإقليم ورغم معارضة الدول الإقليمية وكل دول العالم لهذه الخطوة الخطيرة التي لا تهدد أمن وسيادة العراق فحسب إنما أمن دول الجوار والمنطقة ، أم يريد أصحاب المبادرات أن تتنازل الحكومة الاتحادية عن ممارسة حقوقها الدستورية في جزء من الوطن خرق الدستور وشذ عن الجمع والشراكة وتحدى بل واستخف بالحكومات الاتحادية على مدى سنين طويلة والآن يريد تقسيم العراق الى دويلات قومية وطائفية ، أم يريدون ان تتغاضى الحكومة الاتحادية عن هذا التجاوز الكبير والخطير الذي أقدم علية ساسة الإقليم كما تغاضت الحكومات السابقة عن التجاوزات الكبيرة المتمثلة بالسيطرة على المناطق المتجاوز عليها وسرقة أموال نفط الإقليم ونفط كركوك وعدم إخضاع المنافذ الحدودية مع دول الجوار ومطارات الإقليم لسلطة الحكومة الاتحادية و عدم السماح للقوات المسلحة العراقية والشرطة الاتحادية الدخول الى مناطق الإقليم بل وحتى المناطق المتجاوز عليها والقبول بتصريحات ساسة الإقليم بعدم الانسحاب من المناطق التي حررتها البيشمركة من داعش وضمها الى الإقليم بالقوة وإنهم يريدون رسم الحدود مع الدولة الاتحادية بالدم ، ثم لماذا يدعي هؤلاء الساسة أصحاب المبادرات أن رئيس الوزراء كان على اطلاع بمبادراتهم و إنهم اتصلوا به للتشاور في بعض مفردات مبادراتهم وقد نفى السيد العبادي ادعاءات هؤلاء الساسة خلال مؤتمره الأسبوعي مع وسائل الإعلام المحلية وأكد على عدم اتصال أي سياسي به فيما يخص مبادرته وأكد أن لا مجال لأية مبادرة لم تصدر من الجهات الدستورية والرسمية وان هذه المبادرات لا تقود الى نتيجة لان الاستفتاء غير دستوري ويهدد وحدة العراق وان الإقليم لم ينفذ قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف إجراء الاستفتاء ولا بقرارات مجلس النواب وأكد العبادي ان باب الحوار لم يغلق مع الإقليم واصفاً الاتصالات التي أجراها السياسيون مع الإقليم بأنها جاءت بترتيب من خارج الحدود وليست وطنية وأكد الناطق الإعلامي باسم رئيس الوزراء ان العبادي يعتبرها غير موجودة وان الحكومة غير ملزمة بنتائجها وغير معنية بها . مصادر حكومية أعلنت ان قيام بعض السياسيين في الحكومة والدولة بزيارة الإقليم والإعلان عن مبادرات هو شأن شخصي أما قضية استفتاء الانفصال فهي تجاوز وخرق قام به الإقليم للدستور والقانون وتحد سافر للحكومة الاتحادية وخطر كبير يهدد وحدة العراق أرضاً وشعباً وعلى قادة وساسة الاستفتاء إلغاء هذا الاستفتاء قبل أي عملية تحاور معهم ، ورأي الحكومة والكتل والأحزاب السياسية وحتى دول الجوار متطابق في هذا الأمر أما ما يسمى تجميد نتائج الاستفتاء لسنتين ويجري خلالها الحوار بين المركز والإقليم كما يقول أسامة النجيفي فهذا معناه اعتراف الحكومة الاتحادية بالاستفتاء وهذا ما يرفضه السيد العبادي ومن ورائه كل الشعب العراقي بكافة قومياته وأديانه وأطيافه وبكل أحزابه ونخبه الوطنية والأكاديمية والثقافية فلا حوار قبل إلغاء الاستفتاء هذا هو الشرط الوحيد للبدء في حوار جاد مع الإقليم يقول السيد العبادي ، ونقول لعرابي الاستفتاء الذين خرقوا الدستور بإجرائهم الاستفتاء والآن يتحدون الحكومة الاتحادية ودول الجوار والعالم كله بتأكيدهم المستمر على عدم إلغاء الاستفتاء وكأن الاستفتاء أمر منزل حتى لا يُلغى ان إصراركم وتحديكم للجميع على عدم إلغاء الاستفتاء هو أمر خطير وعليكم تحمل تداعياته ونتائجه المستقبلية ، وفي المقابل فان الحكومة ورئيسها والبرلمان والشعب خلفهم يؤكدون ان لا حل وسط في هذا الأمر الذي يمس وحدة وسيادة واستقلال العراق والحل الوحيد هو إلغاء الاستفتاء والبدء بحوار جاد ومعمق وشامل لكل المشاكل بين الإقليم والمركز ونقول لأصحاب المبادرات احتفظوا بمبادراتكم لكم فلا مساومة على وحدة العراق وعلى سيادة العراق على كل شبر من أرضه من الفاو حتى زاخو ومن خانقين حتى القائم فالوطن أغلى من مناوراتكم السياسية ومبادراتكم التي تريدون من ورائها تحقيق مكاسب شخصية وسياسية علها تفيدكم في قادم الأيام ، ان مثل هذه المبادرات تؤدي الى تشجيع الحركات الانفصالية وعرابو الانفصال الذين يخططون لتقسيم البلد وإضعاف الحكومة الاتحادية أملاً في تحقيق مكاسب سياسية وشخصية تبقيهم على رأس السلطة والنفوذ في شمالنا الحبيب فلا مبادرات ولا حوار مع الانفصاليين إلا بإلغاء الاستفتاء وتنفيذ قرارات الحكومة الاتحادية ذات الصلة.