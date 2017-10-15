ايران تنفي اغلاق معابر حدودية مع كردستان العراق

السليمانية – (أ ف ب) – نفت طهران ما اعلنه مسؤول كردي من أنها اغلقت الأحد ثلاثة معابر حدودية كانت تسمح بمرور الأشخاص والبضائع بين كردستان العراق والجمهورية الإسلامية.وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي لوكالة فرانس برس «ليس هناك اي قرار جديد» يقضي باغلاق المعابر مع الاقليم الكردي.واضاف ان «الحدود البرية مفتوحة مع اقليم كردستان العراق وفقط حدودنا الجوية مغلقة (منذ 24 ايلول/سبتمبر) بطلب من الحكومة المركزية العراقية».وكان مسؤول كردي اكد في وقت سابق الاحد ان طهران اغلقت ثلاثة معابر مع الاقليم تستخدم لعبور الاشخاص والبضائع.وقال مدير جمارك معبر باشماخ شاخوان أبو بكر لوكالة فرانس برس إن «ايران أغلقت منذ الصباح ثلاثة معابر حدودية مع كردستان العراق — وهي حاج عمران وبرويزخان وباشماخ». وتشير احصاءات كردية رسمية إلى أن معبر باشماخ وحده يدخل عوائد بقيمة نحو 200مليون دولار إلى كردستان العراق.