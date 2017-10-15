10 ملايين دولار لقاء معلومات تقود لعزل ترامب

واشنطن,- مرسي ابو طوق عرض مالك مجلة «هاسلر» الإباحية لاري فلينت 10 ملايين دولار الأحد مقابل أي معلومات تقود إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إعلان نشر على صفحة كاملة بصحيفة «واشنطن بوست».وقال فلينت في الإعلان «لا أتوقع من أي من أصحاب المليارات المقربين من ترامب الوشاية به، ولكنني واثق من أن هناك كثيرون ممن لديهم معلومات ويعتبرون أن عشرة ملايين دولار مبلغا كبيرا». وأشار مؤسس المجلة إلى أنه استخدم في الماضي جوائز بقيمة مليون دولار للحصول على معلومات ساهمت في تغيير المسيرة المهنية لسياسيين جمهوريين اثنين.وكتب «بالنسبة للأزمة الحالية، رفعت الحد إلى عشرة ملايين دولار،» مضيفا «تأكدوا أنني أنوي بشكل تام دفع المبلغ كله».ونشر الإعلان تحت عنوان «10 ملايين دولار لقاء أي معلومات تقود إلى عزل وإزاحة دونالد ترامب من منصبه».

تكملة الخبر

ويشكك الإعلان في مدى شرعية انتخاب ترامب ويعدد المخالفات التي

تتراوح من تواطؤ ترامب المحتمل مع التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية إلى تخريبه اتفاقية باريس للمناخ.

وكتب أن «ما يثير القلق أكثر من أي أمر آخر هو أنه، قبل أن تضرب كارثة التغير المناخي، قد يشعل ترامب حربا عالمية نووية».

وأضاف «قد يكون العزل مسألة فوضوية وخلافية، ولكن البديل المتمثل بثلاثة أعوام إضافية من الخلل المقوض للاستقرار، هو (خيار) أسوأ».

ويذكر الإعلان عنوانا للتواصل عبر البريد الالكتروني ورقما لخط ساخن. وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أنه سيبقى مفتوحا من الثامنة والنصف صباحا حتى السادسة مساء كل يوم عدا عطلة نهاية الأسبوع لأسبوعين مقبلين.