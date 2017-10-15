الفيدرالية ستحمي سوريا من التقسيم 

الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

مصدر امني رفيع المستوى فى تصريحات خاصة اسرار نجاح مصر فى عقد هدنة غوطة دمشق يعود فى المقام الاول الى الاستراتيجية الجديده التى اتبعتها مصر فى التعامل مع الملف السوري من خلال التواصل مع كافة الاطراف بما فيها التنظيمات المسلحه امثال جيش الاسلام وهو مااعطى ثقه فى الدور المصري فضلا عن وجود تنسيق مصري – روسي فى هذا الملف . من ناحيه اخرى اكدت الهام احمد الرئيسية المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية فى تصريحات خاصة للزمان ان النظام الفيدرالى يضمن الحفاظ على وحدة سوريا لان سوريا حاليا مقسمة بحكم الواقع ولابد ان تبدي الحكومة السورية مرونة فى الحوار حتى لايحدث التقسيم .فى السياق ذاته اكد احمد الحربا رئيس تيار الغد السوري ان نجاح مصر فى عقد اتفاق الهدنة يعود فى المقام الاول الى عدم وجود صراع بين مصر واى فصيل سوري فاعل فى مناطق الاتفاقات، اضافة الى علاقة الثقه المتينة بين مصر وروسيا والتى رسخت بدورها ثقتنا نحن وكانت دافعا ايجابيا لنا كجانب سوري . فيما اشاد الشيخ عبد الستار ملحم شيخ قبائل جبور بالدور المصرى مؤكدا ان مصر تسعى لرفع الظلم عن السوريين حتى لاتؤدي الامور الى الانفصال ،بينما اكد بسام الملك ممثل الائتلاف السوري بالقاهرة ان اهمية تلك الاتفاقية تأتى من تطبيقها على ارض الواقع لان هناك اتفاقيات.

سابقة رعتها روسيا ولكنها لم تنفذ واضاف ان تجاوب فصائل المعارضة السورية مع مساعى التهدئة راجع ان مخاوف الانجرار نحو الانفصال خاصة فى ظل الدور الذى تلعبه الميلشيات الايرانية لابطال اى توجه للتهدئة.