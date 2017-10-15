سوريا لن تعود كما كانت والفيدرالية السبيل الوحيد لتفادي خطر التقسيم

فوزة اليوسف القيادية في مؤسسة حركة المجتمع الديمقراطي لــ (الزمان):

القاهرة -اجرى الحوار مصطفى عمارة

فى الوقت الذى اعلن فيه اكراد العراق عزمهم على اجراء استفتاء حول اعطاء حق تقرير المصير لاكراد العراق فى منطقة كردستان بدا حديث اكراد سوريا بحق الاستقلال الذاتى وسط المخاوف السائدة حول ان تكون تلك الخطوة بداية تقسيم سوريا كان لنا هذا الحوار مع السيدة فوزة اليوسف القيادية الكرديه البارزة ومؤسسة حركة المجتمع الديمقراطى.

– نريد ان نعرف اولا ماهو الدور الذى قامت به حركة المجتمع الديمقراطى التى قمتى بتأسيسها ؟

لعبت حركة المجتمع الديمقراطى دورا رياديا فى اكساب الوعى التاريخى والثقافى والديمقراطى والتحرر للمجتمع الكردى فى سوريا وايضا كان لها دورا ونظرا لاتباع الحركة الاسلوب الديمقراطى فلقد لعبت دورا كبيرا فى تلاحم مكونات المجتمع الكردى فى مواجهة المحاولات الخارجية والداخلية التى استهدفت وحدتهم كما كان لها ايضا دورا فى تأسيس وحدات حماية الشعب وحماية المراه من هجمات المرتزقة والتكفير بين واتخذت حركة المجتمع الديمقراطى نهج مستقل بحيث قامت بوضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار ولم تتحرك باجندات خارجيه وتؤمن حركة المجتمع الديمقراطى منذ البدايه ان السوريين يجب ان يحلوا قضاياهم بانفسهم وفق اسس مبدئيه ديمقراطيه وتؤمن ايضا ان الحل ضمن سوريا فيدراليه ديمقراطيه هو السبيل الوحيد لحماية سوريا من التقسيم كما تهدف الحركه الى بناء مجتمع سياسى اخلاقى ديمقراطى يعتبر تحرر المراه مقياس لتحرر المجتمع وتحقيق العيش المشترك بين مكونات المجتمع من قوميات واديان ومذاهب وطوائف وفق دستور ديمقراطى .

-فى ظل تفاقم الازمه السوريه بفعل تدخل قوى اقليميه ودوليه بها ماهى رؤيتك لايجاد حل لتلك الازمه ؟

ارى ان ما قدمه الشعب السورى والكردى من تضحيات يحتم رسم رؤية جديده لمستقبل سوريا وتقوم على تقوية الادارات الذاتيه واعطاء صلاحيات واسعه للمناطق واريد هنا ان اؤكد ان مسألة الفيدراليه لاتعنى التقسيم بل بالعكس الفيدراليه نظام اتحادى قوى مطبق فى اقوى دول العالم كالولايات المتحده وروسيا والمانيا .

وهل نستقتم مع النظام السورى قبل اعلانكم عن رغبتكم فى اقامة نظام فيدرالى يتمتع فيه الاكراد بالحكم الذاتى لم ننسق مع النظام فى اى امر من الامور لان هذا النظام مسئول عن الكوارث التى جلت بسوريا من حروب وتهجير ودمار ولكننا سوف نسعى الى تحقيق هذا الهدف من خلال الحوار والطرق السلميه لان الحلول العسكريه لن تحل شئ وسواء وافق النظام الى اقامة نظام ديمقراطى او رفض فاننى سوف اسعى لتنظيم المناطق المحرره من الناحيه الاداريه .

وهل نستقتم مع الولايات المتحده بشأن هذا الامر لم ننسق مع اى قوى خارجيه لاننا نعتمد على انفسنا لتحقيق مصالح شعبنا واعتقد ان ترويج تلك الانباء يهدف فى المقام الاول الى تشويه صور الاكراد واظهارهم بانهم ينفذون اجندة خارجيه .

-وماهى رؤيتك للاهداف الحقيقية للقوى الولية والاقليمية التى تدخلت فى سوريا ؟

ارى ان تلك القوى لاتسعى لتحقيق مصالح الشعب السورى بل تعمل لتحقيق اجندات خاصه وتقسيم سوريا الى مناطق نفوذ فيما بينها .

-وما تعليقك على تصريحات نائب وزير الخارجيه السورى يوسف مقداد بان النظام سوف يعيد سيطرته على المناطق الكرديه ؟

اعتقد ان تلك التصريحات غير مسئوله وتدل على ان النظام لم يستوعب بعد حقيقة الاوضاع فى سوريا .

فسوريا الان ليست سوريا ماقبل 2011 وكذلك النظام والان هناك حقيقة واقعه ان عصر الدولة المركزيه قد ولى ان سوريا الان اصبحت فى حاجه الى نظام فيدرالى تحقق لكل السوريين حقوقهم السياسيه والاقتصاديه والثقافيه ويعبر فيها كل فرد عن ارادته بحريه .

-فى النهاية ماهي الرسائل التى تريدين توجيهها الى النظام السورى والمعارضة وايران وتركيا والعالم العربى ؟

اقول للنظام ان سوريا لن تعود كما كانت ولن تستطيع النظام ان يفرض علينا ارادته بالقوه وان الحل هو المفاوضات للوصول الى دستور ديمقراطى يحقق لكل السوريين الحريه والعداله والديمقراطيه واقول للمعارضه انها لاتقل سوء عن النظام واحد الاسباب لوصول سوريا للحاله الراهنه لان التغيير لايعنى تغيير فى الاشخاص بل يجب ان يكون هناك تغيير جذرى فى الذهنيه اما بالنسبه لايران فانها لايمكن ان تحافظ على مصالحها بدعمها للبنى القديمه للدوله القوميه واعتمادها على المذهبيه وبالنسبه لتركيا فان معاداة الاكراد سوف تؤدى بتركيا الى الهاوية وانه من الافضل لها معالجة قضاياها الداخليه واقامة نظام ديمقراطى حتى تصبح دولة قوية فى المنطقه وبالنسبة للعالم العربى يجب ان يخرج من دوامة التباهى بالماضى والتعامل بواقعيه مع الحاضر واحب اؤكد للعالم العربى ان دعوتنا للفيدراليه لاتعنى التقسيم لاننا ضد التقسيم والذى سوف يؤدى الى دويله صغيره تابعه للقوى الخارجيه بشكل اكثر وان الحل الوحيد لانقاذ سوريا من خطر التقسيم هو قيام سوريا اتحادية قومية .