فكرتا الانفصال والاتحاد.. والعدو الطليق

فاتح عبد السلام

عدم وجود دولة مدنية الهوية في العراق ، ليس نصاً في وثيقة ،وإنّما سلوكاً سياسياً ومواقف وسياقات حياة ، قاد الى انتكاسات عدة في بناء الدولة بالعراق . كل شيء كان يتهاوى مع كرة الفساد المتدحرجة الكبيرة وهي تصطحب معها التردي السياسي والامني وسياسات إلغاء الآخر أو تهميشه أو تحويله الى ديكورات لتزيين الموكب حتى يعبر، حتى وصلنا الى كل العوامل التي يمكن أن تنال من سيادة الدول .

التوافقات السياسية المصلحية بين الاطراف الرئيسية الثلاثة ، ومن ثم بين طرفين معروفين انتهى شهر العسل بينهما ، هي التي جعلت جرذان داعش بأعداد قليلة يحتلون الموصل درة المدن ، ويزحفون في ساعات نحو ثلث البلاد ، في عملية إلغاء لكل ما يفترض جرى بناؤه وصرفه على القوات المسلحة التي ولدت من جديد بعد حل الجيش العراقي وبرعاية دولية وامريكية . ومرّ كل شيء ونزف العراق الشهداء تلو الشهداء ، من دون الالتفات الى أسباب الانتكاسة والوقوف وقفة حساب عسير.

ذلك التردي السياسي، والانطلاق من التفكير الأحادي الملغي للآخر، حتى لو كان حليفاً ، هو الذي جعل فكرة الانفصال عن العراق أكثر رواجاً من فكرة الاتحاد به . والمشكلة الأكبر أنّ هناك الكثير من السياسيين السُذج ، من قصار النظر ، يظنون أنّ احتلال تنظيم ارهابي للموصل ثلاث سنوات ومن ثم إبادة نصفها في عملية تحريرها ، وتشريد مئات الالوف من أهلها ودفن أعداد لا تزال مجهولة تحت الأنقاض، هي مرحلة يمكن طيّها من دون افرازات وطروحات سياسية تتناسب مع الهزة العنيفة التي عصفت بالموصل وبقية مدن غرب العراق.

جرذان داعش انهزمت ،لكنها لا تزال أداة سياسية ، بيد قوى كبيرة تتحكم بها بمهارة ودقة ، ولم تعد صفقات الحافلات المكيفة لنقل هؤلاء الجرذان من مكان الى آخر ، خافية على أحد .

ثمّة يأس لا حدود له في مدن تمتد على مساحة ثلث العراق ، ولاتزال تحت مرمى التردي الأمني والسياسي والاقتصادي والمعيشي بدرجات متفاوتة.

وهذا اليأس نتاج لأربعة عشر عاماً من انهيارات متكررة في النسيج الاجتماعي ومنظومة الافكار التي كانت تمسك بقوة بمفهوم الدولة الواحدة والعَلم الواحد ومدنية الدولة وخلوها من التصنيفات الطائفية والنزعات الدينية الانقسامية .

الانقسامات التي تتحرك في مرمى العراق كثيرة،وهي متوالدة داخلياً من عمق اليأس ، ولا علاج لها مع وجود عقلية الإلغاء .

داعش ليس وحده لديه خلايا نائمة أو طليقة ، وانما أولئك الذين تسببوا في تلك الانهيارات في الدولة العراقية .