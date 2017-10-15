نيكول كيدمان نجمة مهرجان لندن العالمي للفيلم 

لندن – الزمان

أدارت نجمة هوليوود نيكول كيدمان الرؤوس في مهرجان لندن العالمي للفيلم أمس بعد انتظار طويل من وسائل الاعلام وكل الاوساط اطلت كيدمان بطلة بهية .. حيث انهالت كاميرات المصورين لتصويرها في ثوبها الضيق الفضي وشعرها الأصفر الطويل الذي توج جمال وجهها وبشرتها فبدت كإحدى آلهة الجمال الإغريقي. وحسب الموقع الإلكتروني الفرنسي «باري ماتش» فقد تفوقت نيكول كيدمان على أقرانها من الممثلات مثل إيما ستون، وأحست بتفردها في هذا اليوم على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلها الدرامي من نوعية أفلام الرعب بعنوان «مقتل الغزال المقدس» من إخراج اليوناني يورجوس لانثيموس.