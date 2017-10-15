وفاة عشرة أشخاص في حريق ورشة بالرياض 

الرياض– (أ ف ب) – أعلن الدفاع المدني السعودي الاحد ان عشرة اشخاص قضوا واصيب ثلاثة اخرون نتيجة حريق اندلع في ورشة للنجارة في شرق العاصمة السعودية.وقال جهاز الدفاع المدني على حسابه في تويتر انه أخمد «حريقاً اندلع في ورشة نجارة بحي بدر، ونتج عنه إصابة ثلاثة أشخاص ووفاة عشرة كانوا متواجدين بداخل الورشة، ولمتعرف هويتهم بعد». ولم تتوفر معلومات حول جنسيات الضحايا او اسباب الحريق.ونشر حساب الدفاع المدني في تويتر صورا اظهرت رجال الاطفاء يتعاملون مع حريق في ورشة كبيرة اصطفت امام احد مداخلها سيارتان لجهاز لاطفاء.وفي وقت لاحق، اصدر الدفاع المدني بيانا اوضح فيه ان الحريق اندلع بعيد الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ) في الورشة البالغة مساحتها نحو 600 متر مربع.واضاف ان طبيعة المواد المحترقة من أخشاب ومواد اخرى كانت موجودة في مقدمة الورشة اسهمت في سرعة انتشار الحريق.